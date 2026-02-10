El caso contra “La Toretto” entra en una etapa decisiva de cara al jucio por homicidio

Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto“ atropello con su auto la moto de Walter Armand en La Plata

Esta semana será determinante para la investigación contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, en el marco de la causa por la muerte de Walter Armand, puesto que se llevará adelante una audiencia clave de cara al inicio del juicio oral.

La Justicia de La Plata convocó a ambas partes a reunirse este viernes, con el objetivo de ordenar el debate, revisar las pruebas que serán tenidas en cuenta a lo largo del proceso y excluir aquellas que considere impertinentes o repetitivas, además de fijar la lista definitiva de testigos.

De acuerdo con el portal 0221, se trata de una etapa fundamental, ya que delimita qué hechos y responsabilidades serán objeto de discusión pública cuando inicie el juicio oral.

Felicitas Alvite enfrenta una imputación por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla condenas de hasta 25 años de prisión. La acusación sostiene que Alvite habría asumido el riesgo de un desenlace fatal al conducir a alta velocidad durante una supuesta carrera ilegal en la vía pública. El expediente destaca como evidencia central el registro de cámaras de seguridad, donde se observa a los vehículos desplazándose a gran velocidad y cruzando semáforos en rojo. Este material audiovisual será uno de los ejes del futuro debate oral.

La defensa de Alvite está integrada por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, apuestan por una estrategia orientada a cuestionar la investigación y limitar la cantidad de testigos admitidos.

Por su parte, Valentina Velázquez, la otra persona imputada, es asistida por la defensora oficial Raquel Ponzinibio. A diferencia de Alvite, ella llega al juicio acusada de prueba de velocidad, aunque la familia de la víctima reclama una imputación más grave por su presunta participación activa en los hechos.

Walter Armand fue la víctima

El bloque acusatorio está conformado por el fiscal de juicio Martín Chiorazzi y los abogados que representan al particular damnificado, es decir, a la familia de Armand.

La muerte de Walter Armand

El accidente ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2023, cuando “La Toretto” circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo. En esas circunstancias, impactó contra la motocicleta de Armand, provocando su muerte.

Inicialmente, la Fiscalía imputó a la joven por homicidio culposo, pero con el avance de la investigación, la carátula se agravó a homicidio simple con dolo eventual, delito que podría llevar a una pena de hasta 25 años de prisión.

En octubre de 2023, la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata rechazó el pedido de arresto domiciliario de Alvite. Sin embargo, la Cámara de Casación Bonaerense anuló esta decisión permitiendo la posibilidad de que la acusada espere el juicio en su casa. No obstante, la familia de la víctima presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo que podría demorar o incluso revertir el beneficio concedido a la acusada.

Tras varios revés judiciales, la joven accedió al arresto domiciliario, beneficio que mantiene desde mayo del año pasado tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II. En el medio, la joven no estuvo lejos de la polémica. Desde su casa, la influencer reactivó su perfil de Instagram, publicó fotos y difundió un video en el que posaba frente a un espejo.

La última solicitud que realizó a las autoridades fue un permiso para trabajar como niñera. La presentación la habían hecho en diciembre sus defensores, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes solicitaron una autorización para que la acusada pueda salir dos veces por semana de su vivienda a cuidar al hijo de una pareja conocida. Sin embargo, la Justicia terminó por rechazar este pedido.