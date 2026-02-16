Crimen y Justicia

“Yanina ya no va a volver”: confirmaron que encontraron los restos de una mujer desaparecida desde Nochebuena

Se trata de Yanina Correa, de 30 años. Un cotejo de ADN tras un hallazgo en una zona de La Plata dio positivo

Guardar
Yanina tenía 30 años
Yanina tenía 30 años

Yanina Belén Correa, de 30 años, desapareció el 24 de diciembre en la localidad de Abasto, en La Plata, donde convivía con su pareja. Esa Nochebuena, ambos se esfumaron sin dejar rastro. En realidad, en los días posteriores, el hombre llamó a una de sus cuñadas para comunicarle: “Yanina ya no va a volver”. Y se temió lo peor. En las últimas horas, se confirmaron las sospechas: un cotejo de ADN con restos hallados en la zona dieron positivo con el perfil genético de la mujer buscada.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en base a fuentes judiciales, los restos óseos encontrados a comienzos de año en la localidad de Abasto pertenecen a Yanina: se trata de un cráneo encontraro el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de 215 y 519.

El informe de esa confirmación de identidad genética fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, en un expediente que pasó de una “averiguación de paradero” a “averiguación de causales de muerte”.

En ese contexto, la familia de Yanina organizó una manifestación para exigir avances en la investigación y justicia por el caso para las 18:30 de este miércoles. Será en la intersección de calles 520 y 208.

Era buscada desde Nochebuena
Era buscada desde Nochebuena

El caso

Yanina mantenía una relación de apenas dos meses con su novio, un hombre de la misma edad. Según reconstruyó la familia, la pareja tenía antecedentes de consumo problemático y la convivencia estaba atravesada por disputas y episodios de violencia.

A pesar de ese contexto, la familia desconoce si el novio está implicado y remarcaron que corresponde a la Policía determinar su posible responsabilidad.

No obstante, sospechan que pudo haber tenido algo que ver. ¿La razón? El único contacto con los parientes de la mujer que hizo días después de la desaparición. Llamó a una de sus cuñadas para comunicarle: “Yanina ya no va a volver”. Luego de eso, tampoco se volvieron a tener noticias de él.

El entorno más cercano de Yanina subrayaba durante la búsqueda que ella nunca antes se había alejado tanto tiempo de su familia ni había cortado el contacto con ellos.

Yanina era madre de cuatro hijos: tres niñas de 12, 8 y 2 años, actualmente a cargo de una tía, y un niño de 5 años, quien vive con su padre biológico.

El caso del nene desaparecido en Paraguay

Se conocieron las últimas imágenes del nene argentino que desapareció durante un temporal en Paraguay

Un nene de 12 años llamado Tobías y de nacionalidad argentina, lleva tres días desaparecido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de que fuera arrastrado por un raudal en el barrio Tayuazapé durante un temporal de lluvias.

Pese a los operativos llevados a cabo por las autoridades, todavía no se pudo dar con el paradero del menor de edad.

El viernes fue la última vez que lo vieron, poco después de que se desataran unas intensas lluvias. Según relató su padre, Reinaldo Suárez, había salido de la casa familiar en dirección hacia una despensa cercana para buscar café.

“Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó el hombre.

En las últimas horas, se conoció un video que muestra la última vez que se lo vio en la calle de la localidad que está a las afueras de Asunción, la capital paraguaya.

Según las imágenes de una cámara de seguridad de una estación de servicio, que difundió el medio local ABC, se puede ver como el menor, que estaba vestido con una remera celeste, shorts y ojotas, cruza una calle a las 8:20. No se alcanza a ver si tenía algo puesto en su cabeza.

Temas Relacionados

Yanina CorreaLa PlataAbastoFemicidiosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Los sospechosos de siempre: capturaron in fraganti a dos ladrones con antecedentes por robar una hamburguesería

Policías de La Plata vieron salir a la empleada del local, quien les avisó lo que sucedía en el comercio. Todos los antecedentes de los detenidos

Los sospechosos de siempre: capturaron

La trama detrás del crimen en el corso de Mercedes: la víctima defendió al hermano y recibió un tiro en la nuca

Hay tres detenidos por el homicidio de Braian Tomás Cabrera, de 18 años, que son familiares. La única mujer acusada está sindicada como la autora material del disparo

La trama detrás del crimen

Encontraron una granada en Córdoba: es el cuarto explosivo hallado en la vía pública en un mes

La hallaron policías provinciales luego de que dos sospechosos arrojaron un recipiente al escapar cuando notaron la presencia de las autoridades en la zona

Encontraron una granada en Córdoba:

Le dio la mano y después lo baleó frente a sus hijas: identificaron al sicario del ajuste de cuentas en Moreno

La víctima, de 38 años, falleció tras agonizar dos días. El homicida había escapado en un auto y es intensamente buscado

Le dio la mano y

“Cabeceé”: qué declaró el acusado de atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril en La Plata

El detenido fue indagado por el fiscal Fernando Padován este lunes. Quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado

“Cabeceé”: qué declaró el acusado
DEPORTES
El gesto con el que

El gesto con el que Jutta Leerdam habría ganado USD 1.000.000 tras lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

El enorme elogio de una leyenda de la NBA para Emanuel Ginóbili: “Fue el mejor sexto hombre de la historia”

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

TELESHOW
La China Suárez habló de

La China Suárez habló de la polémica con Wanda Nara por la malla de su hija: “Otra mentira más”

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Organismos denuncian la muerte del

Organismos denuncian la muerte del influencer Ali Rahbar tras ser detenido en las protestas en Irán

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales