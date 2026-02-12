Crimen y Justicia

Comienza el juicio a Felipe Pettinato, acusado de provocar el incendio que causó la muerte de su neurólogo

El debate contará con, al menos, seis jornadas. Se prevé que se extienda hasta fines de marzo. El acusado enfrenta una pena de 8 a 20 años de prisión

Guardar
Felipe Pettinato enfrentará su segundo
Felipe Pettinato enfrentará su segundo juicio

A casi tres años del incendio que terminó con la vida del neurólogo Melchor Rodrigo, Felipe Pettinato enfrentará el juicio oral por el siniestro ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento del piso 22 de un edificio en el barrio porteño de Palermo.

El proceso, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, tiene inicio previsto para el 23 de febrero y contará con seis audiencias fijadas para los lunes hasta el 30 de marzo, según informó el portal Fiscales.

Pettinato llega a esta instancia imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

En el debate oral, el Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscalía N°14, encabezada por Fernando María Klappenbach, y con la intervención del auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

La víctima, Melchor Rodrigo
La víctima, Melchor Rodrigo

El expediente sostiene que Melchor Rodrigo llegó esa mañana al departamento de Pettinato y permaneció allí todo el día.

“Es importante destacar que Rodrigo era de esos profesionales que se involucraban mucho con sus pacientes, por eso es por lo que, probablemente, había decidido pasar el día con Felipe”, explicaron de su entorno.

Cerca del mediodía de ese 16 de mayo, Melchor realizó una videoconferencia al exterior a través de Zoom. Por la tarde, se comunicó con su madre para contarle lo exitosa que había sido la charla virtual y por la noche tuvo un contacto con su padre. Curiosamente, le dijo que en una hora iba a ir para su casa. Sin embargo, para las 23.30, cuando el fuego estaba a punto de iniciarse, se cree que el profesional se había quedado dormido sobre el sillón del living. Allí lo encontraron las llamas.

Según la acusación, Pettinato habría iniciado el fuego usando un encendedor y un aerosol, a sabiendas del peligro que representaba para los bienes, la vida de los habitantes del edificio y especialmente para Rodrigo, que no pudo reaccionar.

Imágenes del departamento tras el
Imágenes del departamento tras el incendio

La investigación -que estuvo a cargo de fiscal Martín Mainardi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25- reconstruyó que Rodrigo había consumido benzodiazepinas y metilfenidato, medicamentos que pueden causar depresión del sistema nervioso central. Los peritajes determinaron que la combinación de esas drogas, la inhalación de humo y la exposición al fuego pudieron provocar un estado de inconsciencia y una muerte súbita, sin que la víctima tuviera posibilidad de escapar.

El cuerpo de Rodrigo fue hallado por los bomberos con quemaduras críticas en el 90% de la superficie corporal. Se encontraba a escasos metros de la puerta del departamento. En tanto, Pettinato resultó ileso.

Testigos afirmaron que solo escucharon los gritos de auxilio del hijo del reconocido músico y animador. El hecho de que la víctima no haya pedido ayuda ni intentado huir fue explicado, según la fiscalía, por ese cuadro de inconsciencia mencionado anteriormente.

“Aunque no existen dudas de que Pettinato clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Melchor Rodrigo de un incendio que él mismo generó”, indicó la fiscalía en su dictamen de imputación emitido el 6 de octubre del 2023. El acusado, días después, se negó a declarar.

La familia de Rodrigo se presentó como parte querellante en el proceso.

Otra condena contra Pettinato

No es la primera causa judicial que enfrenta Felipe Pettinato. En abril de 2024, el Juzgado N°9 de San Isidro lo sentenció a 9 meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple cometido contra una adolescente de 15 años, en un episodio ocurrido en marzo de 2018 en Olivos.

Por esa condena -que fue confirmada meses más tarde por la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro- Pettinato debe cumplir una serie de medidas restrictivas durante dos años, como someterse a tratamiento y fijar residencia. Si incumple alguna de estas reglas, la pena puede volverse de cumplimiento efectivo.

Temas Relacionados

Felipe PettinatoMelchor RodrigoHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un fiscal pidió la prohibición del uso de celulares en las cárceles y terminar con el “mando remoto”

Se trata de Patricio Ferrari, a cargo de la causa contra “La Banda del Millón”. La medida, solicitada a la Justicia, abarca a los 40 detenidos en este expediente y se amplía a otros dispositivos con acceso a internet

Un fiscal pidió la prohibición

Chimi Valdéz, el rostro de la crisis policial en Santa Fe: Tomás Trapé revela cómo viven los agentes que viajan nueve horas para trabajar

La historia del suboficial de Vera, contada por Tomás Trapé en Infobae a la Tarde, pone en primer plano las dificultades diarias de la policía santafesina: la mayoría debe recorrer largas distancias y afrontar gastos elevados para mantener su trabajo en Rosario

Chimi Valdéz, el rostro de

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su mejor amiga confesó que encubrió el homicidio

Se trata de Virginia Mercado, quien admitió en un juicio abreviado que mintió con datos claves sobre el caso. La víctima murió en 2006 tras ser torturada en San Miguel de Tucumán

A 20 años del crimen

Mataron al expresidiario que había pedido volver a prisión porque en rehabilitación no podía fumar ni tener sexo

Diego Cid, un viejo conocido de la Justicia de Río Negro, murió tras recibir tres balazos. Testigos indicaron que le dispararon desde un vehículo. Investigan un ajuste de cuentas

Mataron al expresidiario que había

Megaestafa de Hope Funds: los principales colaboradores de Enrique Blaksley ya tienen fecha de detención

Se trata de Alejandro Carozzino y Verónica Vega. La medida se conoció luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas

Megaestafa de Hope Funds: los
DEPORTES
La lapidaria respuesta de Lando

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

TELESHOW
Chechu Bonelli paso por Infobae

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

INFOBAE AMÉRICA

Descubren en Jordania restos con

Descubren en Jordania restos con ADN de la Peste de Justiniano, la pandemia más antigua documentada

Netanyahu expresó sus dudas sobre un acuerdo con Irán pero reconoció que existen condiciones para un posible entendimiento

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman