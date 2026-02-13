Le disparó varias veces a una mujer durante un robo y la mató delante de la pareja: fue capturado luego de tres años

Capturaron a un sospechoso por el asesinato de una mujer durante un robo en Quilmes (DDI)

La Dirección Departamental de Investigaciones Quilmes concretó la detención de N. M. G., de 24 años, identificado como uno de los presuntos autores de un homicidio agravado ocurrido en 2023. La víctima, Viyagra Rosana Mercedes, de 42 años, perdió la vida tras recibir varios disparos en el tórax y el abdomen dentro de su vivienda ubicada en Cerrito al 2300, en Quilmes, cuando varios sujetos armados irrumpieron exigiendo dinero.

El hecho, según precisaron fuentes del caso a Infobae, se produjo el 8 de marzo de 2023. En el momento del robo, la víctima se encontraba acompañada de su pareja. Durante el enfrentamiento, los agresores dispararon armas de fuego, provocando heridas letales a Mercedes. Pese a los intentos de asistirla, falleció minutos después como consecuencia de las lesiones.

Tras meses de investigación, los agentes de la DDI lograron reunir elementos para identificar a N. M. G. como uno de los participantes en el ataque. El sospechoso permanecía prófugo y contaba con un pedido de captura activo desde el tres de diciembre de 2025, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Quilmes.

La detención se realizó este jueves en la intersección de las calles 175 bis y Los Andes, en el barrio IAPI. De acuerdo con la información policial a la que pudo acceder Infobae, una vigilancia encubierta permitió localizar al imputado, quien presuntamente se ocultaba en la zona.

La detención se realizó este jueves en la intersección de las calles 175 bis y Los Andes, en el barrio IAPI

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes interviene en la causa.

Cayó otro de los prófugos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo en Quilmes

Esta misma semana, un operativo de la DDI concluyó con la detención de A. J. S., un hombre de 27 años buscado por el homicidio de Leonardo Ezequiel Vence durante una entradera en Quilmes. El crimen, ocurrido el 25 de julio del año pasado, dejó un fuerte impacto en la comunidad, ya que la víctima, de 46 años, fue asesinada frente a su hijo menor.

El hombre asesinado tenía 46 años

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 5 de Quilmes, comenzó tras el hallazgo de Vence herido de arma de fuego en el tórax, en la intersección de General Acha y Rodolfo López. Según el relato del hijo menor, ambos dormían cuando escucharon ruidos; al descender, el hombre fue baleado y murió en la vereda.

El despliegue de cámaras de seguridad permitió identificar a los autores movilizándose en un Toyota Corolla gris oscuro con vidrios polarizados, y el análisis fílmico abarcó zonas de Quilmes, Avellaneda y Lanús. Se estableció que al menos cinco individuos participaron en el hecho, utilizando una chapa patente adulterada, robada días antes en Budge.

Así fue el momento en el que escaparon los delincuentes que asesinaron a un hombre de Quilmes

Las tareas de campo derivaron el 26 de julio en la localización de un domicilio en San José, Almirante Brown, donde se sospechaba la presencia de A. J. S.. El seguimiento de comunicaciones y el barrido de antenas permitieron certificar que el vehículo implicado había salido y retornado a ese domicilio en horarios coincidentes con el crimen. A partir de estos datos, la investigación se centró en corroborar la identidad del sospechoso y su presunta participación.

Durante un operativo realizado el 29 de agosto, la DDI Quilmes detuvo a M. F. G. (30 años), M. J. A. (34 años) y F. P. (“Sunchi”), presuntamente integrantes de la misma banda, en procedimientos en Almirante Brown y San Francisco Solano.

Entre los elementos incautados figuraron un Toyota Corolla, una pistola calibre .45, municiones de varios calibres, teléfonos celulares, prendas, guantes, pasamontañas y documentación de A. J. S. También se secuestró una chapa patente con duplicado por robo y objetos personales vinculados a la causa. Ese día, la Fiscalía formalizó la detención de los tres aprehendidos, mientras el cuarto sospechoso permanecía prófugo.

La captura de A. J. S. se concretó tras varios meses de seguimiento. Según la información obtenida, personal encubierto detectó su presencia en el partido de Avellaneda, donde circulaba en un Chevrolet Onix gris. La interceptación tuvo lugar en Cotagaita y Helguera, en Wilde, donde fue detenido y se incautaron el vehículo y cuatro teléfonos celulares. A A. J. S. se le imputa el delito de homicidio en ocasión de robo agravado en criminis causa, en el marco de la instrucción dirigida por la UFI N.° 5 Quilmes.

Detuvieron a uno de los prófugos por el crimen de Leonardo Vence, asesinado frente a su hijo durante un robo en Quilmes

El asesinato de Vence generó conmoción, especialmente en el ambiente del handball metropolitano. Leonardo Ezequiel Vence era asistente técnico de la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes (A.A.C.F.Q.) y exjugador de las divisiones inferiores del Club Alemán, donde integraba la Liga de Honor de Caballeros. De acuerdo con registros previsionales, se dedicaba también a servicios de cantina y la preparación de comidas para empresas y establecimientos educativos.

El Club Alemán despidió a Vence mediante un comunicado en redes sociales, resaltando su trayectoria como jugador y asistente, y su rol como padre de un hijo de 14 años. Desde la división de handball de Racing Club, donde también jugó, manifestaron condolencias y exigieron justicia. La Federación Metropolitana de Balonmano lamentó el crimen y extendió sus condolencias a familiares y amigos. Al momento del homicidio, la esposa de Vence no se encontraba en el domicilio, ya que había viajado a Bahía Blanca, pero regresó rápidamente tras la tragedia.