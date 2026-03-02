Crimen y Justicia

Brutal agresión en Pigüé: siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

La víctima fue interceptada por el agresor cuando iba caminando por la calle con su pareja. Todo quedó filmado en una cámara de seguridad

Guardar
La brutal patada que recibió el joven de 21 años

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este sábado en Pigüé, en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, cuando un joven de 21 años recibió una brutal patada en la calle. Todo el hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

Según pudo reconstruirse a partir de esas imágenes, el hecho se produjo a las 5.13 cuando la víctima, identificada como Darío Carrizo, caminaba por la calle junto a su novia, de 17 años.

En ese momento, un joven identificado como Matteo Martinoya, también de 21 años, descendió de una camioneta blanca y se dirigió directamente hacia la pareja. Los interceptó desde atrás y comenzó a golpear violentamente a la actual pareja de su ex, sin mediar demasiadas palabras.

La cámara de seguridad capta
La cámara de seguridad capta a la pareja caminando en la vía pública. Luego, el joven de 21 años es brutalmente golpeado por el conductor de la camioneta

La situación escaló en cuestión de segundos. Carrizo cayó al suelo producto de los golpes y, ya indefenso, recibió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente sobre el asfalto. Luego, el atacante volvió a subir a su vehículo y se dio a la fuga.

Mientras, su novia intentaba alejar al agresor de su pareja para que no siguiera golpeándolo. Incluso, en un momento, el joven se puso violento con ella arrojándola sobre la calle.

Minutos después, apareció en escena otro joven que intentó despertar al joven agredido sin éxito. Lo único que pudo hacer fue subirlo a la vereda para evitar que fuera atropellado por algún auto.

Al observar el ataque, un
Al observar el ataque, un joven se acercó a auxiliar a la víctima

El joven herido fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la región, donde permanece internado bajo observación médica. Presenta lesiones de consideración, especialmente a raíz del fuerte impacto en la cabeza, por lo que su estado es delicado.

Debido a la gravedad de las heridas y a la mecánica del ataque —particularmente la patada en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo—, la causa podría ser encuadrada bajo la figura de homicidio en grado de tentativa, una calificación que implicaría penas significativamente más severas en caso de confirmarse esa hipótesis judicial.

De acuerdo a la información preliminar, el agresor sería la ex pareja de la joven que acompañaba a la víctima al momento del ataque. Este dato refuerza la línea investigativa que apunta a un posible conflicto de índole personal como detonante.

Mientras el agresor golpeaba a
Mientras el agresor golpeaba a su novio, la joven intentaba frenar sin éxito el ataque

Según publicó La Buena Info, vecinos señalaron que el acusado tendría antecedentes de violencia. Aseguran que en otra ocasión habría apuñalado a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas, ubicada a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Además, testigos sostienen que el hombre suele vincularse con adolescentes y protagonizar episodios de maltrato y agresiones.

La investigación se encuentra en manos de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca.

Temas Relacionados

PigüeLesionesGolpizaúltimas noticias

Últimas Noticias

Comenzó la nueva audiencia del juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

La segunda jornada del proceso contra el imitador de Michael Jackson se realiza en el Tribunal N°14. Podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión

Comenzó la nueva audiencia del

Quiso ingresar cañoncitos con cocaína a una comisaría de Chaco y quedó detenido

Durante la revisión de las facturas, que eran para un detenido, se detectaron irregularidades en la textura y el peso. Se activó el protocolo anti drogas y dio positivo

Quiso ingresar cañoncitos con cocaína

Prohíben a los padres de seis hijos acercarse a ellos por el presunto suministro de cocaína

Los menores tienen entre 2 meses y trece años. Análisis de sangre arrogaron positivo de ese estupefaciente

Prohíben a los padres de

Investigan un femicidio seguido de sucidio en Córdoba tras el hallazgo de los cuerpo de una pareja

Ocurrió en una vivienda del barrio Parque Casino de la localidad de Alta Gracia

Investigan un femicidio seguido de

Encontraron el cuerpo de un joven con un tiro en la cabeza en un campo de Córdoba

Ocurrió en una zona cercana a Aldea Santa María en el departamento de Unión. La causa fue caratulada como homicidio

Encontraron el cuerpo de un
DEPORTES
El “cambio de regla” que

El “cambio de regla” que sufrirá un histórico Gran Premio de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

El gesto desafiante de Messi a los suplentes de Orlando City y la actitud que hizo emocionar a un niño

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

TELESHOW
Catherine Fulop se prepara para

Catherine Fulop se prepara para ser abuela y acompaña a Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la dulce espera: “Modo abuela activado”

El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Los pueblos indígenas frenan el

Los pueblos indígenas frenan el agronegocio en medio de las contradicciones del gobierno de Lula da Silva

Inversiones Cuscatlán elige a Panamá como supervisor de origen tras compra de Banistmo

El petrolero Skylight resultó dañado tras un ataque de drones cerca de la península de Musandam en Omán

La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán

Extranjero es hallado tras perderse en área protegida de Panamá Oeste