Cayó un hombre que robó una casa en Córdoba y la prendió fuego antes de huir

La casa que fue víctima del robo seguido de siniestro (Foto: ElDoce)

Un hombre de 29 años fue arrestado por la Policía de Córdoba, luego de que fuera acusado de haber robado e incendiado una vivienda situada en el barrio Alto Alberdi de la capital cordobesa. El sospechoso fue ubicado poco después de que un vecino denunciara lo ocurrido al 911.

El siniestro se desató en un inmueble ubicado en calle José Miguel Lanza al 3600, donde el personal de la Dirección Bomberos intervino para sofocar el fuego. De esta manera, lograron evitar su propagación, pero constataron que hubo daños materiales en el interior.

En paralelo, los agentes lograron identificar y detener al sospechoso luego de que recibieran la alerta a la línea de emergencias 911. Aunque se trató de un llamado anónimo, las autoridades indicaron que la información había sido suministrada por testigos que habían visto al acusado en la propiedad.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, los informantes habrían brindado datos sobre su apariencia y vestimenta que habrían sido claves para identificarlo posteriormente. Asimismo, confirmaron que durante el procedimiento de detención, fueron secuestrados distintos electrodomésticos que habían sido sustraídos del domicilio afectado.

Los bomberos evitaron que el fuego consumiera toda la propiedad

Por último, indicaron que el detenido fue trasladado a la comisaría local, junto a los objetos recuperados, y que permanece a disposición de la Justicia.

Detuvieron a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Al menos veinte personas denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa tras pagar a la agencia “Córdoba Argentina Trek” por un viaje al Carnaval de Jujuy que no se concretó. Todas ellas acudieron a la Plaza de la Intendencia de Córdoba, con valijas y mochilas listas, pero se encontraron sin ómnibus y sin responsables que respondieran, según información policial.

El frustrado viaje, promocionado con un precio promocional de 439.000 pesos, prometía incluir una serie de actividades y destinos turísticos de la provincia norteña que nunca se llevaron a cabo. En medio del desconcierto y tras reclamos grabados en video, la Policía detuvo al organizador identificado como M. L. M., de 51 años.

Durante el procedimiento policial, se incautó más de medio millón de pesos y un teléfono celular. Mientras tanto, la causa quedó bajo investigación judicial y las víctimas aguardan la restitución de lo desembolsado.

La plaza en donde las víctimas esperaban por el supuesto viaje

La declaración de los damnificados permitió detener al principal sospechoso, identificado como M. L. M. en la Plaza de la Intendencia. El hombre respondía como responsable de la oferta, que garantizaba traslado en bus, alojamiento y visitas a sitios emblemáticos como Maimará, Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores.

Según informó la cuenta de la agencia en redes sociales, los interesados debían abonar mediante transferencia bancaria o tarjeta. Al llegar al punto de encuentro y corroborar la ausencia del vehículo prometido, los viajeros reclamaron la devolución del dinero.

En ese instante, una de las afectadas registró en video el momento en que la Policía subía al acusado al patrullero y afirmó: “Estábamos por viajar a Jujuy al Carnaval y nos están estafando. Contratamos por medio de una persona que hace trekking. Nos acabamos de enterar de que estafó a mucha gente y lo están denunciando de todos lados. No nos quiere devolver la plata”.

Los elementos que secuestraron en el operativo de detención

El itinerario difundido por “Córdoba Argentina Trek” contemplaba la salida desde Córdoba el viernes 13 de febrero, hospedaje en San Salvador de Jujuy, acceso a actividades vinculadas al carnaval como la “bajada de los Diablos” y paseos por la Quebrada de las Señoritas, el Paseo de los Colorados y el icónico Cerro de los Siete Colores.

Además, prometía un día libre con propuesta de visitar Perico o las Termas de Reyes, culminando con el regreso programado para la madrugada del miércoles 18.

La agencia virtual, con antecedentes de organización de viajes dentro y fuera del país, recibió comentarios mixtos en las redes tras la detención del titular; algunos usuarios refirieron experiencias positivas, mientras otros relataban situaciones similares a la estafa denunciada el último viernes.