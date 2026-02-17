Crimen y Justicia

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a una cuenta de Instagram por instigar a cometer delitos

Lo hizo ante la Justicia Federal. Asegura el video que la cuenta sindicada replicó en sus historias “enseñaba a hacer Miguelitos”

Guardar
Imágenes del video de la
Imágenes del video de la cuenta extrajera que enseñaba a hacer herramientas de defensa caseras (Captura de video de Instagram)

El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir un video extranjero que instruía “de manera concreta” sobre la fabricación de artefactos punzantes, como Miguelitos, con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en protestas.

Se trata de un historia del perfil que en su bio aclara que es un “espacio de formación antifacista de la clase obrera” y que subió una publicación de un video de una cuenta en inglés que enseña a hacer herramientas de defensa del hogar caseras: en ese caso, con una maguera y clavos.

La denuncia sostiene que este contenido no es educativo, sino un llamado directo al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación.

Firmada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, la denuncia detalla que la publicación se dio este martes, es decir, en el mismo contexto en el que el Gobierno ya había iniciado causas por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas.

Uno de los posteos publicado
Uno de los posteos publicado por “Pedagogía para la acción”

La preocupación oficial es que la difusión de este material, junto con otras publicaciones del perfil que postulan “el boxeo popular como resistencia para el asedio” y promueven la “lucha activa”, sean en realidad instrucciones tácticas para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

La presentación afirma que el video, utilizado como prueba principal, va acompañado de imágenes que muestran figuras de individuos con el rostro cubierto, alzando los brazos en medio de incendios, y que el perfil que difunde el material plantea abiertamente la “formación doctrinaria e ideológica” con métodos violentos.

Según el Ministerio, este accionar podría encuadrarse dentro del delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal de la Nación Argentina, considerando los artículos 184 y 237 del mismo código.

En el escrito se advierte: “La difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”. Se resalta además que esta situación reviste una gravedad particular por ocurrir en medio de tensiones políticas y hechos violentos ya judicializados por el Ministerio.

La denuncia elevada ante la Justicia federal exige la apertura inmediata de una investigación, el seguimiento digital del perfil y la identificación de las personas responsables, con la posibilidad de que se los vincule a otras figuras penales vinculadas con la organización ilícita.

El detalle más relevante radica en que la denuncia no sólo pide sanciones para los administradores del perfil, sino que solicita explícitamente que la Justicia determine si el canal pudo haber servido también para la comisión de otros delitos y la formación de organizaciones ilegales.

Como prueba se acompañó el archivo con el video publicado por “Pedagogía para la acción”. El Ministerio fundamenta la presentación en la urgencia de frenar la escalada de contenidos digitales empleados para planificar sabotajes y ataques durante episodios de protesta.

La denuncia fue remitida al juzgado federal que resulte de turno, con una solicitud explícita: “Se individualicen a los responsables y, en su caso, se aplique la pena correspondiente”.

Temas Relacionados

Ministerio de Seguridad NacionalInstagramÚltimas noticiasSabotajeInstigación pública

Últimas Noticias

El rol de la empleada municipal de Morón detenida por el suicidio del soldado en la Quinta de Olivos

Se trata de Karen Cufré, novia de Mauiricio Duarte Areco, preso en el penal de Magdalena y uno de los líderes de la organización allanada tras la muerte de Rodrigo Gómez

El rol de la empleada

Crimen en el carnaval de Mercedes: qué reveló la autopsia y una confesión clave

Braian Cabrera, de 18 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza, en medio de la celebración

Crimen en el carnaval de

Comienza el juicio contra un exfuncionario de Entre Ríos acusado de causar la muerte de 4 personas

Juan Ruiz Orrico, también empresario ganadero, ofreció una reparación millonaria a las familias de las víctimas, pero no la aceptaron

Comienza el juicio contra un

Cómo fue el salvaje robo al guitarrista “Alambre” González en su departamento de Caballito

Fue engañado por una pareja, que simuló ser inquilina del edificio. Sus colegas iniciaron una colecta para ayudarlo

Cómo fue el salvaje robo

Los cuatro enigmas del caso de la modelo que murió en una fiesta VIP

El empresario Francisco Sáenz Valiente es el único acusado elevado a juicio por el hecho que tuvo como víctima a Emmily Rodrigues tres años atrás

Los cuatro enigmas del caso
DEPORTES
Comienzan los playoffs de la

Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

Insólito: había ganado el punto, pero un grito cambió la decisión y perdió el partido en el Río Open

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El argentino Nicolás Varrone tuvo su primer día de pretemporada en la Fórmula 2 y sorprendió: fue el segundo más rápido

Escandalosa confesión de Branco sobre el famoso partido del “bidón” entre Argentina-Brasil en Italia 90: “Me sentía borracho”

TELESHOW
Entre la amistad y el

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

La desafiante reacción de la China Suárez a las críticas que recibe: el atuendo y la frase que eligió

Las múltiples facetas de Martín Piroyansky: de alzarse con dos premios en Las Vegas al mostrador de un café

Alex Caniggia celebró sus 33 años con una fiesta familiar y una sorpresa de Melody Luz

Del reclamo legal a la ironía: la contundente reacción de Ana Rosenfeld en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono en alerta por

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

Mulino reitera veto a empresas europeas mientras Panamá siga en lista negra

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas

Juliette Binoche conmueve al Festival de Berlín con su personaje en ‘Queen At Sea’