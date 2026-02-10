Crimen y Justicia

El video del crimen del exfutbolista en Rafael Castillo: buscan al hermano

Lucas Ignacio Pires, de 29 años, murió por un corte hecho con una botella de vidrio rota durante una pelea. Una cámara de seguridad registró la secuencia

Guardar
Lucas Pires fue asesinado por su hermano

El video de una cámara de seguridad que registró el crimen de Lucas Ignacio Pires, un exfutbolista del club Almirante Brown de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza, es la principal prueba contra uno de sus hermanos, señalado como el autor del asesinato.

Aunque, a través de su abogado, el sospechoso aseguró que iba a entregarse este lunes, no lo hizo. Ese detalle obligó al fiscal de Homicidios Adrián Arribas a solicitar allanamientos para atraparlo.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el viernes pasado en Raulies y Alagón, en la localidad de Rafael Castillo, donde el exjugador de La Fragata se trenzó en medio de la calle en una discusión con su hermano que escaló a la agresión física.

El crimen de Lucas Pires,
El crimen de Lucas Pires, exfutbolista de Almirante Brown asesinado en Rafael Castillo

En las imágenes, que encabezan esta nota, puede verse que los dos hombres toman objetos de la calle para agredirse mutuamente. Pires lleva puesta una camiseta del club aurinegro. En un momento, el agresor toma una botella de vidrio y comienza a golpearlo. El exdelantero se defiende con el antebrazo derecho, hasta que comienza a sangrar y su hermano se aleja.

Luego, es asistido por una persona, hasta que se desvanece en el suelo.

Alrededor de las 8.30, ingresó a la guardia del Hospital Néstor Kirchner con una herida de arma blanca. Llegó acompañado por su cuñado, identificado como J.L.S., quien relató a efectivos de la Comisaría 2da Sur la secuencia que había sucedido minutos antes.

La víctima, de 29 años, murió luego de ser asistido por los médicos, debido a la gravedad de la herida: el filo del vidrio habría cortado una arteria. De acuerdo a la autopsia, murió a causa de un shock hipovolémico.

Lucas Pires, exdelantero de Almirante
Lucas Pires, exdelantero de Almirante Brown (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas que desencadenaron la pelea todavía se desconocen, indicó una fuente a este medio.

El fugitivo es un hombre que rondaría los 30 años y tendría antecedentes penales.

Arribas fue responsable, también, del esclarecimiento del triple crimen de Florencio Varela, de Morena Verdi, Lara Gutiérrez, y Brenda del Castillo, junto a la DDI local.

Despedida: fútbol, amigos y el hermano con el que compartió club

Tras la noticia de su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de la víctima. Lucas Pires, oriundo de González Catán, militó en el Ascenso entre 2015 y 2016, con la camiseta aurinegra. Llevaba el número 9, como todo centro delantero.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, publicó la institución deportiva en su cuenta oficial.

La despedida del Club Almirante
La despedida del Club Almirante Brown a Lucas Pires

“Un pibe lleno de propósitos y lleno de ganas de progresar, lamento mucho tu pérdida. Fuiste una gran persona conmigo y de eso no me voy a olvidar. Descansá en paz”, posteó uno de sus amigos en Facebook.

Un magazine deportivo dedicado a la pasión del fútbol del Ascenso, Bote a Tierra, destacó que el exdelantero jugó ocho partidos para el Mirasol y que convirtió un gol ante Brown de Adrogué. Al mismo tiempo, recordó que sus primos y su hermano Omar Pires también jugaron en el club de Isidro Casanova.

Abrazo al cielo, el que no nos pudimos dar, gordo”, escribió en su muro Omar, con varios emojis que hacen referencia al amor por su hermano y por los colores de Almirante Brown, que ambos vistieron.

En cada una de las publicaciones que dan la noticia de su muerte, cientos de usuarios dejan su pésame a la familia de la víctima en los comentarios, incluso de equipos rivales.

Temas Relacionados

La MatanzaHomicidiosLucas Ignacio PiresRafael Castilloúltimas noticias

Últimas Noticias

Santa Fe: policías protestaron por mejoras salariales y hubo enfrentamientos internos

Agentes encapuchados se congregaron frente a la Jefatura de Policía. Efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes. A las 10 las autoridades darán una conferencia de prensa

Santa Fe: policías protestaron por

Desbarataron una banda que desvalijó la casa de un docente en La Plata cuando estaba de vacaciones

La víctima tomó conocimiento de lo que había sucedido una vez que regresó a su casa y encontró la puerta forzada

Desbarataron una banda que desvalijó

Capturaron a un hombre que abusó durante años de una menor y era intensamente buscado por Interpol

El hombre de 59 años obligó a la víctima a observar material pornográfico y a imitar los actos

Capturaron a un hombre que

Mató de un tiro en el pecho a un hombre tras una pelea en Mar del Plata y fue detenido tras varios allanamientos

Un hombre de 30 años fue arrestado tras una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de Mar del Plata, en el marco de la investigación por el crimen ocurrido el 2 de febrero

Mató de un tiro en

Dictaron prisión preventiva para dos imputados por el crimen de un adolescente en Rosario

El cuerpo de Yair Thiago González fue hallado en la cancha de un club de fútbol. Lo amenazaron en varias ocasiones por negarse a vender droga

Dictaron prisión preventiva para dos
DEPORTES
Un piloto de Fórmula 1

Un piloto de Fórmula 1 protagonizó un accidente de tránsito con un lujoso auto deportivo

La pelea del año en la NBA: la agresión entre dos jugadores que terminó en una batalla campal con cuatro expulsados

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

Los tesoros de San Mamés, el templo del Athletic de Bilbao: del león embalsamado y el histórico ritual a la icónica herencia de Bielsa

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

TELESHOW
La llamativa respuesta de Tini

La llamativa respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su casamiento con Rodrigo De Paul

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

INFOBAE AMÉRICA

Impulsan la construcción de una

Impulsan la construcción de una cuarta planta de celulosa en Uruguay: buena parte de la producción iría hacia Argentina

Estados Unidos y el nuevo orden: la lectura para Nuevo León

Crisis sin precedentes en Cuba: aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla

Amnistía Internacional denunció una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires