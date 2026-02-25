Crimen y Justicia

Julieta Prandi reclamó que su ex Claudio Contardi pague la cuota alimentaria de sus hijos que debe hace cuatro años

La modelo expresó su enojo en redes sociales, donde contó que su ex esposo condenado por violación no abona lo correspondiente desde 2022

Guardar
Julieta Prandi y Claudio Contardi
Julieta Prandi y Claudio Contardi

A poco más de seis meses de que su ex pareja, el empresario Claudio Contardi, fuera condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi, la modelo reclamó en sus redes sociales por la cuota alimenticia de sus hijos.

Según expresó, su ex acumula una deuda que ya lleva cuatro años.

“Hoy me desperté con ganas de charlar con el Juzgado Número 2 de San Isidro. ¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre”, posteó Prandi en su cuenta de X.

Y agregó: “Muchas gracias señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida”.

En otra publicación, la modelo contó que el reclamo fue iniciado en el departamento judicial de San Isidro hace casi cuatro años. La fecha de inicio del expediente es del 29 de marzo de 2022, de acuerdo a su posteo.

Noticia en desarrollo

