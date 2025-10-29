Crimen y Justicia

Triple femicidio en Florencio Varela: confirmaron la prisión preventiva para los ocho imputados y la causa pasa al fuero federal

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara avaló los pedidos de los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, que consideran esclarecido los crímenes de Brenda, Morena y Lara

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Las víctimas del triple femicidio
Las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela

El juez de garantías Fernando Pinos Guevara avaló el pedido de los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza y convalidó las prisiones preventivas para los ocho imputados por el triple femicidio de Florencio Varela, según informaron fuentes oficiales a Infobae. Además, el magistrado convalidó la solicitud del pase del expediente al fuero federal para que se investigue allí la estructura narco que ordenó secuestrar, torturar y asesinar a Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Noticia en desarrollo

