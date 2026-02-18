Crimen y Justicia

Video: un empleado municipal y chofer de aplicación se defendió de un robo a balazos en Laferrere

El ladrón se acercó a la ventanilla del conductor, que había frenado para que bajen sus pasajeros, y el trabajador lo baleó. Un detenido al que lo delató su propia familia

Guardar
Llevó a sus pasajeros a una iglesia evangélica, un auto se le cruzó y un sospechoso armado lo amenazó

Martín (30) es empleado de la Municipalidad de Ituzaingó. Lo fue de la de San Isidro y, previo a ello, trabajó en la de La Matanza. Pero tuvo su primer empleo en la Contaduría General del Ejército. Hoy, además de sus labores en la Secretaría de Seguridad, también maneja un auto de aplicación. Y, justamente, llevando a pasajeros a la localidad de Gregorio de Laferrere, fue víctima de un intento de robo: se defendió a los tiros.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que ilustran esta nota son más que claras. Martín estacionó y, antes de que se bajaran sus pasajeros que iban en la parte posterior del coche, un auto negro se cruzó por delante. Un sospechoso descendió de ese vehículo y fue hasta la ventanilla del conductor. Y ahí comenzó el tiroteo.

El chofer baleó al ladrón, quien fue detenido horas después en un hospital de González Catán. Lo delató su propia familia.

Según fuentes de la investigación citadas por el portal Primer Plano Online, todo ocurrió este domingo lluvioso por la mañana. Martín, además de trabajar en la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó, también hace horas extras como chofer de aplicación de viajes.

Así quedó la ventanilla del
Así quedó la ventanilla del lado del conductor del coche de Martín

Así, ese domingo tomó un viaje hasta una iglesia evangélica de Luis Vernet y Soberanía Nacional, en el partido de La Matanza. Las imágenes de lo que pasó después no dejan margen a dudas.

Incluso, luego de balear al sospechoso desde su asiento y de poner a los delincuentes en fuga, los pasajeros que iban en el asiento trasero se bajaron del auto.

Mientras tanto, el auto negro de los ladrones escapó y el delincuente herido huyó a la carrera. Martín sufrió algunas lesiones cortantes producto de la rotura de los cristales y radicó la denuncia correspondiente ante la Policía Bonaerense.

La captura del ladrón herido

Como es usual en estos casos, cuando un herido de bala entra a un centro de salud, se le da aviso a la Policía.

Justamente, ese domingo, pero horas más tarde, al Hospital Simplemente Evita de González Catán llegó un hombre con un balazo en el brazo izquierdo.

El herido les dijo a los médicos que lo habían querido asaltar y por eso lo balearon, según Primer Plano Online. No era mala su versión. Pero el ardid no le salió bien.

Los policías que acudieron al hospital a verlo luego entrevistaron a sus familiares y resultó que esa mañana el ‘herido’ le había pedido prestado el auto a su cuñado, que era negro como el que se le cruzó a Martín, y del mismo modelo que el que se cruzó a Martín.

Como si eso no bastara, los oficiales se volvieron al hospital de la casa del herido con la ropa que había usado ese mismo día por la mañana. Lo detuvieron.

El único acusado que tiene el ataque a Martín tiene 32 años y quedó preso, imputado de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en una causa que investiga la Fiscalía Descentralizada N°2 de La Matanza, a cargo de Gastón Duplaá.

El detenido tiene antecedentes penales y había salido en libertad hace cinco meses tras una condena por robo automotor y tentativa de homicidio.

Temas Relacionados

InseguridadGregorio de LaferrereRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Noche violenta en Billinghurst: un policía mató a un motochorro y un vecino fue asesinado mientras cocinaba

Un video registró cómo el cómplice del ladrón fallecido escapó. En paralelo, Walter Gastón Escalante fue baleado en su casa y uno de sus hermanos exige Justicia

Noche violenta en Billinghurst: un

Así le robaban el auto a un vecino de Lanús: un tiro al aire, un culatazo y la impotencia de la víctima

El ataque quedó filmado en una cámara de seguridad. Dónde encontraron el vehículo

Así le robaban el auto

“Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos”: la versión del novio de la turista buscada en Puerto Madryn

Estaba junto a Sofía Devries cuando la joven desapareció. “Estoy alterado y triste con esta situación. ¡Necesitamos que aparezca!”, escribió en sus redes sociales

“Tuvimos un accidente bajo el

Robos en carnaval: detuvieron a dos mujeres peruanas que distraían a sus víctimas con niños tirando espuma

Ambas fueron apresadas en los corsos del barrio porteño de Boedo por la Policía de la Ciudad por sustraer celulares con la misma táctica

Robos en carnaval: detuvieron a

“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo uno de los responsables de la búsqueda de la turista en Puerto Madryn

La joven de 23 años participaba de una expedición de buceo junto a otras seis personas cuando desapareció. La búsqueda, si bien continúa, superó las 24 horas

“La posibilidad de encontrarla con
DEPORTES
Los argentinos avanzan a paso

Los argentinos avanzan a paso firme en el Challenger de Tigre

Todas las versiones tras la denuncia por racismo de Vinícius al argentino Prestianni: la postura de Mourinho

River Plate confirmó su formación con cuatro cambios para enfrentar a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina

La furiosa reacción de Mbappé contra Prestianni que la TV no mostró y el pedido ante los medios: “No merece jugar más la Champions”

Aldosivi goleó 3-0 a San Miguel y se enfrentará a River Plate o Ciudad de Bolívar en los 16avos de la Copa Argentina

TELESHOW
María Becerra participó en una

María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

Quién es la influencer a quien llaman “la doble de la China Suárez” y se hizo viral por su parecido físico con la actriz

Rodrigo Lussich recordó a Meche Portillo, la actriz de En el barro: “Sufrí porque se murió dos meses antes del estreno”

La exigente rutina de Ca7riel y Paco Amoroso para lograr un bienestar óptimo: yoga, meditación y baños sensoriales

Así se fue Bad Bunny de Argentina: vidrios polarizados, seguridad privada y mucho hermetismo

INFOBAE AMÉRICA

Incumplimientos de garantía lideran reclamos

Incumplimientos de garantía lideran reclamos por autos nuevos en Panamá

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones para resolver la disputa por el territorio Esequibo

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés

La oposición de Venezuela exigió una amnistía total y sin condiciones para todos los presos políticos

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón