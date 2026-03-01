Un motociclista murió al chocar contra una soga que cortaba la calle en Quilmes

Imagen de la calle donde un motociclista perdió la vida en Quilmes al impactar contra una soga que cortaba la vía pública. (Google Maps)

Un motociclista falleció este sábado, casi de forma inmediata, tras impactar de lleno contra una soga que bloqueaba la circulación para el paso de un desfile de murgas en Quilmes Oeste.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la avenida 12 de Octubre y la calle 390, cuando la víctima circulaba en una moto junto a su hijo como acompañante.

En ese lugar, la víctima se encontró con la soga de forma imprevista, ya que no habría estado señalizada de forma correcta, sin poder reaccionar para frenar el vehículo, indicó el sitio de noticias locales Info Quilmes

Fuentes policiales informaron a Agencia Noticias Argentinas que la comuna y un grupo de vecinos colocaron la cuerda para cortar la calle, la cual impactó justo en el cuello del conductor que sufrió heridas de extrema gravedad y una importante pérdida de sangre, lo que provocó su fallecimiento casi en el acto.

El hijo de la víctima, quien viajaba como acompañante en el vehículo, también resultó herido durante el siniestro y debió ser asistido por personal médico en el lugar por lesiones leves. Según informaron medios locales, fue trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Debido a la magnitud de lo ocurrido y la conmoción entre los presentes, la organización determinó que la actividad de carnaval que se iba a realizar hoy en la avenida 12 de Octubre quedara completamente suspendida.

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la zona para determinar las responsabilidades legales por la colocación del obstáculo en la vía pública.

El crimen del corso

Durante la segunda noche de carnaval en Mercedes, provincia de Buenos Aires, un joven de 18 años, Braian Tomás Cabrera, murió tras recibir varios disparos en medio del tradicional corso. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, mientras una banda musical se presentaba frente a una gran cantidad de personas.

Según testigos, la agresión se desencadenó tras una discusión entre la víctima y un hombre mayor que, acompañado por una mujer, extrajo un arma y disparó contra el joven. Braian fue trasladado en estado crítico al Hospital Blas Dubarry, donde falleció horas después pese a los intentos médicos.

La policía bonaerense detuvo rápidamente a los presuntos responsables, identificados como María Luján Auza (33) y Martín Ezequiel Auza (19), madre e hijo, a quienes se les secuestró un arma de fuego. Más tarde, apresaron a Omar Teodoro Auza (54), padre y abuelo de los otros dos imputados.