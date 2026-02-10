El video del crimen del exfutbolista en Rafael Castillo: buscan al hermano

Lucas Pires fue asesinado por su hermano

El video de una cámara de seguridad que registró el crimen de Lucas Ignacio Pires, un exfutbolista del club Almirante Brown de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza, es la principal prueba contra uno de sus hermanos, señalado como el autor del asesinato.

Aunque, a través de su abogado, el sospechoso aseguró que iba a entregarse este lunes, no lo hizo. Ese detalle obligó al fiscal de Homicidios Adrián Arribas a solicitar allanamientos para atraparlo.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el viernes pasado en Raulies y Alagón, en la localidad de Rafael Castillo, donde el exjugador de La Fragata se trenzó en medio de la calle en una discusión con su hermano que escaló a la agresión física.

El crimen de Lucas Pires, exfutbolista de Almirante Brown asesinado en Rafael Castillo

En las imágenes, que encabezan esta nota, puede verse que los dos hombres toman objetos de la calle para agredirse mutuamente. Pires lleva puesta una camiseta del club aurinegro. En un momento, el agresor toma una botella de vidrio y comienza a golpearlo. El exdelantero se defiende con el antebrazo derecho, hasta que comienza a sangrar y su hermano se aleja.

Luego, es asistido por una persona, hasta que se desvanece en el suelo.

Alrededor de las 8.30, ingresó a la guardia del Hospital Néstor Kirchner con una herida de arma blanca. Llegó acompañado por su cuñado, identificado como J.L.S., quien relató a efectivos de la Comisaría 2da Sur la secuencia que había sucedido minutos antes.

La víctima, de 29 años, murió luego de ser asistido por los médicos, debido a la gravedad de la herida: el filo del vidrio habría cortado una arteria. De acuerdo a la autopsia, murió a causa de un shock hipovolémico.

Lucas Pires, exdelantero de Almirante Brown (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas que desencadenaron la pelea todavía se desconocen, indicó una fuente a este medio.

El fugitivo es un hombre que rondaría los 30 años y tendría antecedentes penales.

Arribas fue responsable, también, del esclarecimiento del triple crimen de Florencio Varela, de Morena Verdi, Lara Gutiérrez, y Brenda del Castillo, junto a la DDI local.

Despedida: fútbol, amigos y el hermano con el que compartió club

Tras la noticia de su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de la víctima. Lucas Pires, oriundo de González Catán, militó en el Ascenso entre 2015 y 2016, con la camiseta aurinegra. Llevaba el número 9, como todo centro delantero.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, publicó la institución deportiva en su cuenta oficial.

La despedida del Club Almirante Brown a Lucas Pires

“Un pibe lleno de propósitos y lleno de ganas de progresar, lamento mucho tu pérdida. Fuiste una gran persona conmigo y de eso no me voy a olvidar. Descansá en paz”, posteó uno de sus amigos en Facebook.

Un magazine deportivo dedicado a la pasión del fútbol del Ascenso, Bote a Tierra, destacó que el exdelantero jugó ocho partidos para el Mirasol y que convirtió un gol ante Brown de Adrogué. Al mismo tiempo, recordó que sus primos y su hermano Omar Pires también jugaron en el club de Isidro Casanova.

“Abrazo al cielo, el que no nos pudimos dar, gordo”, escribió en su muro Omar, con varios emojis que hacen referencia al amor por su hermano y por los colores de Almirante Brown, que ambos vistieron.

En cada una de las publicaciones que dan la noticia de su muerte, cientos de usuarios dejan su pésame a la familia de la víctima en los comentarios, incluso de equipos rivales.