Ofrecieron recompensas por dos prófugos buscados por ser miembros de una banda narco que opera en San Martín

El pedido había sido elevado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció una recompensa de $5.000.000 por cada uno, para quienes aporten información que facilite la captura de Ernesto Lionel Godoy (39) y Dyonathan Leonardo Da Silva (31). Se trata de dos hombres oriundos del partido de General San Martín, que son buscados desde el año pasado por tenencia de estupefacientes.

La medida fue oficializada esta madrugada, por medio de la publicación de la resolución 122/2026 en el Boletín Oficial. Después de que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín solicitara que se ponga en marcha el programa de recompensas, los casos fueron aceptados por la ministra Alejandra Monteoliva.

De la misma manera, las autoridades informaron que ambos eran buscados “en principio por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes organizadas para su comisión”.

Ambos prófugos son buscados desde mediados de octubre

Incluso, remarcaron que ambos eran buscados bajo orden de captura nacional desde el 21 de octubre de 2025 y con notificación internacional emitida el 19 de noviembre de 2025. Por este motivo, las autoridades judiciales consideraron que el incentivo económico podría acelerar la ruta para dar con el paradero de los fugitivos.

Por este motivo, desde el Ministerio de Seguridad Nacional aseguraron que la identidad de quienes colaboren se mantendrá protegida, con el fin de que no corrieran ningún tipo de represalia por haber colaborado en la investigación. No obstante, remarcaron que será requisito no haber sido parte de la causa que se encuentra en proceso.

Una vez que fuera verificada la información aportada por el colaborador, indicaron que el monto será abonado en las oficinas del Ministerio de Seguridad Nacional o donde se establezca por designación oficial. En este sentido, podría efectuarse el pago en cualquier otro tipo de edificio estatal.

Da Silva y su cómplice fueron acusados de tenencia de estupefacientes

Por otro lado, indicaron que el proceso de difusión de la convocatoria fue encargado a la Dirección Nacional de Comunicación Institucional del Ministerio, con instrucción para que se utilicen medios escritos, radiales y televisivos en todo el país.

Para entregar datos relevantes, las personas interesadas podrán contactarse a la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. Además, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales recibieron órdenes de difundir y hacer público el afiche oficial de la recompensa, según consta en los expedientes.

Ofrecieron $10 millones por datos sobre una mujer desaparecida hace un año en Santa Fe

La semana pasada, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe estableció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos comprobables que permitan ubicar a Natalia Ferrero, quien se encuentra desaparecida desde el 14 de abril de 2025. El incentivo económico podrá dividirse si más de una persona proporciona información valiosa tras la revisión de las autoridades competentes.

La joven fue vista por última vez en abril de 2025 (Gobierno de Santa Fe)

Casi once meses después de la desaparición de Ferrero, la búsqueda permanece abierta, impulsada tanto por la familia como por organizaciones civiles que solicitan la colaboración ciudadana. Según las condiciones fijadas, la cartera ofrece confidencialidad y protección para quienes colaboren, mediante un proceso avalado por la Dirección Provincial de Protección de Testigos y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La División Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI-URI), junto con la Fiscalía Regional I bajo la dirección del Dr. Gonzalo Iglesias, lideran la investigación para dar con el paradero de la mujer o esclarecer las circunstancias de su desaparición. Cualquier información entregada será analizada por el MPA y la Dirección de Protección de Testigos para determinar su utilidad antes de proceder al pago de la recompensa.

Ferrero tiene 1,65 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello oscuro, largo y lacio. Además, tiene tatuajes con el nombre “Valentina” en el brazo derecho y “Valentina-Martina” en el pecho, lado izquierdo; una cicatriz en la pierna izquierda, arriba de la rodilla, causada por una herida de arma blanca, y lleva piercing debajo del labio inferior, en el ombligo y ambas orejas.

La denuncia formal fue presentada por la familia el 25 de abril del año pasado en la Comisaría 6ª de la ciudad de Santa Fe, luego que la joven saliera de su casa en barrio Barranquitas y perdiera todo contacto con sus allegados. Los familiares manifestaron que no existían conflictos previos que justificaran la desaparición, lo cual provocó el inicio de las tareas de búsqueda por parte de las autoridades.