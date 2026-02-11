Encontraron el cuerpo de un joven en un descampado de Chaco e investigan si se trató de una muerte violenta

Personal de emergencia trabaja en la recuperación del cuerpo de un joven hallado en un descampado en Tres Isletas, Chaco, durante la noche. (La Voz)

Un joven de 20 años fue encontrado sin vida en el barrio Sueño Compartido, de la localidad de Tres Isletas, provincia de Chaco. Ahora, las autoridades investigan qué fue lo que sucedió con él.

La víctima fue identificada como José Luis Lugo, conocido entre sus allegados como “Bebi”. El cuerpo fue encontrado en una cuneta y en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó desde el primer momento las tareas periciales.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, el personal policial, acompañado por peritos científicos, bomberos y funcionarios judiciales, intervinieron de inmediato en la escena, que quedó preservada para el trabajo de los especialistas. El operativo comenzó alrededor de la 1, luego de que las autoridades recibieran un llamado de alerta por parte de los vecinos de la zona.

Las primeras pericias del Gabinete Científico revelaron que el joven presentaba heridas visibles en la cabeza y en la cara. Este hallazgo refuerza la hipótesis de un hecho violento, aunque las circunstancias exactas permanecen bajo investigación.

El estado avanzado de descomposición del cadáver obligó a las autoridades a trasladar el cuerpo de Lugo a la morgue judicial para la realización de una autopsia que permita determinar tanto la causa como la hora de la muerte.

Hasta el momento no hay detenidos

La investigación quedó a cargo del fiscal Gerónimo Roggero, quien asumió la conducción de las diligencias judiciales y ordenó el traslado del cuerpo.

El fiscal dispuso una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir las últimas horas de vida de Lugo y a establecer si existieron testigos o registros de movimientos sospechosos en el barrio. El análisis de cámaras de seguridad en las inmediaciones y los relevamientos en el terreno forman parte de la estrategia de la División de Investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron detenciones ni hipótesis firmes sobre posibles autores del hecho. El resultado de la autopsia será clave para precisar si las heridas detectadas en la cabeza y el rostro de la víctima corresponden a un ataque con algún tipo de objeto o si existieron otros factores que contribuyeron a la muerte de Lugo.

Encontraron un cuerpo en el Parque Saavedra

Horas atrás, un paseador de perros se topó con una escena impactante en el Parque Saavedra, cuando halló a un hombre tendido en el suelo, con una herida en el pecho. Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró en horas de la mañana de ayer martes y movilizó a personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La llamada de alerta ingresó al 911 a las 7:27. El denunciante relató que recorría la zona con varias mascotas cuando observó el cuerpo inmóvil de un hombre y decidió dar aviso inmediato al sistema de emergencias. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el tórax. Los médicos del SAME constataron el deceso en el lugar.

La víctima, un hombre adulto cuya identidad aún no fue difundida oficialmente, yacía junto a uno de los senderos internos del Parque Carlos Mugica, conocido popularmente como Parque Saavedra, en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hallazgo paralizó la rutina habitual del área y generó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en los alrededores.

La Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra Núñez tomó intervención inmediata y dispuso el trabajo de la División Homicidios y la presencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para realizar las tareas periciales.

En el lugar, la Policía entrevistó al paseador de perros, quien se presentó como único testigo presencial del momento en que fue encontrado el cuerpo. No se registraron otros testigos directos del hecho en el primer relevamiento, informaron los investigadores a este medio.

La zona permaneció acordonada mientras los peritos trabajaron sobre el sitio del crimen. Agentes de la Policía de la Ciudad y de la División Homicidios buscaron determinar la mecánica del ataque y la identidad de la víctima, así como posibles móviles del hecho. Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni se comunicaron avances sobre sospechosos.

La investigación se encuentra en curso bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que ordenó la intervención de todas las áreas especializadas para avanzar con el esclarecimiento del homicidio ocurrido en pleno espacio público porteño.