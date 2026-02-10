Desbarataron una banda que desvalijó la casa de un docente en La Plata cuando estaba de vacaciones

Los objetos recuperados incluyeron televisores, computadoras, mochilas y zapatillas (0221)

Un operativo realizado por la Policía Bonaerense en la localidad de Gonnet permitió desarticular a una banda acusada de desvalijar la vivienda de un docente que se encontraba de vacaciones. La acción policial derivó en la detención de dos hombres y la aprehensión de una mujer, además del recupero de parte de los bienes robados.

El caso tomó estado público cuando el propietario regresó a su domicilio, ubicado en la zona de 15 bis y 492, y advirtió que delincuentes habían ingresado tras forzar una puerta, sustrayendo electrodomésticos, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. El docente encontró las habitaciones revueltas y la ausencia de varios elementos, por lo que radicó la denuncia ante las autoridades locales.

Según informó el portal 0221, personal policial inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas en la zona y un cruce de datos sobre domicilios frecuentados por personas con antecedentes. Estas tareas permitieron identificar a los sospechosos y localizar algunos de los objetos robados.

La pesquisa condujo a tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de Gonnet, incluyendo viviendas vinculadas a los detenidos y un inmueble señalado como posible “aguantadero” para almacenar objetos sustraídos

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron un televisor Samsung de 43 pulgadas, un TV LG de 32 pulgadas, un parlante tipo torre, dos notebooks Exo, mochilas con pendrives, controles remotos, cables y un par de zapatillas deportivas. Además, en una de las viviendas se incautó una caja de seguridad, lo que motivó la aprehensión de una mujer de 45 años, quien quedó imputada en la causa.

En los tres allanamientos realizados, la Policía detuvo a dos hombres y a una mujer

El operativo permitió la detención de dos hombres de 43 y 27 años, mientras que la mujer fue trasladada a sede policial y notificada de su situación procesal. Los objetos recuperados fueron reconocidos por la víctima, quien ratificó su pertenencia y destacó la rapidez de la intervención policial.

La causa fue caratulada como “robo agravado”, al haberse cometido en poblado y en banda, con intervención de la fiscalía correspondiente, que avaló las medidas adoptadas y dispuso las diligencias de rigor.

Los dos hombres permanecen alojados en dependencias policiales y serán indagados en los próximos días, mientras que la mujer imputada quedó a disposición de la fiscalía de turno.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas involucradas o si los detenidos participaron en hechos similares en la zona.

Cayó una banda que robaba casas y autos en Mar del Plata

A mediados del mes de enero, tres delincuentes con extensos antecedentes penales fueron detenidos esta madrugada en la ciudad de Mar del Plata, acusados de asaltar casas y robar autos.

Según indicaron fuentes policiales, la banda cayó durante un procedimiento preventivo llevado a cabo por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el sur de la ciudad balnearia, en el marco del operativo Sol a Sol, dispuesto para reforzar la seguridad durante la temporada de verano.

El operativo se realizó en inmediaciones de la calle Corbeta Uruguay al 4220 y en el cruce de Diagonal Estados Unidos y Raselo, áreas donde se reforzaron los patrullajes ante la realización de eventos masivos nocturnos con la presencia de artistas internacionales y un notable flujo de turistas.

Durante una recorrida preventiva, personal motorizado de UTOI, con colaboración de agentes de la Comisaría 13ª, detectó a un grupo de sospechosos mientras intentaba ingresar por la fuerza a una vivienda tras saltar el cerco perimetral. Al dar la voz de alto, los ladrones no acataron la orden y emprendieron la fuga.

Tras una persecución por la zona, la Policía logró interceptar y reducir a tres sospechosos, quienes se desplazaban en al menos dos vehículos. Uno de estos, un Ford Ka color rojo con un dominio apócrifo. Al inspeccionar los números grabados en los cristales, se comprobó que correspondían a otra patente, que tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 22 de noviembre pasado.

La investigación inicial permitió establecer que los detenidos habían ingresado a dos viviendas y sustraído diversas pertenencias, que eran cargadas en el Ford Ka rojo. En tanto, las víctimas reconocieron como propias herramientas y objetos personales recuperados por la Policía, incluyendo la llave de una camioneta RAM, lo que permitió frustrar también el robo de ese vehículo.

Además, se constató que durante su raid delictivo, los sospechosos provocaron daños en al menos cinco vehículos en intentos frustrados de robo.

Durante el procedimiento, se secuestró el Ford Ka utilizado en los hechos, junto con diversas herramientas: elementos de fuerza, llaves, criquets, barretas y herramientas para corte de metales. También se identificó al propietario de una camioneta Fiat Cubo, quien declaró que su vehículo había sido robado horas antes mientras participaba en una reunión y reconoció parte de los objetos incautados.

En el lugar intervino Policía Científica, que realizó pericias en los vehículos y viviendas afectados, documentando los daños y asegurando las pruebas para la causa. Los tres aprehendidos, de 38, 36 y 26 años, quedaron imputados por robo agravado por efracción y escalamiento y encubrimiento.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, encabezada por el fiscal Daniel Vicenti.