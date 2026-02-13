Aberrante asalto a dos jubilados en Parque Chacabuco: los golpearon y hasta les robaron la comida del freezer

Asaltan y roban a dos jubilados españoles en Parque Chacabuco (TN)

Un hecho de inusitada violencia vivió un matrimonio de jubilados españoles en su domicilio de Parque Chacabuco durante la madrugada del último martes.

Ricardo, de 90 años, y Hermosinda, de 83, ambos oriundos de Galicia, España, soportaron torturas, amenazas y humillaciones en su vivienda de la avenida José María Moreno, casi esquina Estrada.

Cuatro delincuentes, entre los que se sospecha que uno tiene cerca de 14 años, los abordaron mientras dormían. La brutalidad del asalto alcanzó tal nivel que los ladrones huyeron no solo con una suma de dólares, objetos de valor, electrodomésticos y ropa, sino también con las provisiones alimenticias que el matrimonio guardaba en el freezer: queso, carne, pollo y hasta varias planchas de ravioles.

El cruce de José María Moreno y Estrada, la zona en donde se produjo la entradera en Parque Chacabuco (Google Maps)

Antes de retirarse del lugar, uno de los asaltantes advirtió a las víctimas que, de avisar a la policía, regresarían para cortarles los dedos. Hermosinda recibió golpes en la nariz y pómulos, además de una fuerte contusión en el pie por un pisotón, pero solo ella fue agredida físicamente.

La investigación del brutal hecho

La denuncia al sistema de emergencias 911 permitió que la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME acudieran de inmediato. Por su parte, la investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 52, comandada por la fiscal Romina Monteleone.

La magistrada ordenó las primeras diligencias a la División Investigaciones Comunales 7 de la Policía de la Ciudad, quienes comenzaron por revisar las cámaras de seguridad de la cuadra.

Las grabaciones muestran un auto blanco estacionando frente al domicilio minutos antes del asalto y captan la salida de los delincuentes a las 3.45, con objetos envueltos en sábanas, entre ellos el televisor sustraído al matrimonio.

El auto blanco de los delincuentes estacionado cerca del acceso a la vivienda asaltada. Los jubilados que fueron robados, torturados y golpeados (Captura de video)

La principal hipótesis de los investigadores es que los delincuentes irrumpieron en la vivienda tras romper el candado de una obra en construcción vecina y acceder por la terraza, cuya puerta permanecía sin llave. En el lugar se halló un alicate usado para violentar los accesos.

Además de los daños sufridos por Ricardo y Hermosinda, la vivienda resultó con muebles y partes del inmueble destrozadas. Los ladrones utilizaron guantes y vestimenta negra para no ser reconocidos, y según la reconstrucción de los hechos, uno de los asaltantes presentaba dificultad para caminar, mientras que otro parecía claramente menor de edad.

La Plata: ataron, golpearon y le robaron sus ahorros a un jubilado

Una nueva entradera se registró el martes 27 de enero en el conurbano bonaerense. Esta vez, tuvo lugar en un domicilio de La Plata y la víctima fue un jubilado de 79 años: mientras dormía, tres delincuentes entraron a su casa, lo maniataron y le dieron una golpiza para exigirle dinero.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 171 bis y 46, en Lisandro Olmos, durante la madrugada de aquel día. Según informaron fuentes del caso a Infobae, los agresores forzaron la puerta trasera y sorprendieron al propietario, que estaba solo. Luego, lo ataron de pies y manos y le cubrieron el rostro, mientras revisaban los ambientes de la vivienda.

La zona de La Plata donde ocurrió la entradera

El hombre contó que los ladrones le exigieron dinero y que, ante la negativa inicial, lo golpearon en la cara para forzarlo a entregarles efectivo.

Los asaltantes finalmente se llevaron una suma de dinero en pesos, la cual el jubilado no pudo precisar, además de mil dólares falsos que la víctima tenía producto de una estafa anterior. También se llevaron adornos antiguos y otros objetos personales de valor sentimental.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el hombre no vio armas de fuego y manifestó que podría reconocer a uno de los atacantes. En la vivienda no hay cámaras de seguridad, por lo que la Policía trabaja para identificar posibles testigos y relevar cámaras particulares en la zona.

El hecho quedó caratulado como robo e intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°9 y el Juzgado de Garantías N°3. Familiares del jubilado señalaron a medios locales que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” y lamentaron el robo a una persona vulnerable.