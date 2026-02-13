Crimen y Justicia

Detuvieron a tres hombres por amenazar a tiros una barbería de Florencio Varela

La Policía secuestró varias carabinas de diferente calibre y más de 40 balas

El operativo se dio en el marco de una causa por amenazas

Un operativo policial realizado en el partido bonaerense de Florencio Varela derivó en la detención de tres personas y el secuestro de varias armas de fuego, municiones y una motocicleta.

Las diligencias, impulsadas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes a través de su sede en ese distrito, tuvieron como eje la pesquisa de un caso de abuso de armas agravado, ocurrido a comienzos de enero.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el caso se originó el 7 de enero, cuando un vecino denunció que mientras se encontraba en su domicilio, donde funciona un local de barbería, un grupo de hombres llegó al lugar en cuatro motocicletas.

Tres hombres fueron detenidos por
Tres hombres fueron detenidos por efectivos policiales tras allanamientos relacionados con robo, armas y motos en Florencio Varela. (DDI Quilmes)

Uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos hacia el frente del comercio. Según los investigadores, no se registraron personas heridas, pero el hecho generó alarma y movilizó a la comunidad local. Tras el episodio, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Florencio Varela inició tareas de inteligencia, recogió testimonios y analizó videofilmaciones que permitieron identificar a los posibles responsables.

Las pesquisas avanzaron con rapidez. Las pruebas recabadas dieron pie a la solicitud de tres órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en las últimas horas bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 1 de Florencio Varela y el Juzgado de Garantías N° 5. El operativo incluyó la participación de varios efectivos policiales, quienes se desplegaron en distintos puntos del distrito para dar cumplimiento a las medidas judiciales.

Durante los procedimientos, los agentes aprehendieron a D. P., de 22 años, T. F. R., de 18, y J. S., de 42.

La Policía informó que entre los elementos secuestrados se encuentra una motocicleta CFMOTO 650MT, que habría sido utilizada en el hecho investigado y que presentaba pedido de secuestro activo desde el 30 de diciembre de 2025, a instancias de la UFIyJ N° 12 de Quilmes.

Una motocicleta secuestrada junto a
Una motocicleta secuestrada junto a una oficial de la DDI Quilmes, Sub DDI Florencio Varela, tras una serie de allanamientos que resultaron en detenidos y la incautación de armas. (DDI Quilmes)

El hallazgo de armamento se constituyó en un punto central de la pesquisa. Según precisaron fuentes de la investigación, en los domicilios allanados se incautó una carabina calibre .40 sin numeración, un revólver marca Pucará calibre .22, un pistolón de cañón simple calibre .20 sin numeración, y un pistolón Rexio Super 152 de doble cañón calibre .14. Además, los efectivos decomisaron 41 proyectiles de diferentes calibres y varias prendas de vestir que, según las fuentes, habrían sido utilizadas durante el ataque.

La investigación judicial permanece en curso. Las pruebas obtenidas serán sometidas a peritajes balísticos para determinar si alguna de las armas secuestradas fue efectivamente utilizada durante el ataque al local de barbería.

Asimismo, se prevé el análisis de las prendas incautadas y la revisión de las imágenes captadas por cámaras de seguridad en la zona. Las autoridades ratificaron que, hasta el momento, el principal sospechoso —señalado como el autor material de los disparos— no ha sido localizado.

La UFIyJ N° 1 de Florencio Varela dispuso la notificación de los delitos por los cuales se encuentran imputados los tres detenidos, quienes permanecen a disposición de la Justicia. El caso, que sigue bajo la órbita de la Justicia bonaerense, mantiene en alerta a los investigadores ante la posibilidad de nuevos procedimientos o detenciones relacionadas con el hecho.

