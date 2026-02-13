Rechazaron el último intento del neurocirujano Leopoldo Luque para frenar el juicio por la muerte de Maradona

Leopoldo Luque había pedido la suspensión del debate

A poco más de un mes para el reinicio del juicio por la muerte de Maradona, el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro descartó la última esperanza del neurocirujano imputado Leopoldo Luque para anular el proceso: este viernes los jueces rechazaron el pedido de suspensión que había solicitado su abogado defensor, Francisco Oneto, alegando que aún quedaban cuestiones pendientes por resolver.

En la definición firmada por los magistrados Alberto Gaig, Pablo Adrián Rolón y Alberto Antonio Ortolani, a la que accedió Infobae, el tribunal consideró que el planteo de la defensa de Luque “ya había sido resuelto”. En la misma línea, recordó que el recurso de apelación presentado contra el rechazo del juzgamiento por jurados fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada el pasado 23 de diciembre de 2025, careciendo de efecto suspensivo y, por lo tanto, sin frenar el avance del juicio.

“El recurso solo habilita la instancia superior, pero no implica la existencia de un perjuicio irreparable ni suspende el cronograma ya fijado”, señala la resolución a la que tuvo acceso este medio. De este modo, el tribunal ordenó continuar con el cronograma del juicio tal como estaba previsto y notificó a las partes.

Según quedó estipulado, el debate comenzará el próximo 17 de marzo en San Isidro. El abogado de Luque había solicitado la suspensión argumentando la supuesta necesidad de esperar la resolución del recurso presentado para garantizar el derecho de defensa, petición que finalmente fue rechazada por la Justicia.

Diego Armando Maradona meses antes de su fallecimiento

Ahora es un hecho que el proceso judicial seguirá adelante. En el banquillo de los acusados estará Luque junto a otros seis profesionales de la salud, señalados por “homicidio simple con dolo eventual” por la muerte del astro argentino ocurrida el 25 de noviembre de 2020. El resto de los imputados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; su jefe Mariano Perroni; la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Por la sala de juicio desfilará una gran cantidad de testigos, según quedó estipulado. Aunque todas las partes se habían comprometido a achicar el número tras el debate frutrado de 2025 por el escándalo de la jueza Julieta Makintach, la lista acordada finalmente tendrá 228 nombres.

En la nómina de testimonios -inédita para un proceso penal de estas características- se incluye a los hijos de Maradona (Dalma, Gianinna, Jana y Diego Jr.), su exesposa Claudia Villafañe, hermanos, médicos de todas las especialidades, enfermeros, acompañantes terapéuticos, peritos forenses, policías, personal de seguridad, empleados domésticos, vecinos, periodistas y hasta dirigentes deportivos.

Los nuevos jueces de la causa de Maradona

Entre los convocados se destaca la última novia de Diego, Rocío Oliva; Alejandro Salvador Ferrer y Ariel Rubén Peregrino, presidente y vicepresidentes del club Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando Maradona era técnico; y sus últimos preparadores físicos.

También citarán a Gabriel Buono, secretario del Diez durante largos años; Sebastián Hugo Sanchi, el encargo de prensa; y el periodista y médico Nelson Castro, que escribió un libro sobre la salud de Maradona.

Además, se suman los integrantes de la junta médica interdisciplinaria que analizó el caso, especialistas de clínicas y sanatorios, responsables de empresas de salud, técnicos informáticos, abogados y contadores vinculados al entorno del exfutbolista. También figuran testigos de procedimientos, allanamientos y pericias, así como personal policial y de seguridad privada.

Debido a la enorme cantidad de testimonios, el tribunal advirtió que la lista podría ser depurada durante el debate, aunque por el momento confirmó la convocatoria masiva.