Crimen y Justicia

Lo buscaban por asesinar a su sobrina de dos años en 2022: estaba oculto en la casa de su hermana, madre de la víctima

Cristian Gabriel Tejerina estaba prófugo desde el 18 de diciembre de ese año por balear en el pecho y matar a la beba. Lo detuvieron este jueves en Merlo. Los detalles del caso

Cristian Gabriel Tejerina, acusado del
Cristian Gabriel Tejerina, acusado del homicidio de su sobrina de dos años (Facebook)

Un hombre que era buscado por la Justicia desde 2022 por haber baleado y asesinado a su sobrina de dos años fue detenido en las últimas horas. El acusado fue encontrado en la casa de su hermana, quien además es la madre de la víctima.

La detención se concretó este jueves durante un allanamiento en una vivienda de Merlo, ordenado por la fiscal Luisa Pontecorvo. La UFI N°3 de Moreno llevaba adelante la investigación desde el 18 de diciembre de ese año, cuando la niña recibió un disparo en el pecho que le provocó la muerte.

Ocurrió mientras la Selección Argentina se consagraba campeona en el Mundial de Qatar. En medio de los festejos, Cristian Gabriel Tejerina (29) cometió el crimen que lo convirtió en el homicida de Oriana Naomí Gómez Tejerina (2).

La niña baleada por su tío tenía apenas dos años

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hecho ocurrió en el barrio Rififí, en la zona sur de Moreno. El acusado habría intervenido en una discusión entre su hermana y su pareja, ambos padres de la víctima.

En medio de la pelea, el padre de la niña se retiró del domicilio con la pequeña en brazos. Ya en la vía pública, en la intersección de Cornelio Saavedra y Espronceda, Tejerina lo interceptó junto a un cómplice.

A bordo de una moto y sin mediar palabra, efectuó cuatro disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Aunque los tiros no estaban dirigidos directamente a la menor, uno de los proyectiles impactó en el pecho de la niña. Tras el ataque, ambos escaparon en el vehículo.

Tejerina estuvo prófugo desde diciembre de 2022
Tejerina estuvo prófugo desde diciembre de 2022 (Facebook)

El diario Primer Plano Online detalló que el conductor de la moto, quien acompañaba a Tejerina, fue detenido en la madrugada del día siguiente mientras se dirigía a Rosario en automóvil. Se trata de Jonathan Riquelmi, señalado como coautor del hecho y detenido en etapa de juicio.

Su detención

Más de dos años después del crimen, la Justicia recibió información que indicaba que Tejerina estaba siendo oculto por su hermana. Ese dato derivó en un allanamiento que se llevó a cabo este jueves en una vivienda de Pontevedra, partido de Merlo, ubicada sobre la calle Céspedes, entre Portela y Aberastury.

Durante el procedimiento, el acusado intentó escapar a la carrera, pero fue rápidamente reducido por el personal policial.

La víctima se encontraba en
La víctima se encontraba en brazos de su padre al momento del asesinato (Facebook)

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que las imputaciones son “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego”, contra la menor, y “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”, contra su padre.

Se encuentran a cargo del caso la fiscal Luisa Pontecorvo y el secretario Pablo Córdoba.

Tejerina se encontraba en casa de su hermana
Tejerina se encontraba en casa de su hermana (Facebook)

“Vos no le pegas más a mi hermana”

Una de las tías de Oriana relató en su momento que la secuencia se desencadenó cuando Rodrigo, el padre de la menor, agredió a su pareja en medio de una discusión. Según su testimonio, esta situación llegó a oídos del acusado, quien decidió ir a buscar a su cuñado acompañado por otro hombre.

“Cuando él (por el papa de la nena) estaba sentado en la vereda llegó Cristian Gabriel Tejerina, le dijo ‘vos no le pegás más a mi hermana’ y le disparó”, contó Valeria en su momento, en diálogo con el mencionado medio local.

El padre recibió un disparo que le atravesó el pulmón y debió ser internado en estado delicado, aunque logró recuperarse, mientras que Oriana falleció momentos después: “Tenemos miedo. Hasta el amigo de Rodrigo tiene pánico de declarar. Necesitamos que esté preso y que se haga justicia”.

