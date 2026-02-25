“Muerte a los enemigos del pueblo”: detuvieron a un simpatizante Antifa por amenazas a Patricia Bullrich

Un detenido por amenazar a la senadora Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad Nacional informó este miércoles la detención de un simpatizante de la organización Antifa en la Ciudad de Buenos Aires, acusado de amenazas contra la senadora Patricia Bullrich. La acción fue coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, que realizó el arresto y secuestró armas y diversos elementos considerados de interés para la causa.

Durante el allanamiento en un domicilio del barrio porteño de Villa Crespo, los agentes incautaron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, dos revólveres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás.

También se hallaron cinturones con municiones de grueso calibre, cuchillos largos, teléfonos celulares, notebooks, dispositivos electrónicos vinculados a tecnología y hackeo, además de botellas de vidrio, sogas y materiales para la fabricación de cócteles molotov.

Entre los objetos secuestrados se encontraban banderas con inscripciones antifascistas, banderas del movimiento Antifa, 12 pines con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, junto a banderas de Palestina.

Las armas secuestradas al sospechoso

Las insignias que le incautaron

La investigación se inició en mayo del año pasado tras la detección de publicaciones intimidatorias en una red social de imágenes y videos, presuntamente realizadas por el detenido.

Una de las publicaciones exhibía el rostro de Bullrich acompañado por mensajes de odio, como la frase: “Muerte a los enemigos del pueblo”.

Tenía máscaras antigas

Según la información oficial, el implicado habría actuado como promotor y articulador entre movimientos de jubilados y organizaciones de izquierda radicalizada, participando en movilizaciones de apoyo a estos sectores.

El operativo se realizó bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N°8.

El detenido, ciudadano argentino de 37 años, quedó a disposición de la justicia junto con los elementos incautados, bajo cargos de “amenazas e intimidación pública”.

La denuncia a una cuenta antifascista

Hay que recordar que la semana pasada se presentó una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir un video extranjero que instruía “de manera concreta” sobre la fabricación de artefactos punzantes, como Miguelitos, con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en protestas.

Se trata de una historia del perfil que en su bio aclara que es un “espacio de formación antifacista de la clase obrera” y que subió una publicación de un video de una cuenta en inglés que enseña a hacer herramientas de defensa del hogar caseras: en ese caso, con una maguera y clavos.

La denuncia sostiene que este contenido no es educativo, sino un llamado directo al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación.

Firmada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, la denuncia detalla que la publicación se dio en el mismo contexto en el que el Gobierno ya había iniciado causas por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas.

La preocupación oficial es que la difusión de este material, junto con otras publicaciones del perfil que postulan “el boxeo popular como resistencia para el asedio” y promueven la “lucha activa”, sean en realidad instrucciones tácticas para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

La presentación afirma que el video, utilizado como prueba principal, va acompañado de imágenes que muestran figuras de individuos con el rostro cubierto, alzando los brazos en medio de incendios, y que el perfil que difunde el material plantea abiertamente la “formación doctrinaria e ideológica” con métodos violentos.