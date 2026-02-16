Crimen y Justicia

Un reclamo salarial de policías retirados de la Bonaerense terminó con 5 ex miembros investigados por averiguación de ilícito

Ocurrió en La Matanza, cuando los ex suboficiales y oficiales se manifestaban en un predio cercano a la autopista Riccheri de Ciudad Evita. Interviene Asuntos Internos

Son cinco los ex policías a los que se les inició una causa por averiguación de ilícito por estar en un predio en los alrededores de autopista Riccheri de Ciudad Evita

“Esta es la lucha para todos... Pero no estamos haciendo nada, jefe. No estamos amenazando a nadie”, le dice uno de los policías retirados de la Bonaerense que estaba este lunes en uno de los espacios verdes a la vera de la autopista Riccheri, a la altura de lo que se conoce es Puente Trece en Ciudad Evita; a un comisario de la Departamental La Matanza que les pedía identificación. Todo terminó en una causa judicial por averiguación de ilícito.

La causa recayó en la UFI N°3 descentralizada de La Matanza y el Juzgado de Garantías N°4 de ese distrito, por el que también tomó intervención la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El grupo, que no lo integraban más de 10 personas, se autoconvocó por un reclamo salarial, que tuvo réplicas en La Plata y epicentro en Mar del Plata, pero que no llegó a conglomerar la cantidad de gente de la protesta que se dio con los policías en Santa Fe, que finalizó cuando el gobernador Maximiliano Pullaro decretó un aumento del 40% para la Policía y terminó el reclamo.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que los policías retirados identificados en La Matanza son: un capitán que se fue de la Bonaerense en 2019; dos tenientes que dejaron de prestar servicios en 2020 y un tercero que lo hizo en 2010; y un sargento que no viste el uniforme desde 2013. A todos ellos se les inició una causa en la justicia ordinaria.

Y otras fuentes del caso consultadas por este medio agregaron que estos policías retirados serán sumariados por Asuntos Internos, más allá de lo que determine la Justicia.

Pretenden erigirse en interlocutores para negociar lo de ellos. El reclamo es legítimo, como el de la mayoría de los argentinos asalariados y empresarios pymes; pero estos no tienen ninguna influencia y menos representación”, comentaron con crudeza desde el seno de la Fuerza.

Los casos que investigaba este lunes Asuntos Internos van más allá de lo que sucedió en Puente Trece: hay al menos tres en La Plata, por lo menos 4 en Mar del Plata y otra cifra similar de policías en actividad que fueron desafectados de la Fuerza. “Algunos retirados son desahuciados”, completaron.

Lo que pasó en Mar del Plata, algunos aseguran, que fue lo que motivó los pequeños reclamos en La Plata y La Matanza. Ahí también se autoconvocó un grupo, incluso hubo algún que otro incidente con sus colegas policías que los fueron a retirar de la calle.

“El reclamo es un aumento de sueldo y que IOMA cubra, porque hoy no está cubriendo nada. Estamos sin obra social literalmente”, explicó el abogado Marcelo Di Pasqua, un polémico ex jefe de la Bonaerense, reconvertido en vocero.

Di Pasqua, quien denunció a Pablo Bressi cuando era jefe de la Fuerza de la provincia por supuestamente encubrir a un narco en Lomas de Zamora, en 2016 fue pasado a retiro obligatorio. Para esa época era el Superintendente de Seguridad de Mar del Plata. Fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero tras inconsistencias en su declaración jurada y presuntos vínculos con narcos de La Matanza.

Ahora, como voz de los policías retirados autoconvocados en Mar del Plata, dijo: “Creo que el hecho de Santa Fe incentivó un poco el reclamo y ahí, como siempre hay gente conocida en la provincia, se armó en distintos lugares, aunque no de forma coordinada”.

Los policías retirados que se juntaron en Mar del Plata con carteles tenían también un petitorio, pero les dijeron que debían presentarlo en La Plata, donde está la cabeza de la Bonaerense.

