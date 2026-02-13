Un nene de seis años caminó 5 kilómetros solo por una ruta de Santiago del Estero para denunciar que mataron a su tío

La ruta en la que fue encontrado el nene

Durante la madrugada del jueves, un nene de 6 años fue hallado solo y llorando en Santiago del Estero, luego de que hubiera caminado varios kilómetros por la ruta provincial 13 en plena oscuridad en busca de ayuda. Apenas fue encontrado, el menor alertó que su tío estaba muerto al costado del camino.

Luego de que se conocieran los detalles del hecho, la comunidad santiagueña de Tomás Young, en el departamento General Taboada, quedó conmocionada, tras constatarse que se trataba de Exequiel Fernández, un hombre de 34 años que era conocido en la zona por su afición al fútbol.

Producto de la denuncia que hizo su pequeño sobrino, las autoridades informaron que este había caminado casi cinco kilómetros de distancia entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Pues, tras seguir el rumbo que les había indicado, localizaron el cuerpo sin vida en la banquina izquierda de la ruta, en el tramo que conecta a los pueblos de Tomás Young y Bandera.

De acuerdo con la información publicada por Diario Panorama, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el rostro. Además, junto a él encontraron una motocicleta azul marca Corven 150 cc sin dominio visible, una mochila y una escopeta.

El hombre tenía un disparo en el rostro y, a su lado, una escopeta

A raíz de esto, los peritos y los agentes policiales intervinieron en la escena conforme a las directivas de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó las actuaciones iniciales para esclarecer las causas de la muerte. La investigación sigue abierta y no se descartó ninguna línea de investigación.

Horas más tarde, se conoció el comunicado de Veteranos Unidos, el equipo de fútbol para el que jugaba el hombre. “Con profundo dolor despedimos a Exequiel Fernández, joven de Tomas Young, un apasionado del fútbol cuya alegría, entrega y compañerismo dejaron huella en todos nosotros, en esta Institución vistiendo nuestros colores aurinegros”, describieron.

“Tu sonrisa en la cancha, tu valentía para enfrentar cada partido y tu amistad sincera permanecerán en la memoria de quienes te conocimos y te conocieron”, aseguraron al enviar sus condolencias a sus seres queridos. Finalmente, concluyeron: “Descansa en paz, querido y estimado Exequiel ‘DERA’. Tu espíritu y tu juego vivirán por siempre en nuestros corazones”.

Cómo se encuentra el estado de salud de la bebé que fue golpeada con un ladrillo

Después de haber sido golpeada con un ladrillo, confirmaron que la bebé de cuatro meses de las Termas de Río Hondo permanecía en recuperación domiciliaria junto a su familia, cumpliendo las indicaciones del equipo médico y del neurólogo responsable de su caso.

La menor continúa bajo tratamiento y seguimiento médico

La menor de edad había sufrido una fractura de cráneo el 4 de febrero, cuando una piedra lanzada por una joven de 23 años durante una discusión familiar impactó en su cabeza mientras estaba en brazos de su madre. En consecuencia, la acusada quedó detenida y bajo prisión preventiva por dos semanas. Además, fue imputada por el delito de lesiones graves.

El impacto la dejó en estado de inconsciencia, por lo que la trasladaron de urgencia al centro de salud más cercano. No obstante, al ser estabilizada, su progenitora decidió llevarla hasta el Hospital del Niño Jesús, en la provincia de Tucumán, para que continuara con el tratamiento.

Posteriormente, los médicos autorizaron su recuperación en el hogar bajo control ambulatorio. Asimismo, la Comisaría del Menor y la Familia mantiene contacto diario con la madre para verificar la evolución de la niña.

En este sentido, el fiscal Rafael Zanni continúa monitoreando la situación para definir posibles acciones contra la agresora. Previo a esto, advirtió que el hecho fue de extrema gravedad al considerar que el desenlace pudo haber sido fatal.

Mientras tanto, la investigación continúa con el período de instrucción. Según adelantó el investigador, se profundizará la recolección de pruebas, se analizarán los elementos presentados por la defensa y se tomarán declaraciones.