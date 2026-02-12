Política

Maximiliano Pullaro decretó un aumento del 40% para la Policía y se terminó la protesta en Santa Fe

Luego del anuncio del gobernador, los efectivos resolvieron levantar la manifestación que mantenían frente a la Jefatura de Rosario

Guardar
Los policías levantaron la protesta en Santa Fe luego de que Pullaro anunciara un aumento salarial

“Ningún personal policial ni del servicio penitenciario de Santa Fe va a tener un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, afirmó Maximiliano Pullaro al brindar detalles de las medidas adoptadas por el gobierno provincial. Tras el anuncio, los agentes que permanecían concentrados sobre calle Ovidio Lagos al 5200 comenzaron a desconcentrarse y dieron por finalizada la medida de fuerza que se había iniciado en la noche del lunes.

Pullaro sostuvo que el reclamo del sector fue atendido y remarcó que la seguridad pública se sostuvo durante todo el conflicto. “Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló, y aseguró que “el diálogo se mantuvo abierto en todo momento”.

El Gobierno de Santa Fe fijó un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad y detalló cómo quedarán conformados los haberes a partir de febrero. El gobernador explicó que “ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de 1.350.000 pesos”, incluyendo al personal técnico-administrativo y a quienes se desempeñan en el sistema de emergencias 911.

En el caso de los efectivos que realizan tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, se sumará un plus de 500.000 pesos, por lo que el ingreso total ascenderá a 1.938.835 pesos.

La protesta de los efectivos
La protesta de los efectivos se realizó en la Jefatura de la Policía

Pullaro agregó que, si el agente conduce un vehículo policial, “con el riesgo que eso implica, va a ganar 2.188.835 pesos por mes a partir de febrero”. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, indicó que los salarios serán de 2.084.000 pesos si no conducen móviles y de 2.334.535 pesos si manejan patrulleros.

Según detalló el gobernador, estos suplementos estarán “estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad”, ya que “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.

Tras exponer los montos, Pullaro encabezó una conferencia de prensa en la sede de Gobierno en Rosario. Allí afirmó: “Quiero aclarar muchas situaciones porque vimos algunas cuestiones que no son reales. Queremos darle certeza absoluta al personal policial y del Servicio Penitenciario”. También subrayó que la prioridad de la gestión fue “garantizar la seguridad pública, particularmente en Rosario”, incluso “en los momentos más difíciles”.

Maximiliano Pullaro anunció aumento para
Maximiliano Pullaro anunció aumento para la Policía (Gobierno de Sanfa Fe)

El mandatario realizó además una valoración del desempeño de las fuerzas durante los últimos años. “Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos”, expresó, y agregó que esos resultados “no fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza”.

En relación con el conflicto, Pullaro señaló que el Gobierno también contempló la situación del personal retirado. “El personal pasivo dejó mucho por esta provincia y merecía ser escuchado”, afirmó.

Entre las medidas vinculadas a las condiciones laborales, el gobernador informó que se ampliaron las frecuencias de transporte para los agentes del norte provincial que trabajan en Rosario, que actualmente cuentan con doce recorridos, y que se avanza en soluciones para los denominados “fines de ruta” hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. “No hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios”, indicó.

La protesta de los policías
La protesta de los policías comenzó el martes por la madrugada (Fotografía: RS Fotos)

También confirmó el refuerzo del gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, el aumento de la tarjeta alimentaria de 84.000 a 168.000 pesos y la habilitación de lugares de pernocte para el personal que debe trasladarse largas distancias. “Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales”, explicó.

En cuanto al contexto económico, Pullaro advirtió que “muchos trabajadores públicos y privados la están pasando mal”, pero sostuvo que la Provincia realizó “el máximo esfuerzo posible para estar por encima de la inflación y reconocer a quienes cuidan a los santafesinos”.

“Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II”, afirmó el gobernador.

De la conferencia, realizada ayer por la tarde en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado.

Temas Relacionados

Maximiliano PullaroSanta FeAumentoDecretoSalariosRosarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno logró su primera victoria del 2026 en el Congreso, pero ahora deberá dar la batalla por la reforma laboral en Diputados

Las autoridades nacionales confían en que el proyecto será aprobado también en esa Cámara sin más Cambios, aunque enfrenta un escenario más complejo. Las negociaciones que se dieron durante la votación en el Senado

El Gobierno logró su primera

“Callate la boca”: el enfrentamiento entre Patricia Bullrich y el kirchnerismo por la reforma laboral

La jefa del bloque de La Libertad Avanza repudió la comparación que hizo un senador peronista entre la reforma laboral y los campos de concentración nazi

“Callate la boca”: el enfrentamiento

Así reaccionó el arco político a la media sanción de la reforma laboral en el Senado

La votación resultó con 42 votos afirmativos y 30 negativos. El primero en celebrar esta victoria legislativa fue el presidente Javier Milei. “Histórico”, escribió en sus redes sociales

Así reaccionó el arco político

El Gobierno celebró la media sanción a la reforma laboral y aseguró que es “un punto de inflexión en la historia”

Con un total de 42 votos afirmativos, el oficialismo obtuvo su primera victoria en el Congreso de la Nación. Ahora, resta el tratamiento y votación en Diputados

El Gobierno celebró la media

Por qué los cambios aceptados por el Gobierno en la reforma laboral pueden ser un alivio y, a la vez, una trampa para la CGT

La intimidad de las negociaciones para modificar el proyecto en favor de los gremios, donde hubo una concesión clave al poder sindical, y la dispar imagen que dejó la movilización ante el Congreso, con un final copado por la violencia

Por qué los cambios aceptados
DEPORTES
El segundo día de los

El segundo día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Gasly salió a pista con el Alpine y varios equipos tuvieron fallas

El Argentina Open sigue con Sebastián Báez, Luciano Darderi y un cruce argentino que promete: hora y cómo ver los partidos en vivo

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos y Joao Fonseca sufrió una inesperada eliminación en el Argentina Open

Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

TELESHOW
Los famosos de MasterChef Celebrity

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Cayeron 20% las ventas de

Cayeron 20% las ventas de automóviles en China y el régimen impone medidas para regular el mercado

Estafa ganadera: decretan la venta del apartamento de lujo en Punta del Este donde cumple prisión domiciliaria una imputada

Rusia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba y evalúa enviar petróleo para ayudar a la dictadura castrista

Joaquín Sabina cumple 77 años: el retrato de un artista que eligió retirarse en la cima

Corea del Sur afirmó que el dictador Kim Jong-un planea consolidar a su hija Ju-ae como sucesora del régimen norcoreano