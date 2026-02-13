Crimen y Justicia

Tres delincuentes portaban un arma de guerra por las calles de Merlo y cayeron por circular con una patente adulterada

Al percatarse de la presencia de los oficiales, el conductor intentó huir, pero la fuga fue frustrada por la Policía

Guardar
Junto a los sospechosos también viajaba un hombre mayor de edad

Tres hombres fueron detenidos en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, por portar un arma de guerra. Todo ocurrió durante un operativo policial, cuando detectaron que un vehículo circulaba con una patente apócrifa.

El hecho sucedió este jueves por la tarde, después de que los efectivos interceptaran un Fiat Siena color gris claro, por circular una chapa que no pertenecía al auto. En ese momento, el conductor de 62 años había intentado darse a la fuga, pero su escape fue frustrado al instante. Asimismo, indicaron que sus acompañantes tenían 45 y 32 años.

Durante la requisa realizada en la intersección de las calles Cobo y Urquiza, los agentes secuestraron una pistola Bersa Thunder 9mm, ocho municiones calibre 9 mm y documentación que pertenecía a diferentes ciudadanos. Además, encontraron una PlayStation 3 con joystick, dos gorras con visera y un teléfono celular.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el Ministerio Público Fiscal (MPF) avaló el procedimiento, autorizando la detención de los ocupantes y su posterior imputación por portación ilegal de arma de guerra. De esta manera, permanecerán a disposición judicial y serán trasladados, junto con las actuaciones, ante el magistrado correspondiente.

El arma de fuego que
El arma de fuego que portaban los detenidos

Detuvieron a un menor y a un joven de 21 años por el crimen del policía retirado en Merlo

La detención de dos sospechosos, uno de ellos menor de edad, marcó un giro en la investigación por el crimen del policía retirado Julio César Reyes, en medio de un intento de robo en Merlo. La captura de los imputados surgió tras intensos procedimientos realizados por la Policía en domicilios de Merlo e Ituzaingó. Ambos se negaron a declarar.

Uno de los delincuentes, según confirmaron fuentes del caso a este medio, fue identificado como Facundo Canosa, de 21 años. El otro detenido es un adolescente de 17 años. Asimismo, las autoridades indicaron que, debido a la edad del segundo implicado, la causa pasó a la Fiscalía N°2 de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas.

La autopsia resultó determinante para esclarecer el mecanismo del homicidio, debido a que concluyó que Reyes murió por shock hipovolémico tras múltiples traumatismos y no por un disparo, tal como señalaba la primera hipótesis sobre el crimen.

Los acusados de haber asesinado
Los acusados de haber asesinado al policía retirado

La reconstrucción oficial señaló que los agresores no lograron consumar el robo y procedieron a atropellarlo antes de huir. Asimismo, indicaron que el análisis de cámaras de seguridad permitió establecer cuál fue su recorrido.

Horas antes, la noche del lunes en Ituzaingó, los acusados robaron a mano armada un Fiat Argo blanco, tras intimidar a la víctima con un arma y disparar al aire. Una cámara de seguridad documentó el episodio ocurrido cerca de las 21 horas.

Cinco horas después, ya en la madrugada del martes, los delincuentes condujeron ese auto hasta la vivienda de Reyes en Medrano al 300. La esposa del ex policía aseguró que ambos compartían mates en el quincho de la casa antes de que saliera a buscar cigarrillos a su coche, que se encontraba estacionado al frente.

Según constó en el expediente, la mujer aseguró que transcurrieron apenas segundos hasta oír una frenada y un disparo. Al salir, encontró a su marido gravemente herido junto al vehículo.

El policía retirado iba a
El policía retirado iba a comprar cigarrillos cuando fue sorprendido por los delincuentes

La investigación judicial sostiene que tres delincuentes sorprendieron a Reyes cuando intentó llegar al automóvil. La víctima habría intentado defenderse con su pistola Glock 9 milímetros. Los peritos hallaron la vaina servida y la ventana expulsora semiabierta, sugiriendo que el arma se trabó.

Esa reacción impidió el robo y provocó que los atacantes lo atropellaran antes de darse a la fuga. Poco después, el vehículo utilizado fue hallado abandonado en la localidad de Ituzaingó. De allí, la Policía Científica obtuvo rastros dactilares y muestras de sangre, que fueron claves para avanzar en la identificación plena de los responsables.

La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, portación ilegítima de arma de fuego y homicidio agravado para procurar la impunidad de los autores.

Temas Relacionados

MerloMariano AcostaArma de guerraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a tres hombres por amenazar a tiros una barbería de Florencio Varela

La Policía secuestró varias carabinas de diferente calibre y más de 40 balas

Detuvieron a tres hombres por

Le disparó varias veces a una mujer durante un robo y la mató delante de la pareja: fue capturado luego de tres años

El hecho, según precisaron fuentes del caso a Infobae, se produjo el 8 de marzo de 2023. En ese momento, el asesino tenía 21 años

Le disparó varias veces a

Un nene de seis años caminó 5 kilómetros solo por una ruta de Santiago del Estero para denunciar que mataron a su tío

El hombre fue encontrado por la Policía en la banquina izquierda de la traza provincial, con un tiro en el rostro

Un nene de seis años

Desarticularon una banda narco en Mendoza y secuestraron más de 500 dosis de cocaína listas para la venta

Además de la droga, incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes

Desarticularon una banda narco en

Golpeó y estranguló a su pareja hasta dejarla inconsciente en plena calle

La Policía de Jujuy encontró a la víctima en estado de shock. Realizó la denuncia y fue trasladada a un hospital local con hematomas y lesiones

Golpeó y estranguló a su
DEPORTES
Cómo superó 10 operaciones para

Cómo superó 10 operaciones para jugar hasta los 42 años y su regreso a la NBA en otro rol: la nueva vida de Carlos Delfino

Arranca la Primera Nacional con televisación vía streaming: las figuras con pasado en la élite que prometen brillar

Tras la derrota de River, Matías Biscay habló en conferencia en lugar de Gallardo: “Con las ideas claras, vamos a salir”

La escalofriante lesión que sufrió Juan Portillo en la derrota de River Plate: se retiró llorando

Nueva decepción del River de Gallardo: perdió 1-0 ante Argentinos en La Paternal

TELESHOW
El glorioso regreso de Bad

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

Federico Laboureau, el argentino que creó La casita de Bad Bunny del Super bowl y conquistó Los Ángeles con sus empanadas

La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

Un hombre murió durante una función de la obra de Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Japón afirmó que existen “diferencias”

Japón afirmó que existen “diferencias” con Estados Unidos sobre un millonario acuerdo de inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión bilateral

Suecia enviará cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico

El Partido Nacionalista de Bangladesh se adjudicó una victoria electoral “aplastante” y Tarique Rahman se perfila como primer ministro

Rivalidad peninsular, armas nucleares y la heredera: lo que hay que saber sobre el próximo congreso del partido de Corea del Norte