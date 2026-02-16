“Yanina ya no va a volver”: confirmaron que encontraron los restos de una mujer desaparecida desde Nochebuena

Yanina tenía 30 años

Yanina Belén Correa, de 30 años, desapareció el 24 de diciembre en la localidad de Abasto, en La Plata, donde convivía con su pareja. Esa Nochebuena, ambos se esfumaron sin dejar rastro. En realidad, en los días posteriores, el hombre llamó a una de sus cuñadas para comunicarle: “Yanina ya no va a volver”. Y se temió lo peor. En las últimas horas, se confirmaron las sospechas: un cotejo de ADN con restos hallados en la zona dieron positivo con el perfil genético de la mujer buscada.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en base a fuentes judiciales, los restos óseos encontrados a comienzos de año en la localidad de Abasto pertenecen a Yanina: se trata de un cráneo encontraro el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de 215 y 519.

El informe de esa confirmación de identidad genética fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, en un expediente que pasó de una “averiguación de paradero” a “averiguación de causales de muerte”.

En ese contexto, la familia de Yanina organizó una manifestación para exigir avances en la investigación y justicia por el caso para las 18:30 de este miércoles. Será en la intersección de calles 520 y 208.

Era buscada desde Nochebuena

El caso

Yanina mantenía una relación de apenas dos meses con su novio, un hombre de la misma edad. Según reconstruyó la familia, la pareja tenía antecedentes de consumo problemático y la convivencia estaba atravesada por disputas y episodios de violencia.

A pesar de ese contexto, la familia desconoce si el novio está implicado y remarcaron que corresponde a la Policía determinar su posible responsabilidad.

No obstante, sospechan que pudo haber tenido algo que ver. ¿La razón? El único contacto con los parientes de la mujer que hizo días después de la desaparición. Llamó a una de sus cuñadas para comunicarle: “Yanina ya no va a volver”. Luego de eso, tampoco se volvieron a tener noticias de él.

El entorno más cercano de Yanina subrayaba durante la búsqueda que ella nunca antes se había alejado tanto tiempo de su familia ni había cortado el contacto con ellos.

Yanina era madre de cuatro hijos: tres niñas de 12, 8 y 2 años, actualmente a cargo de una tía, y un niño de 5 años, quien vive con su padre biológico.

El caso del nene desaparecido en Paraguay

Se conocieron las últimas imágenes del nene argentino que desapareció durante un temporal en Paraguay

Un nene de 12 años llamado Tobías y de nacionalidad argentina, lleva tres días desaparecido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de que fuera arrastrado por un raudal en el barrio Tayuazapé durante un temporal de lluvias.

Pese a los operativos llevados a cabo por las autoridades, todavía no se pudo dar con el paradero del menor de edad.

El viernes fue la última vez que lo vieron, poco después de que se desataran unas intensas lluvias. Según relató su padre, Reinaldo Suárez, había salido de la casa familiar en dirección hacia una despensa cercana para buscar café.

“Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó el hombre.

En las últimas horas, se conoció un video que muestra la última vez que se lo vio en la calle de la localidad que está a las afueras de Asunción, la capital paraguaya.

Según las imágenes de una cámara de seguridad de una estación de servicio, que difundió el medio local ABC, se puede ver como el menor, que estaba vestido con una remera celeste, shorts y ojotas, cruza una calle a las 8:20. No se alcanza a ver si tenía algo puesto en su cabeza.