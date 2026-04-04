El futuro de Adorni es “semana a semana”: el plan de supervivencia para resistir y mostrarlo activo

Manuel Adorni pasa sus horas más duras como funcionario del gobierno de Javier Milei (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

“En Casa Rosada estamos hartos de Manuel Adorni”.

En un ataque llamativo de sinceridad, casi un sincericidio, un funcionario de primerísimo nivel con despacho en el principal edificio gubernamental del país admite que ya no saben qué inventar para extirpar el monotema de la agenda pública, que muchos están cansados de enterarse por los medios oleadas de nuevos pormenores de un escándalo que no para de crecer, que el clima interno está espeso e insoportable y ya nadie quiere poner la cara y quedar expuesto.

“Hartos. Estamos hartos”, repite, para que quede claro. Pero, ojeando hacia los costados y súbitamente temeroso, como si sospechara lo que podría suceder con su carrera política si alguien escuchara sus declaraciones rebotando en las paredes, aflora en el hombre la necesidad de aclarar que la saturación no es necesariamente con la figura misma del jefe de Gabinete, sino con la imposibilidad de frenar la tormenta.

-Pero en definitiva, entonces, ¿se queda o se va?

-Javier y Karina lo van a sostener todo lo necesario.

-¿Cuánto es lo necesario? Pasan los días y…

-Ese es el problema: hasta que la situación ya sea irreversible. Si fuera por la mayoría de nosotros, Manuel ya estaría buscando laburo de columnista de nuevo.

-¿Y qué responderías si esta charla fuera al aire y no en privado?

-Que es todo una operación y que nos quieren voltear. La verdad es que somos magistrales cuando queremos atacar, pero pésimos cuando nos tenemos que defender.

El jugoso diálogo, sobre el ocaso de otra semana tan corta como intensa en Argentina, expone la contradicción evidente: hacia afuera, un respaldo abroquelado; hacia adentro, dudas e incomodidades.

En la plana mayor de la gestión libertaria se prestan a las selfies con Adorni, pero al mismo tiempo rezan que se esconda un poco y baje el perfil. Lo exhiben en actos controlados, pero le limitan las vidrieras más riesgosas. Lo dejan usar sus redes sociales, pero le reducen la posibilidad de preguntas abiertas. Una figura popular y de lengua filosa que se vuelve silenciosa es, por definición, una señal de alarma.

La suma de los males que viene acumulando “Manu”, como le siguen diciendo algunos en su oficina, empezó formalmente el 9 de marzo, cuando trascendieron imágenes de su esposa en el corazón de la comitiva oficial durante el viaje a Nueva York para la “Argentina Week”. Los otros vuelos y el crecimiento patrimonial hicieron el resto. Así, el contador público devenido en vocero y en ministro coordinador se convirtió en el libertario de más alto rango en ser escudriñado por la justicia federal: lo investigan por dádivas y por enriquecimiento ilícito.

La cuenta marca que ya van 25 días ininterrumpidos de desgaste y que faltan exactamente otros 25 hasta el informe de gestión que tiene que presentar en el Congreso. “Una eternidad”, suspiran en el área comunicacional.

Pese a esto, no son pocos los que escucharon el férreo apoyo del propio Presidente en la intimidad, convencido de que tarde o temprano su mano derecha podrá explicar los numerosos puntos oscuros de su relato público. ¿No era más fácil aparecer con una pila de papeles y dar por cerrado el affaire? Se lo preguntan buena parte de sus súbditos. Y nadie les responde.

La orden del primer mandatario y de “El jefe” es resistir. Por eso, en los próximos días, la intención es rodear de actividad a Manuel Adorni. Mostrarlo activo. Hacerlo circular por reuniones, actos y despachos. Dar la impresión de que manda, coordina y sigue al frente del tablero. En esa línea se inscribe la reunión de gabinete prevista para el lunes en Balcarce 50, la primera desde el 24 de febrero, y también la ronda de encuentros individuales con ministros que piensan exhibir como un relanzamiento de gestión.

El abrazo con el que Javier Milei respaldó públicamente a Manuel Adorni en el acto por Malvinas (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Estos movimientos se decidieron durante el mano a mano de más de dos horas que Milei tuvo con el jefe de Gabinete en Olivos el primer día de abril. Y si bien en esta oportunidad no hubo registro fotográfico, a las 24 horas se fundieron en un cálido abrazo público en el marco del acto por el 44° aniversario de la guerra de Malvinas en la Plaza San Martín de Retiro.

En el medio, la Casa Rosada suspendió una nueva conferencia de prensa. De esta manera, en lo que va de 2026, el hasta ahora locuaz funcionario apenas encabezó dos de esos encuentros con la prensa que tanto proliferaron en el pasado reciente.

A propósito de las últimas acciones de Adorni, los más atentos descubrieron un detalle extraño en la instantánea que en esa ocasión sí distribuyó su equipo después de un hueco en la agenda que hubo para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural (SRA). Ya no era el Rolex que le quisieron endilgar falsamente en su muñeca, sino un particular regalo de Karina: un “escudo crístico” diseñado para la protección de energías negativas y la sanación física. Creer o reventar.

Manuel Adorni en su reunión con Nicolás Pino. De fondo, el “escudo crístico” que le regaló Karina Milei al jefe de Gabinete

En este contexto complejo para los violetas, la oposición es más que consciente de los problemas que aquejan al oficialismo y piensa usar cada oportunidad como amplificador del caso Adorni. “El Congreso se va a convertir en el Coliseo Romano. Lo esperamos con el cuchillo y el tenedor en las manos”, se frotan las manos en el peronismo.

Como ya vivió Guillermo Francos, lo que se agita es una interpelación con moción de censura para, eventualmente, remover al jefe de Gabinete, como estipula el Artículo 101 de la Constitución. ¿Cuál es la cuenta que hacen en los pasillos del palacio legislativo? Se necesitan 129 voluntades para avanzar y, por ahora, juran contar con un número que oscila entre 123 y 125.

“Depende cómo el Gobierno maneje la relación con sus aliados circunstanciales”, afirman en el bloque de Unión por la Patria, espacio que espera sumar en su ofensiva a Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, parte de la UCR y, quizás, algún díscolo del PRO.

En paralelo, Adorni tendrá que enfrentar a los legisladores en la Cámara baja, en la que será su primera visita al recinto desde que asumió su nuevo rol ejecutivo. Si nada cambia, lo acompañará el mismísimo Javier Milei. Juntos, deberán sobrevivir a las más de 4500 preguntas -la mayoría de las cuales se responderán por escrito- que ya prepararon quienes están en sus antípodas ideológicas.

Manuel Adorni deberá responder más de 4.500 preguntas formuladas por diputados (RS Fotos)

No solo hay consultas sobre las controversias del inventor del latiguillo “fin”, sino también sobre los expedientes Libra y ANDIS, o los incumplimientos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financianciamiento Educativo.

Los posibles embates no vienen solo desde el edificio de avenida Entre Ríos y Rivadavia. El frente judicial acumula datos que son una bomba de tiempo. De hecho, viene habiendo consultas del área de Justicia a los tribunales de Comodoro Py en busca de precisiones sobre el futuro de las investigaciones.

Las revelaciones que van trascendiendo por goteo no ayudan: la última oleada tuvo que ver con el inmueble de 200 metros cuadrados en Caballito por el que Adorni pagó U$S 230.000, aunque financiado en un 87% por dos mujeres de 72 y 64 años que hasta acá desconocen la operación. La aparición de la escribana contratada para la operación tampoco ayudó: Adriana Mónica Nechevenko, quien también intervino en la adquisición de la casa del country Indio Cua, visitó siete veces la Rosada entre julio de 2024 y septiembre de 2025, según registros de la ONG Poder Ciudadano.

Para colmo, el fiscal Gerardo Pollicita prepara nuevas medidas de prueba en torno a otro viaje lleno de suspicacias: el que habría hecho el jefe de Gabinete a Aruba en la Navidad de 2024, con escala en Perú y Ecuador, a pesar de haber manifestado en una entrevista que la de Punta del Este había sido su única escapada “en un año y medio”. Adorni le hizo a caso a Mariano Cúneo Libarona: ya contrató al abogado Matías Ledesma.

Javier y Karina Milei son quienes sostienen a Manuel Adorni en el Gobierno, aunque su futuro se define "semana a semana" (Foto: Maximiliano Luna)

“No hay plan B, pero sí hubo algunos tanteos sigilosos”, concede un miembro fundador de LLA ante la consulta de quién podría ser el reemplazante de Manuel Adorni si, al final del Vía Crucis que le espera en el futuro inmediato, terminara afuera del gobierno. La lista es corta y está llena de espigas: Sandra Pettovello “no quiere saber nada”; Federico Struzenegger se muestra siempre listo, pero “no es el más popular del gabinete”; Diego Santilli tiene el volumen político necesario, pero “es demasiado amarillo”; Pilar Ramírez está reservada para CABA y concentrada en seguir de cerca en qué derivan las denuncias de irregularidades en la entrega de préstamos millonarios a dirigentes libertarios por parte del Banco Nación, que preside su marido, Darío Wasserman; y el ex CEO de Syngenta Antonio Aracre, sobre el que arreciaron infinitos rumores, “ni siquiera fue consultado”.

Alerta spoiler: si Adorni tuviera que dejar el Gobierno, en la cúpula libertaria descuentan que el movimiento llegaría con otros cambios en áreas sensibles, como SIDE y ARCA, donde talla fuerte Santiago Caputo. En el ecosistema digital paraoficialista se divierten leyendo los posteos de la cuenta Centurión del desierto (@CenturionDCX), que suele resumir el espíritu karinista y que viene publicando mensajes como estos: “Madura el knock out”, “Qué lindo se va a poner esto” o “Se viene”. ¿Solo para entendidos?

La baja de la pobreza, el repunte parcial de la actividad económica, la mejora en la recaudación o incluso el fallo favorable a la Argentina en Estados Unidos por YPF no lograron perforar la nube tóxica del “caso Adorni”. La realidad, incluso la más beneficiosa, se empantanó en el barro. La consultora Ad Hoc reveló que hubo 2,7 millones de menciones al tema en las últimas tres semanas, con picos de conversación cada vez que aparece una novedad. Para Enter Comunicación, el 91% de la población tiene sentimientos negativos sobre el asunto. El mismo guarismo maneja la consultora Reputación Digital. Una encuesta de Zuban Córdoba registró que el 70,4% considera que el jefe de Gabinete debería renunciar.

¿Javier Milei y Karina Milei seguirán sosteniéndolo en su cargo? “Esto es semana a semana”, asumen en la oficina que jefatura ocupa en la planta baja de la Rosada. Y agregan un asterisco: aún si lograra desprenderse de todos sus inconvenientes, hasta sus más cercanos consignan que va a ser difícil que Manuel Adorni pueda volver a erigirse como el paladín público de la guerra contra la casta.