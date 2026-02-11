El dramático relato de la abuela influencer asaltada en San Isidro: “Me amenazaron con tirarme agua hirviendo”

La mujer asaltada en San Isidro

Mónica Mancini, de 82 años, es una de las tantas víctimas recientes de los crecientes casos violentos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La mujer, una abuela influencer con más de 200 mil seguidores, sufrió durante los primeros días de enero un violento asalto en su casa de San Isidro, el cual fue perpetado por menores y orquestado por presos desde la cárcel.

A Mónica la ataron, le pegaron y la amenazaron de muerte: una situación de terror que describió en detalle durante su declaración al fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la causa.

En su testimonio, al que este medio pudo acceder, la jubilada relató el calvario que sufrió el pasado 9 de enero. Fue a su regreso de un viaje a Barcelona: según la declaración, había llegado al país cerca de las 20 del día anterior, y esa misma noche fue sorprendida en su casa por delincuentes. Dijo que la atacaron con violencia y con total conocimiento de sus movimientos, los cuales sospecha que sabía por el contenido que había subido en redes sociales.

“Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas, apenas me acosté en el dormitorio, sentía voces en el techo, unos ruidos raros difíciles de identificar”, dijo ante el fiscal.

La secuencia se prolongó hasta la madrugada. “Alrededor de las 2:30 horas fui al baño y de vuelta seguí escuchando voces. Decidí nuevamente abrir la puerta del costado y entonces fui sorprendida por un sujeto que recuerdo que era delgado, con el pelo rubio, que tenía en sus manos un cuchillo Tramontina. De la violencia con la que abrió la puerta me empujó hacia el piso donde caí con la espalda”, relató.

La víctima comparte receta y datos curiosos en sus redes

De acuerdo a su testimonio, el hombre la amenazaba y exigía dinero mientras otro cómplice también la increpaba, al tiempo que una tercera persona, por videollamada, parecía dirigir el golpe y conocer todos los detalles de la víctima: “Tanto esta persona como el segundo sujeto sabían todo de mí, me decían ‘vos, la abuela de los videos, la que canta y cocina y hace poesías’”.

“El sujeto número 2 me mostró mi cuenta de Instagram donde tenía una foto con un collar dorado, y me decía que se lo entregue. Le dije que no valía nada pero que lo llevaba a donde estaba”, continuó.

Los delincuentes la obligaron a entregar el dinero guardado —“un millón de pesos que me había dejado mi hijo días anteriores”, afirmó— y buscaban euros, oro y objetos de valor. No dudaron en intimidarla: “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, sostuvo Mancini.

Además, le robaron su celular, cartera con cien euros y documentos, e ingresaron a su cuenta bancaria por medio de la aplicación de su teléfono, donde, según sus palabras, tenía “alrededor de 10 millones de pesos”.

Antes de huir cerca del amanecer, la ataron de pies y manos, para finalmente escapar sin hacer ruido: “No escuché ruido de moto ni nada por el estilo así que asumo que se fueron en algún auto”, indicó. “Temiendo volver a encontrarme con ellos dejé pasar un tiempo prudencial, recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, agregó.

Luego logró liberarse y pedir ayuda. “Alrededor de las 6 horas me saqué la atadura de las manos y empecé a caminar despacio para no caerme ya que estaba atada de pies y logré llegar hasta las barandas que tengo en el pasillo, con eso me ayudé y llegué hasta mi dormitorio donde estaba el teléfono fijo”.

En su declaración aseguró que siguieron sus movimientos por Instagram

Continuó: “Ahí llamé a mi hijo Patricio al que le conté lo sucedido y luego llamé al Hospital Alemán para que me revisen. No sé bien quién llamó a la policía. Al rato de esto salí a la vereda en camisón y me crucé con dos vecinos a los que les comenté lo que había pasado, por lo que pudo haber sido alguno de ellos. Después, alrededor de las 06:30 y las 07:00 llegaron todos, Patricio, los del Hospital Alemán y la policía. Me tomaron la presión que la tenía muy alta. Me quisieron llevar al Hospital de San Isidro pero en ese momento yo no quise, estaba muy en shock. Eso es todo lo que recuerdo”.

En su declaración, la jubilada señaló que los ladrones entraron “por el frente, saltando la reja y escalando hacia el techo”, y recordó antecedentes de intentos de ingreso a su hogar en meses previos.

Sobre su ataque Mancini fue contundente: “Sabían todo por tener mi Instagram abierto, sabían todo de mí y mis movimientos”.

Finalmente, la declaración dejó constancia del shock físico y emocional de la víctima, quien sufrió lesiones en la escápula producto del ataque: “Luego al verme en el espejo me di cuenta que tenía una lesión grande, producto del empujón del primer sujeto al abrir la puerta de mi dormitorio. Ese sábado tuve que volver al hospital”.

Según reconstruyó el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, el hecho fue concretado por menores de edad y coordinado desde la cárcel por miembros de la Banda del Millón que daban órdenes con sus celulares.

En este contexto, la Fiscalía determinó que los asaltos eran guiados en tiempo real mediante videollamadas y redes sociales, aprovechando información personal de la víctima obtenida en internet.

Quién es la abuela influencer

Mónica Mancini tiene 82 años y más de 200 mil seguidores en Instagram. Su cuenta se llama @moni.datadeabuela. “Te comparto todo lo que aprendí en mis 80 años. Poesía, cocina, música, química y muchos más!”, se lee en su descripción.

En su declaración ante la Fiscalía hizo hincapié en este dato: “Ahí hago distintas publicaciones de comida, cosas de salud porque soy química y poeta”.

Entre sus publicaciones se ven diferentes recetas de cocina, curiosidades como “data del bicarbonato” o del vinagre, y comparte su día a día a través de las historias de Instagram, donde -sospecha- los delincuentes pudieron seguir sus movimientos.