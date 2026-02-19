Las transferencias de la Banda del Millón a su líder preso mientras le robaban a la abuela influencer

Así fue el momento en el que la mujer fue interceptada por una banda de ladrones

El uso de celulares de los integrantes presos de la Banda del Millón pasó los límites del absurdo: así lo demuestran las evidencias recolectadas por el fiscal Patricio Ferrari en torno al violento robo que sufrió Mónica Mancini, el 9 de enero pasado, en su casa de Martínez.

No solo se demostró que uno de los líderes de la organización daba indicaciones en tiempo real desde la cárcel, a través de una videollamada, sino que, además, uno de los autores materiales del asalto, casi en simultáneo, le envió dinero, desde el celular de la víctima, a su cuenta, pese a estar encerrado en una cárcel bonaerense.

De un lado, dentro de los muros de la Unidad N°45 de Melchor Romero, estaba Lucas Ezequiel Merelles, y del otro, E.G.A., el menor de 17 años arrestado este jueves por la DDI de San Isidro. Así, al menos, lo demuestran los extractos bancarios que constan en la causa.

Las transferencias de la Banda del Millón mientras le robaban a la abuela influencer

“Las transferencias que se hicieron desde el teléfono de Mancini fueron primero a Merelles y él, automáticamente, casi mientras estaba sucediendo el robo, le transfiere a E.G.A.”, explicó una fuente de la investigación.

Ese movimiento, sin embargo, permitió obtener los datos del menor y, de esa manera, obtener una foto del RENAPER. La imagen coincide con la del adolescente que fue registrado en video durante el hecho y por las cámaras de seguridad de la zona.

De esta manera, E.G.A. es, para los detectives, quien entra primero a la casa, tira al piso a la jubilada y la amenaza: “Callate porque te mato”, le dice.

La mujer, en su denuncia, relató que tenía alrededor de 10 millones de pesos en la cuenta de Banco Nación que vació la Banda del Millón.

como opera la banda del millon

De esta manera, durante la madrugada de ese 9 de enero, se registraron siete movimientos de dinero en el usuario de Mancini. En tanto, entre las 5:26 y 5.39, se detectaron movimientos en billeteras virtuales a nombre de Merelles y a E.G.A. y a una tercera persona.

El primero fue de $5.400.000 que el líder envió a A.G.A.. Minutos después, Mereles envió $80.000 y 721.000 a Romina Yolanda Franco, de 27 años, considerada cómplice de la maniobra.

Con el arresto del menor, la causa fue fragmentada y enviada al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde se continúa con el trámite procesal en torno a los menores, señalaron fuentes del caso.

El robo a la abuela influencer

Durante la madrugada del 9 de enero de 2026, Mónica Eugenia Mancini, una jubilada de 82 años e influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram, fue víctima de un violento robo en su casa de San Isidro. Un grupo de menores, guiados en tiempo real desde la cárcel mediante una videollamada, la sorprendió cuando regresaba de un viaje. Tras amenazarla de muerte y maniatarla, los asaltantes le exigieron dinero y objetos de valor, mostrando información obtenida de sus publicaciones en redes sociales.

Violento asalto a una jubilada influencer de San Isidro: fue ejectuado por menores y coordinado desde la cárcel

Los delincuentes, identificados como parte de la llamada Banda del Millón, actuaron con información precisa sobre la víctima, lo que facilitó la búsqueda de dinero, euros y joyas en la vivienda. También forzaron a Mancini a entregar sus claves bancarias y transfirieron fondos desde su cuenta electrónica.

La víctima relató que durante el ataque la amenazaron con arrojarle agua caliente y que, tras horas atada, logró liberarse y pedir ayuda, resultando con lesiones físicas y afectación emocional.

La investigación policial permitió rastrear a los responsables, entre ellos Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, cabecillas que coordinaban los robos desde las cárceles de Melchor Romero y La Plata.