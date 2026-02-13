Un hombre golpeó a una mujer para robarle y atacó a un policía tras ser detenido en Jujuy

Un hombre fue detenido por la policía en Jujuy, acusado de participar en un robo de celulares a una mujer que incluyó golpes. (Jujuy al Momento)

Un episodio de violencia sobresaltó a los vecinos de San Salvador de Jujuy, después de que un hombre cometiera un robo y, tras ser capturado, atacara a un agente policial dentro de una comisaría.

La situación comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy patrullaban el sector conocido como las 47 Hectáreas, en el populoso barrio Alto Comedero.

Los uniformados recibieron un alerta del sistema 911 sobre un ataque a una mujer en la vía pública. Al llegar al lugar indicado, observaron a un sujeto escapando mientras sostenía dos teléfonos celulares en sus manos y era seguido por una joven que solicitaba ayuda.

En ese momento, los policías interceptaron al sospechoso, lograron reducirlo y procedieron a su traslado hacia la dependencia policial más cercana. Allí, quedó a cargo de las actuaciones complementarias, dado que tanto la víctima del robo como el agente lesionado radicaron las denuncias formales tras los hechos.

De acuerdo a lo informado por el portal Jujuy al Momento, ya dentro de la comisaría, la situación escaló. El detenido, identificado por fuentes policiales, comenzó a proferir amenazas dirigidas al personal, golpeó su propio cuerpo contra las rejas y las paredes de la celda y terminó lastimándose. Uno de los uniformados intentó calmarlo y fue en ese contexto cuando el hombre, en un movimiento sorpresivo, lo agredió físicamente, ocasionándole lesiones.

La víctima del robo y el policía golpeado acudieron luego a radicar la denuncia correspondiente, un paso que permitió dejar constancia formal de lo ocurrido y habilitó la intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Los informes médicos y policiales fueron remitidos para que el ayudante fiscal determine los pasos a seguir en el fuero penal, en tanto ambas víctimas solicitaron protección y resguardo.

El hombre se autoflageló en la comisaría donde fue trasladado (Prensa de Jujuy)

Violento robo a una mujer en Jujuy: la ataron e intentaron abusar de ella

Durante el fin de semana, otra mujer fue víctima de un violento robo en la localidad de Libertador General San Martín. Los delincuentes la maniataron, golpearon e intentaron abusar sexualmente de ella. Hubo dos sospechosos detenidos.

El episodio se produjo en horas de la tarde del domingo, cuando la mujer fue abordada dentro de su domicilio por los dos asaltantes.

Los sujetos lograron ingresar a la propiedad y procedieron a atarla para evitar cualquier intento de resistencia. En ese contexto, los agresores sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos un televisor, un parlante, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La situación se tornó aún más grave cuando, según relató la víctima, uno de los delincuentes habría intentado cometer un abuso sexual durante el desarrollo del robo.

Todo cambió cuando el hermano de la víctima llegó a la vivienda en medio del robo. Al advertir la situación, logró enfrentarse a los delincuentes y retuvo a uno de ellos hasta la llegada de la Policía. El otro implicado consiguió huir del lugar, aunque la fuerza de seguridad local montó un operativo que permitió localizarlo y detenerlo horas después.

La denuncia presentada por la mujer detalló el modo en que los agresores irrumpieron en la vivienda y la maniataron para facilitar el robo. Además, la víctima aportó la información clave sobre el intento de abuso, que quedó registrada en la causa penal y será investigada por la fiscalía interviniente.

De esta manera, se puso en marcha una investigación a cargo de la Brigada de Investigaciones.

Las actuaciones policiales incluyeron el secuestro de parte de los elementos robados, así como el relevamiento de huellas y registros fílmicos de la zona que podrían aportar información adicional sobre el desplazamiento de los sospechosos antes y después del hecho. La víctima fue contenida por personal especializado y recibió atención médica y psicológica tras el episodio.

La Brigada de Investigaciones trabaja para reconstruir la secuencia delictiva y recolectar pruebas que respalden la acusación. Las autoridades informaron que los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y que en las próximas horas se esperan nuevas medidas judiciales, entre ellas peritajes y declaraciones testimoniales de la víctima y su entorno inmediato.