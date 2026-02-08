Mataron a un exfutbolista en Rafael Castillo y el principal sospechoso es uno de sus hermanos

El crimen de Lucas Pires, exfutbolista de Almirante Brown asesinado en Rafael Castillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una filmación fue la llave que permitió con rapidez esclarecer el crimen de Lucas Ignacio Pires, un exfutbolista del club Almirante Brown de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza, asesinado con una botella de vidrio rota durante una pelea. El principal sospechoso es uno de sus hermanos que, por el momento, está prófugo.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el viernes pasado en Raulies y Alagón, en la localidad de Rafael Castillo, donde el exjugador de La Fragata se trenzó en medio de la calle en una discusión que escaló a la agresión física.

Alrededor de las 8.30, Pires ingresó a la guardia del Hospital Néstor Kirchner con una herida de arma blanca en su antebrazo derecho. Lo acompañaba su cuñado, identificado como J.L.S., quien relató a la Policía la secuencia que había sucedido minutos antes.

Pires, de 29 años, murió luego de ser asistido por los médicos, debido a la gravedad de la herida: el filo del vidrio habría cortado una arteria. Las causas que desencadenaron la pelea todavía se desconocen, indicó una fuente a este medio.

Los investigadores esperan novedades en las próximas horas sobre el fugitivo, un hombre que rondaría los 30 años y tendría antecedentes penales.

En el caso interviene el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, responsable, también, del esclarecimiento del triple crimen de Florencio Varela, junto a la DDI local.

Despedida en redes

Tras la noticia de su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de la víctima. Lucas Pires, oriundo de González Catán, militó en el Ascenso entre 2015 y 2016, con la camiseta aurinegra.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, publicó la institución deportiva en su cuenta oficial.

“Un pibe lleno de propósitos y lleno de ganas de progresar, lamento mucho tu pérdida. Fuiste una gran persona conmigo y de eso no me voy a olvidar. Descansá en paz”, posteó uno de sus amigos en Facebook.

Noticia en desarrollo.