Brutal agresión en Pigüé: siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

La brutal patada que recibió el joven de 21 años

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este sábado en Pigüé, en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, cuando un joven de 21 años recibió una brutal patada en la calle. Todo el hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

Según pudo reconstruirse a partir de esas imágenes, el hecho se produjo a las 5.13 cuando la víctima, identificada como Darío Carrizo, caminaba por la calle junto a su novia, de 17 años.

En ese momento, un joven identificado como Matteo Martinoya, también de 21 años, descendió de una camioneta blanca y se dirigió directamente hacia la pareja. Los interceptó desde atrás y comenzó a golpear violentamente a la actual pareja de su ex, sin mediar demasiadas palabras.

La cámara de seguridad capta a la pareja caminando en la vía pública. Luego, el joven de 21 años es brutalmente golpeado por el conductor de la camioneta

La situación escaló en cuestión de segundos. Carrizo cayó al suelo producto de los golpes y, ya indefenso, recibió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente sobre el asfalto. Luego, el atacante volvió a subir a su vehículo y se dio a la fuga.

Mientras, su novia intentaba alejar al agresor de su pareja para que no siguiera golpeándolo. Incluso, en un momento, el joven se puso violento con ella arrojándola sobre la calle.

Minutos después, apareció en escena otro joven que intentó despertar al joven agredido sin éxito. Lo único que pudo hacer fue subirlo a la vereda para evitar que fuera atropellado por algún auto.

Al observar el ataque, un joven se acercó a auxiliar a la víctima

El joven herido fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la región, donde permanece internado bajo observación médica. Presenta lesiones de consideración, especialmente a raíz del fuerte impacto en la cabeza, por lo que su estado es delicado.

Debido a la gravedad de las heridas y a la mecánica del ataque —particularmente la patada en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo—, la causa podría ser encuadrada bajo la figura de homicidio en grado de tentativa, una calificación que implicaría penas significativamente más severas en caso de confirmarse esa hipótesis judicial.

De acuerdo a la información preliminar, el agresor sería la ex pareja de la joven que acompañaba a la víctima al momento del ataque. Este dato refuerza la línea investigativa que apunta a un posible conflicto de índole personal como detonante.

Mientras el agresor golpeaba a su novio, la joven intentaba frenar sin éxito el ataque

Según publicó La Buena Info, vecinos señalaron que el acusado tendría antecedentes de violencia. Aseguran que en otra ocasión habría apuñalado a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas, ubicada a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Además, testigos sostienen que el hombre suele vincularse con adolescentes y protagonizar episodios de maltrato y agresiones.

La investigación se encuentra en manos de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca.