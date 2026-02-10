Crimen y Justicia

Video: entraron a robar a un edificio, los descubrieron infraganti y cayeron tras una intensa persecusión

Los sospechosos fueron arrestados mientras caminaban por el centro de Ramos Mejía. Los investigadores creen que conocían a la víctima

La Matanza: entraron a robar a un edificio y los detuvieron infraganti

Dos delincuentes que habían ingresado a robar en un edificio ubicado en la localidad de Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza, fueron detenidos en las últimas horas gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operación y Monitoreo (COM) municipal, las cuales fueron determinantes para reconstruir el recorrido que realizaron los sospechosos luego del ilícito y su posterior identificación.

El hecho ocurrió en un edificio situado en Necochea al 200, entre Rosales y Alsina, a casi tres cuadras de la transitada avenida Rivadavia.

Según muestra la cámara de vigilancia instalada en el palier del edificio, los asaltantes, uno de ellos vestido con remera y pantalón negros y zapatillas blancas, mientras que el otro llevaba puesta una remera blanca, pantalón verde oscuro y calzado azul, accedieron a la torre luego de que la propia víctima -tal como se ve en el video que encabeza esta nota- les abriera la puerta de entrada.

Los detenidos.
Los detenidos.

En ese contexto, una vecina se comunicó con el 911 y denunció un posible robo en un departamento contiguo al de ella. Según comentó en diálogo con la operadora, había escuchado ruidos extraños y decidió contactarse con la Policía.

De inmediato se dio aviso a las autoridades policiales de la zona, que desplegaron un operativo que permitió atrapar a los delincuentes que habían robado dinero y otros elementos de valor de uno de los departamentos.

Horas después de haber consumado el robo, los sospechosos fueron detectados por las cámaras municipales mientras caminaban por la calle, ambos con una indumentaria distinta a la utilizada para concretar el ataque, y terminaron aprehendidos en una esquina céntrica de Ramos Mejía.

Al analizar la grabación de la cámara de seguridad del edificio, los investigadores comenzaron a barajar la hipótesis que apunta a que la víctima -que fue amenazado por los ladrones, pero no sufrió heridas- conocía a los sospechosos. Sin embargo, no sabía de sus intenciones de robo.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial, donde continúan las diligencias de rigor correspondientes.

Dramático robo a una familia en La Matanza

En San Justo, partido de La Matanza, una familia vivió momentos de tensión extrema al ser víctima de un asalto a mano armada en la puerta de su casa, donde un hombre fue obligado a arrodillarse para no ser atacado. La secuencia, registrada en video, dejó al descubierto la modalidad violenta empleada por los asaltantes y la vulnerabilidad de las víctimas en una zona residencial.

El hecho ocurrió el domingo pasado por la tarde cerca de las 18, en la intersección de Malabia y Guatemala. La familia regresaba a su domicilio a bordo de un automóvil azul cuando fue interceptada por dos vehículos que actuaron de forma coordinada: uno bloqueó el paso por delante y otro se ubicó por detrás.

Del primer vehículo descendió un hombre armado, mientras que de la Amarok blanca que los seguía bajó otro asaltante, también con arma de fuego.

La grabación de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el desarrollo del hecho, donde se observa cómo tres integrantes de la familia logran salir corriendo de la parte trasera del auto para buscar refugio, mientras los delincuentes exigían sus pertenencias bajo amenaza.

Uno de los momentos más críticos se produjo cuando uno de los asaltantes apuntó directamente al conductor y le ordenó: “Póngase de rodillas”. Bajo la presión y con el arma en dirección, el hombre obedeció, buscando preservar su vida.

En paralelo, el resto del grupo familiar intentaba resguardarse, mientras los delincuentes se apoderaban de objetos de valor y del propio vehículo. Tras consumar el robo, los asaltantes escaparon en los dos autos, dejando a las víctimas en estado de shock y solicitando ayuda a los vecinos.

Las imágenes del ataque confirmaron la violencia con la que actuaron los responsables y el nivel de organización de la maniobra. A pesar de la rápida denuncia realizada por la familia, las fuentes policiales confirmaron que los autores del hecho siguen prófugos.

Temas Relacionados

La MatanzaRamos MejíaRobosÚltimas noticias

