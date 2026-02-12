Comienza el juicio a Felipe Pettinato, acusado de provocar el incendio que causó la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato enfrentará su segundo juicio

A casi tres años del incendio que terminó con la vida del neurólogo Melchor Rodrigo, Felipe Pettinato enfrentará el juicio oral por el siniestro ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento del piso 22 de un edificio en el barrio porteño de Palermo.

El proceso, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, tiene inicio previsto para el 23 de febrero y contará con seis audiencias fijadas para los lunes hasta el 30 de marzo, según informó el portal Fiscales.

Pettinato llega a esta instancia imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

En el debate oral, el Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscalía N°14, encabezada por Fernando María Klappenbach, y con la intervención del auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

La víctima, Melchor Rodrigo

El expediente sostiene que Melchor Rodrigo llegó esa mañana al departamento de Pettinato y permaneció allí todo el día.

“Es importante destacar que Rodrigo era de esos profesionales que se involucraban mucho con sus pacientes, por eso es por lo que, probablemente, había decidido pasar el día con Felipe”, explicaron de su entorno.

Cerca del mediodía de ese 16 de mayo, Melchor realizó una videoconferencia al exterior a través de Zoom. Por la tarde, se comunicó con su madre para contarle lo exitosa que había sido la charla virtual y por la noche tuvo un contacto con su padre. Curiosamente, le dijo que en una hora iba a ir para su casa. Sin embargo, para las 23.30, cuando el fuego estaba a punto de iniciarse, se cree que el profesional se había quedado dormido sobre el sillón del living. Allí lo encontraron las llamas.

Según la acusación, Pettinato habría iniciado el fuego usando un encendedor y un aerosol, a sabiendas del peligro que representaba para los bienes, la vida de los habitantes del edificio y especialmente para Rodrigo, que no pudo reaccionar.

Imágenes del departamento tras el incendio

La investigación -que estuvo a cargo de fiscal Martín Mainardi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25- reconstruyó que Rodrigo había consumido benzodiazepinas y metilfenidato, medicamentos que pueden causar depresión del sistema nervioso central. Los peritajes determinaron que la combinación de esas drogas, la inhalación de humo y la exposición al fuego pudieron provocar un estado de inconsciencia y una muerte súbita, sin que la víctima tuviera posibilidad de escapar.

El cuerpo de Rodrigo fue hallado por los bomberos con quemaduras críticas en el 90% de la superficie corporal. Se encontraba a escasos metros de la puerta del departamento. En tanto, Pettinato resultó ileso.

Testigos afirmaron que solo escucharon los gritos de auxilio del hijo del reconocido músico y animador. El hecho de que la víctima no haya pedido ayuda ni intentado huir fue explicado, según la fiscalía, por ese cuadro de inconsciencia mencionado anteriormente.

“Aunque no existen dudas de que Pettinato clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendio que él mismo generó”, indicó la fiscalía en su dictamen de imputación emitido el 6 de octubre del 2023. El acusado, días después, se negó a declarar.

La familia de Rodrigo se presentó como parte querellante en el proceso.

Otra condena contra Pettinato

No es la primera causa judicial que enfrenta Felipe Pettinato. En abril de 2024, el Juzgado N°9 de San Isidro lo sentenció a 9 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple cometido contra una adolescente de 15 años, en un episodio ocurrido en marzo de 2018 en Olivos.

Por esa condena -que fue confirmada meses más tarde por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro- Pettinato debe cumplir una serie de medidas restrictivas durante dos años, como someterse a tratamiento y fijar residencia. Si incumple alguna de estas reglas, la pena puede volverse de cumplimiento efectivo.