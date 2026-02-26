Quilmes: un policía porteño abatió a un delincuente para defender a un pintor de un intento de asalto

Un agente de la Policía de la Ciudad abatió a un presunto ladrón al intervenir para defender a un pintor que era víctima de un intento de robo perpetrado por al menos seis personas que se desplazaban en tres motos. El hecho se registró este jueves, alrededor de las 7, en la intersección de Donato Álvarez y calle 814, en el partido bonaerense de Quilmes.

Fuentes policiales informaron a Infobae que el oficial mayor se desempeña en la Comisaría Vecinal 12C y que intervino en el hecho cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Fue entonces cuando advirtió que un grupo de motochorros intentaba asaltar a un pintor en la vía pública. Ante la situación, uno de los agresores extrajo un arma de fuego con fines de robo.

Según supo este medio, el agente se identificó como policía y utilizó su arma reglamentaria, disparando contra los atacantes. Como resultado, uno de los delincuentes resultó abatido en el lugar, mientras los otros cinco escaparon en los motos y permanecen prófugos.

El oficial, por su parte, no sufrió lesiones durante el episodio. Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el sitio del hecho, donde incautaron el arma de fuego utilizada por el sospechoso fallecido.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Quilmes, que dispuso una serie de peritajes y la revisión de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los restantes involucrados, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Asimismo, desde la fuerza porteña indicaron que no adoptaron medidas contra el agente.

Antecedente reciente

Este lunes, en medio de un enfrentamiento entre un miembro del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA, y cuatro delincuentes armados que quisieron robarle la moto, un ladrón de 14 años murió tras recibir un disparo.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lynch, en la zona conocida como Vías Muertas.. A través de un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que se encontraba circulando en su motocicleta por la zona y, al llegar al cruce mencionado, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

Ante la situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido de gravedad a Zahir, uno de los ladrones. Murió al poco tiempo en el lugar. Los otros tres sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. En tanto, el agente no sufrió lesiones.

Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas y testimonios. De esta manera, secuestraron el arma de fuego del policía involucrado, al tiempo que incautaron el arma utilizada por los delincuentes.

Este miércoles, familiares y amigos del adolescente le dieron el último adiós al estilo “tumbero”: con disparos al aire y una caravana de motos, cuyos conductores hicieron resonar sus motores a lo largo de todo el recorrido, recordaron al delincuente por las calles de Monte Chingolo, su barrio.

“Mal ahí Zahir, compañero, te fuiste. Ni me imaginé que un guacho así como vos se iba a ir, mal ahí guachín. Cuidá a tu familia y te robaste el cielo guachín. Con solo 14 años no caigo todavía Zahir, descansá en paz ranchito”, reza el mensaje que Agustín, un amigo de Zahir, posteó en Instagram Stories.

El fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, interviene en el caso.