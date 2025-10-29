Triple femicidio en Florencio Varela: confirmaron la prisión preventiva para los ocho imputados y la causa pasa al fuero federal

El juez de garantías Fernando Pinos Guevara avaló el pedido de los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza y convalidó las prisiones preventivas para los ocho imputados por el triple femicidio de Florencio Varela, según informaron fuentes oficiales a Infobae. Además, el magistrado convalidó la solicitud del pase del expediente al fuero federal para que se investigue allí la estructura narco que ordenó secuestrar, torturar y asesinar a Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).
Noticia en desarrollo