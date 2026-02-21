Tenía una discapacidad, fue esclavizada sexualmente y años después ratificaron la condena de uno de sus abusadores

El cortadero de ladrillos en donde trabajaban los abusadores (NA)

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario y dejó firme la condena a ocho años de prisión contra un hombre responsable de haber abusado sexualmente de forma continua de una joven con discapacidad mental leve en Córdoba. La víctima se encontraba esclavizada por una mujer, que le había ofrecido un hogar y la obligaba a someterse a los abusos por un plato de comida.

La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado previamente la condena. No obstante, la defensa oficial de Carlos Rubén Ledesma, alias Cospel, interpuso el recurso alegando transgresiones al derecho de defensa y al principio de inocencia, pero estos argumentos fueron considerados como inadmisibles por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Las violaciones ocurrieron entre 2013 y agosto de 2019 en la casa de Irma Magdalena Ponce, la mujer que fue condenada por facilitar el acceso de los agresores a la joven. Además, se comprobó que la sometía a condiciones de extrema vulnerabilidad y vejámenes si no accedía a los pactos de abuso, como, por ejemplo, privarla de comer si no accedía.

Según determinó la Justicia, la propiedad de la acusada se encontraba cercana a un cortadero de ladrillos. El mismo se ubicaba a unos 8 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Allí trabajaban Ledesma (alias ‘Cospel’), junto a otros acusados identificados como Sergio Daniel Carranza (‘Gordo/Rengo’) y Carlos Gabriel Balicki (‘Mono’).

La Justicia provincial ya había condenado a los acusados, pero uno de ellos apeló la sentencia en todas las instancias

Durante ese período, se estableció que los condenados mantuvieron relaciones sexuales forzadas de forma reiterada con la joven, recurriendo a violencia física y psíquica. Además de aprovecharse de la situación de desamparo de la víctima, se turnaban para violarla, según remarcó la Corte Suprema de Justicia en el fallo al que accedió Infobae.

Al momento de declarar en el juicio, la víctima aseguró que “la tenían como esclava”, que “iban llegando uno, después otro”. Incluso, pudo detallar que “los que abusaban de mí hacían fila, sacaban turno, como un dispensario”.

Previo a esto, la joven había sido abandonada por su madre, por lo que no tenía una familia, ni un hogar. Además, se constató que también carecía de formación escolar, habilidades de lectoescritura y recursos propios, lo que habría sido aprovechado a su favor por cada uno de los responsables.

Un profesor de voley denunciado por abusos a menores volvió a quedar detenido por romper el régimen de libertad condicional

Un profesor de vóley de 32 años volvió a quedar detenido el viernes 13 de febrero en la localidad de Deán Funes, provincia de Córdoba, tras comprobarse que había incumplido con las condiciones que le habían impuesto para poder permanecer en libertad condicional.

El acusado fue trasladado hacia la comisaría local (Gentileza: El Doce.tv)

La Fiscalía de Instrucción de la Novena Circunscripción Judicial, encabezada por Analía Cepede, comenzó nuevas actuaciones, mientras el imputado permanece bajo custodia. La investigación que se inició en su contra apuntaría a que el docente habría cometido delitos en contra de la integridad sexual de menores de edad.

De acuerdo con la información difundida por el medio local El Doce.tv, las autoridades no detallaron cuál fue la norma quebrantada, pero señalaron la detención inmediata del acusado luego de constatar la infracción. De la misma manera, tampoco se conocieron detalles sobre las denuncias que se presentaron en contra del ahora detenido, ni el período en el que se cree que habrían sucedido los hechos.

No obstante, sí se confirmó que el hombre había sido excarcelado el año pasado bajo restricciones judiciales, antes de que la Justicia ordenara su arresto en un operativo realizado por la Policía de Córdoba y la División Investigaciones de la misma fuerza durante la medianoche del viernes de la semana pasada.