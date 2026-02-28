Crimen y Justicia

“Decí la verdad, no tengas miedo”: el desgarrador pedido del papá de Paulina Lebbos a la amiga que encubrió el crimen

A finales de 2025, Virginia Mercado confesó que había mentido sobre la última vez que había visto con vida a su amiga. Su testimonio sería clave para el proceso que enfrentarán los principales sospechosos, pero aseguró no recordar nada

Mientras que evaluarán si la amiga acusada de encubrimiento podra acceder a un juicio abreviado, confirmaron que el juicio principal comenzará el 9 de marzo

“Hace memoria. Decí la verdad, no tengas miedo”, esas fueron las palabras que el padre de Paulina Lebbos le dirigió a Virginia Mercado, la mujer que supo ser amiga de su hija, pero que hoy está imputada por haber encubierto su asesinato. Poco después de que el cuerpo de la joven fuera encontrado al costado de una ruta de Tucumán en 2006, no volvieron a verse las caras hasta dos décadas más tarde.

El 26 de febrero de este año se cumplieron 20 años de la noche en la que la estudiante de 23 años desapareció, luego de haber salido de fiesta con amigos. Uno de ellos era Virginia, su confidente y compañera de carrera, con la que había tomado un remis para regresar a casa.

Al menos, eso fue lo que declaró en la comisaría, luego de que Alberto Lebbos denunciara la desaparición de su hija. Además, se cree que fue la última persona que la vio con vida, antes de que presuntamente se dirigiera a la casa de su ex pareja, padre de su hija y principal acusado, César Soto.

Sin embargo, a finales de 2025, Mercado admitió ante la Justicia que había encubierto el crimen y la defensa inició el trámite para que pueda acceder a un juicio abreviado. Este viernes el juez Patricio Prado debía definir si concedía o no el pedido, pero solicitó unos días extras para evaluar la situación.

Alberto Lebbos, el papá de Paulina durante el juicio que realizaron por encubrimiento en 2018 (Nicolás Nuñez)

Al finalizar la audiencia, el magistrado no habría considerado como suficientes las razones expuestas por la Fiscalía y los defensores Elías Abi Cheble y Eduardo López, debido a que la acusada se negó a dar detalles sobre lo ocurrido esa noche. Por medio de una comunicación virtual, manifestó: “A mí me encantaría poder recordar, pero ya no puedo recordar”.

“Yo me enfermé. Yo estoy segura de que mi cáncer se debe a todo este sufrimiento, su señoría”, continuó Mercado, luego de que volvieran a pedirle que cuente lo que sucedió la noche de los hechos. Según la información a la que accedió Infobae, el juez advirtió que, para poder acceder a este beneficio, estaría obligada a dar “datos circunstanciados”, debido a que el caso toma como parámetro al antiguo Código Penal Procesal que estaba en vigencia al momento del crimen.

Tras la aclaración, la imputada aseguró que entendía lo que Prado explicaba. También le anunciaron que el padre de Paulina estaba presente en la audiencia y le concedieron la posibilidad de dirigirle la palabra. “Le quiero pedir a Virginia, en nombre de lo que ella ha dicho, de la amistad que la unía con mi querida Paulina, mi amada hijita, que diga la verdad. Si ella tanto la quería y eran tan amigas, ¿cómo se puede olvidar estos acontecimientos tan impactantes?“, cuestionó.

En su intervención, hizo referencia a la posibilidad de que la acusada estuviera bajo amenazas e insistió: “Hace memoria. Decí la verdad, no tengas miedo”. Y rogó: “Vas a reivindicarte, Virginia. Por favor, te lo ruego por la memoria de Paulina, por tu amiga. Sabemos cómo te quería. Por favor, decí la verdad”.

En el lugar donde encontraron el cuerpo de Paulina, ahora hay un santuario en su recuerdo

A pesar de la súplica del padre de Paulina, a quien le reconoció que había sido bueno con ella y el cariño que le tenía, Mercado optó por mantener el pacto de silencio. “Fue un horror”, manifestó Alberto a este medio sobre la sensación de impotencia que lo llevó a romper en llanto al final de la audiencia.

La decisión de no aportar datos a la investigación no solo podría costarle el acceso a un proceso abreviado y a una pena reducida, sino que también pondría en juego el juicio contra los principales acusados: Soto y Sergio Kaleñuk, quien es conocido por ser el hijo de quien fuera el secretario del ex gobernador José Alperovich.

El proceso estaba programado para que comience el lunes 2 de marzo, pero el cambio de Fiscalía llevó a que su inicio se postergara para el 9 de marzo. La decisión se confirmó el jueves, luego de que el fiscal Carlos Sale solicitara una nueva fecha.

En esa misma audiencia, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó el rechazo al pedido de prescripción presentado por la defensa de Kaleñuk. De esta manera, Soto será juzgado por el delito de homicidio, mientras que Kaleñuk fue señalado por presuntamente haber encubierto el crimen.

Así, después de 20 años, el asesinato de Paulina Lebbos será evaluado por la Justicia. Y, aunque esta causa central ya reunió todas las pruebas en contra de los imputados, el testimonio -o la falta de este- de Mercado la volvió a ubicar en un lugar central, ya que sería una de las testigos claves del caso.

