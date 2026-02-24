Liberaron al principal acusado de violar a una adolescente en Miramar: su prueba de ADN dio negativa

El principal sospechoso de violar en la playa de Miramar a una adolescente de 16 años fue liberado en las últimas horas luego de que la comparación de su ADN con el de la víctima diera negativo. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, los resultados se conocieron este lunes y como consecuencia las autoridades le otorgaron la libertad inmediata.

Con la prueba negativa, ahora el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la causa, continúa con la búsqueda del agresor sexual que atacó a la turista a la salida de un boliche a mediados de enero.

El hombre liberado tiene 40 años y había quedado a disposición de la Justicia tras ser señalado como el supuesto responsable de la violación. En su detención intervino el equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata y la SDDI Miramar.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, las tareas para identificarlo incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, inspecciones oculares en el sector costero, entrevistas a cuidacoches, serenos de balnearios y comerciantes de la zona, y la recolección de testimonios de posibles testigos.

Además, se requirió información a hoteles y hospedajes cercanos, se solicitó el listado de llamadas al 911 vinculadas a episodios similares, y se analizaron registros fílmicos aportados tanto por particulares como por comercios.

Durante la investigación, se manejaron diferentes hipótesis y líneas investigativas, recibiendo múltiples testimonios y analizando datos de personas con antecedentes compatibles. A partir del cruce de información, se descartó a varios sospechosos previamente identificados y se afinó el perfil del presunto autor, que todo indicaba que era él.

Uno de los avances clave se produjo tras obtener el reconocimiento de un testigo, quien identificó al presunto violador a partir de imágenes y registros oficiales. Paralelamente, se realizaron controles y vigilancias sobre domicilios y lugares frecuentados por el sospechoso, así como tareas de campo para monitorear personas en situación de calle.

La ciudad de Miramar

Finalmente, tras la confirmación de la orden de detención judicial, los equipos operativos lograron ubicar y detener al hombre en la vía pública, a pocos metros del domicilio de sus familiares en el barrio Marines de Miramar.

El hombre siempre respondió a los pedidos de las autoridades, negó desde un primer momento su intervención en el caso y se ofreció a hacerse el análisis de ADN para comprobar que él no había tenido participación en la violación.

El caso

El dramático episodio que se dio a conocer en las últimas horas ocurrió el jueves por la madrugada, cuando la joven se encontraba por la zona de los boliches de la ciudad. Fue en una pequeña zona de playa ubicada en la intersección de la Costanera y calle 33, lejos de los balnearios.

La víctima, turista oriunda de Recoleta, estaba con su amigo cuando un hombre de unos 40 años los interceptó de forma imprevista. El agresor tenía un arma blanca tipo “cuchillo o navaja”, según se detalla en la presentación policial. Así los amenazó e impidió que pudieran escapar.

Patrullajes del operativo Sol a Sol

Cuando logró reducirlos, el atacante obligó a los dos adolescentes a tirarse en la arena bajo amenazas y cometió el abuso sexual contra la joven. Tras consumar el ataque, el hombre forcejeó con el otro adolescente, les sacó el celular a ambos para que no pudieran llamar a la policía y escapó a pie. Los teléfonos los habría arrojado a pocos metros.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una vez que el joven logró desatarse, buscó ayuda y alertó a personas que transitaban por la zona. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar y activó el protocolo para este tipo de delitos: preservó el lugar, dio aviso inmediato a la Fiscalía Descentralizada de la ciudad y derivó a la víctima de abuso al hospital municipal de Miramar.

En el centro de salud, la adolescente recibió atención médica y fue puesta bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario especializado en víctimas de abuso sexual, que incluyó acompañamiento psicológico y las intervenciones médicas estipuladas para estos casos.