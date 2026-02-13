Tres delincuentes portaban un arma de guerra por las calles de Merlo y cayeron por circular con una patente adulterada

Junto a los sospechosos también viajaba un hombre mayor de edad

Tres hombres fueron detenidos en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, por portar un arma de guerra. Todo ocurrió durante un operativo policial, cuando detectaron que un vehículo circulaba con una patente apócrifa.

El hecho sucedió este jueves por la tarde, después de que los efectivos interceptaran un Fiat Siena color gris claro, por circular una chapa que no pertenecía al auto. En ese momento, el conductor de 62 años había intentado darse a la fuga, pero su escape fue frustrado al instante. Asimismo, indicaron que sus acompañantes tenían 45 y 32 años.

Durante la requisa realizada en la intersección de las calles Cobo y Urquiza, los agentes secuestraron una pistola Bersa Thunder 9mm, ocho municiones calibre 9 mm y documentación que pertenecía a diferentes ciudadanos. Además, encontraron una PlayStation 3 con joystick, dos gorras con visera y un teléfono celular.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el Ministerio Público Fiscal (MPF) avaló el procedimiento, autorizando la detención de los ocupantes y su posterior imputación por portación ilegal de arma de guerra. De esta manera, permanecerán a disposición judicial y serán trasladados, junto con las actuaciones, ante el magistrado correspondiente.

El arma de fuego que portaban los detenidos

Detuvieron a un menor y a un joven de 21 años por el crimen del policía retirado en Merlo

La detención de dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, marcó un giro en la investigación por el crimen del policía retirado Julio César Reyes, en medio de un intento de robo en Merlo. La captura de los imputados surgió tras intensos procedimientos realizados por la Policía en domicilios de Merlo e Ituzaingó. Ambos se negaron a declarar.

Uno de los delincuentes, según confirmaron fuentes del caso a este medio, fue identificado como Facundo Canosa, de 21 años. El otro detenido es un adolescente de 17 años. Asimismo, las autoridades indicaron que, debido a la edad del segundo implicado, la causa pasó a la Fiscalía N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas.

La autopsia resultó determinante para esclarecer el mecanismo del homicidio, debido a que concluyó que Reyes murió por shock hipovolémico tras múltiples traumatismos y no por un disparo, tal como señalaba la primera hipótesis sobre el crimen.

Los acusados de haber asesinado al policía retirado

La reconstrucción oficial señaló que los agresores no lograron consumar el robo y procedieron a atropellarlo antes de huir. Asimismo, indicaron que el análisis de cámaras de seguridad permitió establecer cuál fue su recorrido.

Horas antes, la noche del lunes en Ituzaingó, los acusados robaron a mano armada un Fiat Argo blanco, tras intimidar a la víctima con un arma y disparar al aire. Una cámara de seguridad documentó el episodio ocurrido cerca de las 21 horas.

Cinco horas después, ya en la madrugada del martes, los delincuentes condujeron ese auto hasta la vivienda de Reyes en Medrano al 300. La esposa del ex policía aseguró que ambos compartían mates en el quincho de la casa antes de que saliera a buscar cigarrillos a su coche, que se encontraba estacionado al frente.

Según constó en el expediente, la mujer aseguró que transcurrieron apenas segundos hasta oír una frenada y un disparo. Al salir, encontró a su marido gravemente herido junto al vehículo.

El policía retirado iba a comprar cigarrillos cuando fue sorprendido por los delincuentes

La investigación judicial sostiene que tres delincuentes sorprendieron a Reyes cuando intentó llegar al automóvil. La víctima habría intentado defenderse con su pistola Glock 9 milímetros. Los peritos hallaron la vaina servida y la ventana expulsora semiabierta, sugiriendo que el arma se trabó.

Esa reacción impidió el robo y provocó que los atacantes lo atropellaran antes de darse a la fuga. Poco después, el vehículo utilizado fue hallado abandonado en la localidad de Ituzaingó. De allí, la Policía Científica obtuvo rastros dactilares y muestras de sangre, que fueron claves para avanzar en la identificación plena de los responsables.

La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, portación ilegítima de arma de fuego y homicidio agravado para procurar la impunidad de los autores.