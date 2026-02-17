Noche violenta en Billinghurst: un policía mató a un motochorro y un vecino fue asesinado mientras cocinaba

Un capitán de la Policía Bonaerense mató a un motochorro en Billinghurst

Fue una noche violenta en la localidad de Billinghurst, en el partido de San Martín, zona noroeste del conurbano bonaerense. Minutos después de las 23, un capitán de la Policía Bonaerense se defendió de un intento de robo motochorro a los tiros y mató a un delincuente: una cámara de seguridad registró el momento en el que el cómplice abandonó al ladrón herido. Cerca de la medianoche, en tanto, un vecino recibió un balazo mortal cuando hacía la cena junto a sus hijos, según denunció uno de sus hermanos.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que ambos casos los investiga la UFI N°3 del departamento judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Melisa Di Giorgi, ambos como homicidio.

Todo comenzó este lunes pasadas las 23.11, cuando el capitán de la Policía Bonaerense llegaba a su domicilio. En el cruce de Rodríguez Peña y Pellegrini, siempre según el relato del implicado, notó que dos sospechosos a bordo de una moto lo venían siguiendo con intenciones de robarle.

En base a fuentes del caso consultadas por este medio, en ese contexto y cuando el policía llegó a la puerta de su casa, dio la voz de alto y efectuó al menos seis disparos (NdeR: en base a lo que se escucha en el video) hacia los motochorros.

Walter Gastón Escalante fue asesinado en Billinghurst mientras cocinaba con sus hijos

Los ladrones avanzaron unos metros más y, al doblar en una esquina, el ladrón que iba como acompañante, y que llevaba una caja de las que usan los deliveries en la espalda, cayó al piso malherido. Su cómplice siguió camino y escapó.

En la escena del hecho se secuestró de entre la ropa del delincuente muerto un revólver calibre .22 con municiones.

Las pericias quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional y desde la fiscalía se dispuso, en un primer momento, la aprehensión preventiva del capitán. Mientras tanto, se intentaba determinar la identidad del ladrón fallecido en la calle.

Cocinaba para sus hijos y lo mataron

Poco antes de la medianoche de lunes para martes, Walter Gastón Escalante ingresó al Hospital Castex, donde falleció a causa de las heridas recibidas.

A Walter lo balearon cuando estaba en su casa de Billinghurst, ubicada en el cruce de Chacabuco y Naon, según denunció uno de sus hermanos en redes sociales. El asesino pasó en moto y disparó.

Franco, hermano de la víctima, relató en Facebook este martes: “Anoche, cerca de la medianoche, alguien mató a mi hermano. Lo mataron mientras cocinaba con sus hijos. Pasó alguien a los tiros...“.

Y siguió: “Mi hermano, que no estaba en la calle, que trabajó toda su vida, estaba con una enfermedad en sus pulmones, se estaba recuperando y estaba con sus hijos cocinando, con más ganas de vivir que nunca y, de la nada, recibió un disparo que le quitó la vida”.

Franco les pidió a los vecinos del barrio que tengan cámaras que las aporten. “No fue un accidente”, dijo y agregó que alguien puede llegar a saber quién fue el que pasó en moto a los tiros por la esquina de la casa de su hermano.

“Ayuden a encontrar al asesino de mi hermano, que se fue de esta vida y dejó hijos pequeños y a toda una familia con mucho dolor. Qué se haga justicia, por favor”, cerró ese posteo. Luego, en otra publicación añadiría: “Callarse también es encubrimiento”.

Fuentes del caso dijeron que Walter no tenía antecedentes, pero que dos de sus hermanos sí (NdeR: infracción a la Ley de Drogas y robo simple), no Franco. Por ello, se sospecha de un ajuste de cuentas. Mientras tanto, la Justicia solicitó las imágenes al COM para intentar determinar la identidad del asesino, mientras se realiza un relevamiento en busca de testigos y cámaras privadas.