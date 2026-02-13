Crimen y Justicia

Se entregó uno de los sospechosos por el caso de la joven que quedó cuadripléjica en Córdoba: la súplica de su mamá

“Actuá como hombre, no te hagas matar”, pidió la mujer a su hijo “Negro Juan”, señalado como participe del hecho. Tras su detención, se viralizaron videos del sospechoso enviando mensajes mafiosos

Así detuvieron en el barrio Yapeyú al "Negro Juan", el presunto autor de una balacera que dejó parapléjica a Luna López (Video: Twitter @Hechosanderecho)

Este jueves, la Policía de Córdoba detuvo al “Negro Juan”, un hombre sobre el que recaía un pedido de captura y estaba señalado como uno de los involucrados en la balacera en el barrio Yapeyú que dejó a Luna López, una joven de 22 años, parepléjica. En el opertarivo estuvo presente su madre, quien le suplicó que se entregara: “Actuá como hombre, no te hagas matar Juan”. Tras esto, se difundieron unas imagenes que evidenciaron el nivel de peligro que representaba este delincuente. Mensajes mafiosos, armas de guerras y disparos al aire.

El arresto de J. J., conocido como “Negro Juan”, se produjo en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber facilitado las armas utilizadas por menores en el ataque a la casa de Luna López, ubicada en Pasaje Sanavirones al 2800. En ese episodio, se efectuaron más de 20 disparos, uno de los cuales impactó en la espalda de la joven, causándole una lesión irreversible.

Los médicos confirmaron que la joven no volverá a caminar

El operativo que condujo a la captura de J. J. se activó luego de la denuncia de un presunto secuestro. De acuerdo con la información publicada por el medio local El Doce, una adolescente de 16 años denunció haber sido llevada bajo amenazas a una vivienda en barrio Pueyrredón, situada en el pasaje Nogués, a pocos metros de Ibarbalz.

Tras horas de negociaciones con personal del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) y los ruegos de la madre del sospechoso, este finalmente se entregó a las autoridades. “Hombre fuerte, por eso te puse Juan José, en nombre de la Biblia, vamos Juancito, hijo mío, entregate si ya está mi amor, hacelo por mí, actuá como hombre, así como te la aguantás en Yapeyú, salí con las manos arriba nomás”, suplicó la mujer detrás de los agentes.

En el video del procedimiento, se escucha a la madre insistir: “Estoy al frente tuyo, niño, te amo, hijo mío te lo suplico... 20 años estuve en la cárcel y no fui cobarde, no te hagas matar Juan”.

Finalmente, el “Negro Juan” salió por el pasillo, se acercó a los efectivos y fue reducido. Las fuerzas policiales secuestraron un arma de fuego en el lugar, la cual será incorporada a la investigación judicial.

Detuvieron en el barrio Yapeyú al "Negro Juan", presunto autor de una balacera que dejó parapléjica a Luna López

Luego del operativo, trascendió un video del delincuente enviando un mensaje mafioso a un rival.

En las grabaciones, J. J. aparece con el rostro cubierto, vistiendo una camiseta de entrenamiento de Talleres, y empuñando un subfusil de 9 milímetros junto a una escopeta.

El "Negro Juan" con armas de asalto y un mensaje intimidatorio hacia otro delincuente (El Doce)

Durante la filmación, profirió amenazas directas a un adversario, identificándose como mafioso y disparando al aire en repetidas ocasiones.

Ahora se te viene la noche, yo solo soy una banda y tengo un montón de rosarinos para descolgar, porteños, culiado, culiado. Vos sos ‘chuco’, vos eras perro del gordo Chueco, vos sos gil. Sabés bien quién te habla. Yo sí soy culiado, yo soy mafioso, a mí no me importa nada”, gritó desde el techo de una vivienda antes de realizar cuatro disparos al aire.

El video del "Negro Juan" con armas de asalto y un mensaje intimidatorio hacia otro delincuente (Video: El Doce)

El dolor de Luna, la joven que quedó cuadripléjica tras ser baleada en Córdoba

La vida de Luna, dio un giro drástico tras recibir un disparo mientras atendía el kiosco familiar en el barrio Yapeyú. El ataque, ocurrido durante la madrugada del 31 de enero, la dejó cuadripléjica y le impidió volver a caminar.

Según relató la propia víctima en una entrevista para El Doce, en el momento del incidente se encontraba ordenando el local junto a familiares y, minutos antes de cerrar, escuchó varias detonaciones. “Cuando siento los disparos, automáticamente siento como que me caigo y dejé de sentir las piernas”, recordó. Intentó sostenerse con los brazos, pero perdió fuerzas de inmediato.

La reacción de su pareja, junto a la rápida intervención de su hermana y un vecino, resultó fundamental para el traslado urgente de Luna al hospital más cercano. Allí, el equipo médico informó inicialmente con reservas, pero luego confirmó la gravedad de las lesiones: una herida irreversible. “Me habían destrozado la médula”, explicó la joven, quien además destacó el impacto emocional de las noticias médicas. Una de las doctoras fue clara al advertirle que, dada la magnitud de la lesión, era muy probable que nunca recuperara la movilidad en las piernas.

Desde entonces, permanece internada y comenzó un proceso de rehabilitación. La joven expresó la dificultad de afrontar las consecuencias emocionales, especialmente al referirse a su hija de un año y seis meses. “No voy a poder volver a correr con ella, no la voy a poder llevar de la mano a hacer las compras”, expresó entre lágrimas.

Además, manifestó su temor ante la posibilidad de que los responsables recuperen la libertad rápidamente por ser menores de edad, y exigió justicia: “Quiero que paguen los chicos que hicieron esto, que sean condenados como se lo merecen”.

La investigación judicial avanzó con la detención de tres adolescentes de entre 16 y 17 años, todos alojados en el Complejo Esperanza. Dos de ellos presentaban antecedentes y registraban 33 ingresos previos a comisarías, según informaron fuentes policiales.

Los elementos que secuestraron durante la detención de los menores acusados

La madre de Luna, Betiana Bustos, aportó detalles sobre el posible origen del conflicto: una discusión entre el exnovio de otra de sus hijas y la familia por un teléfono celular presuntamente dañado. Durante el altercado, el joven en cuestión habría robado una perra bulldog francés y posteriormente exigido un millón de pesos como rescate. “Mi hija le ofreció 400 mil pesos y un iPhone, pero se negó. Todo se podría haber evitado”, lamentó.

