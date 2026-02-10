Video: en medio de una fiesta, sacó un arma y le disparó a una joven que estaba en el piso

Violenta pelea durante una fiesta en Chaco

Un violento episodio se registró en una fiesta que se desarrolló el sábado pasado en una casa de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, cuando un joven de 18 años sacó un arma de fuego, en medio de una pelea, y disparó contra una de las chicas involucradas.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, horas después, el agresor fue detenido. Durante la secuencia, que fue registrada en video, dos jóvenes resultaron heridas.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa Prosperidad. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, se desató una discusión entre algunos de los presentes en la celebración.

Inicialmente, los involucrados en el conflicto se atacaron con golpes de puño, patadas y empujones, pero la violencia escaló cuando uno de los presentes comenzó a disparar.

Las imágenes, captadas por un testigo, muestran el momento exacto en que el tirador, vestido con una remera negra, una bermuda y zapatillas oscuras, disparó al menos tres veces contra una de las víctimas, que estaba tirada en el piso, tratando de reincorporarse para escapar de la finca.

El tirador fue detenido a las pocas horas del hecho.

En horas del mediodía, alrededor de las 12:30, personal de la División Delitos Contra las Personas intervino rápidamente tras el ingreso de dos mujeres heridas al hospital Perrando, en la capital provincial.

Los médicos de turno constataron que una de ellas presentaba una herida de arma blanca, mientras que la otra tenía lesiones provocadas por un arma de fuego. Las dos fueron asistidas y están fuera de peligro.

A partir de las denuncias y las tareas investigativas realizadas durante las primeras horas del sábado, la Policía logró demorar al joven señalado como autor de los disparos.

Además, y por disposición de la Fiscalía interviniente, se avanzó en la búsqueda y posterior aprehensión de una mujer de 26 años, presuntamente involucrada en la agresión con arma blanca.

Los dos detenidos.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para dar con el arma utilizada y esclarecer lo sucedido.

Una policía alcoholizada amenazó e insultó a sus jefes

La semana pasada, las autoridades de la Policía de Chaco suspendieron a una agente que, bajo los efectos del alcohol, amenazó e insultó a compañeros de la fuerza en una comisaría de la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió cuando la agresora se encontraba demorada en la sede policial, adonde había sido trasladada tras protagonizar un altercado con una vecina por el volumen de la música.

Según comunicaron desde la policía chaqueña, el episodio que derivó en la retención de la policía se registró en horas de la mañana, en inmediaciones de calle Molina al 1000, entre Pío XII y Padre Cerqueira, donde la agente había protagonizado una fuerte discusión con una vecina, quien solicitó presencia policial a través de un llamado al 911.

Chaco: una policía borracha fue demorada por disturbios, amenazas e insultos a colegas en una comisaría

Al arribar el personal de la Comisaría Tercera de Resistencia, la denunciante manifestó que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y que, previamente, le había solicitado disminuir el volumen de la música. Ante esta situación, se procedió a la demora de la involucrada.

Ya en la comisaría, personal de la Policía Caminera le realizó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo y con un nivel de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

La secuencia fue registrada por otro policía. En el video, que acompaña esta nota, se la ve sentada en un rincón de la oficina, mientras insulta a sus superiores y compañeros.

“Aprende a respetar. ¿Y sabés qué? Me c... en tu jerarquía de oficial principal. ¿Y sabés qué? Ahí les quedó a los m... esos que tenés ahí. Que graben, que suban a todas las redes, y chupame la p... vos y los m... que tenés ahí grabando videos", respondió sin reparos la agente, mientras uno de sus superiores intentaba calmarla y otro uniformado filmaba su violenta reacción.

Y furiosa, concluyó: “Eso no se hace. Eso no se hace. Chupame la p... vos y tu reglamento”.

Además de la actuación judicial correspondiente, y ante la gravedad de los hechos y la presunta comisión de una falta contravencional, la Jefatura de la Policía de Chaco dispuso la apertura de un sumario administrativo para la infractora, el cual incluyó la suspensión de sus funciones y la retención de sus haberes.

La policía incurrió en conductas “contrarias al respeto y a la disciplina institucional”, según informó la fuerza chaqueña en un comunicado.