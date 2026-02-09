Crimen y Justicia

Trasladaron a Bastian a una clínica de San Justo para continuar con su recuperación

La derivación se hizo luego de que el niño de 8 años mostrara mejorías en su cuadro clínico. Ahora podrá estar cerca de su familia

Así trasladaban a Bastian a Buenos Aires

Bastian Jérez, el nene de 8 años que permanece en rehabilitación tras sufrir heridas graves en un choque en la zona de La Frontera, en Pinamar, este lunes fue trasladado desde Mar del Plata hacia una clínica del partido de La Matanza, donde continuará con los trabajos de recuperación y, además, podrá estar más cerca de su familia.

Cerca de las 11.30, el menor, acompañado por Macarena, su madre, fue subido a una ambulancia en el hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” marplatense. Llegó a la clínica privada de San Justo a las 14.21.

Voy a acompañar a Basti”, alcanzó a decir la mujer ante la consulta de los periodistas presentes en las puertas del centro de salud de Mar del Plata, justo antes de que la ambulancia arrancara su camino hasta el aeropuerto local. En sus manos, Macarena llevaba el peluche que acompañó a su hijo durante toda su internación en la ciudad balnearia.

Una vez allí, un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires fue el encargado de llevar a Bastián hasta el aeródromo de La Matanza, en el marco de un operativo a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense.

La derivación se planeó para
La derivación se planeó para que pueda continuar su tratamiento cerca de su familia

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes oficiales, ⁠el equipo completo a cargo del traslado estuvo compuesto por un médico y un enfermero a bordo del avión sanitario, más las ambulancias UTIM (Unidades de Terapia Intensiva Móviles) que hicieron el apoyo terrestre tanto en origen como en destino.

Al aterrizar, el niño fue trasladado a la sede del Hospital Italiano de San Justo, tras una gestión encabezada por la obra social de su familia, IOMA.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que el plan de derivación incluyó la intención de que el menor de edad pueda seguir con su tratamiento y rehabilitación motora en un centro privado con los recursos adecuados.

La ambulancia que llevó a
La ambulancia que llevó a Bastián antes de ingresar al Hospital Italiano (Captura TN)

A casi un mes de que el nene resultara gravemente herido tras el accidente entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera en Pinamar, el martes pasado por la noche Bastián había mostrado una evolución positiva al despertar del coma y reconocer a su familia, un avance que llega tras siete cirugías y semanas de cuidados intensivos.

La noticia fue anunciada por su madre, Macarena Collantes, a través de una publicación en Instagram: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”. El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

El parte médico, divulgado tras la operación, detalló que reemplazaron la válvula de derivación externa por una ventrículo-pleural. Asimismo, los voceros de la cartera de salud bonaerense indicaron que esta acción fue orientada a optimizar el manejo del drenaje y mejorar la evolución neurológica de Bastián.

La publicación que realizó su
La publicación que realizó su mamá, tras anunciar que el nene había despertado

Los detalles del accidente en Pinamar

El accidente ocurrió el 12 de enero pasado, en la zona de Pinamar conocida como La Frontera, cuando el UTV en el que viajaban cinco personas —Bastián y otras dos menores— impactó con una camioneta Volkswagen Amarok.

Noemí Quirós conducía el UTV y al momento del choque el nene viajaba en brazos de su padre, Maximiliano Jérez, sin cinturón de seguridad. El conductor de la camioneta era Manuel Molinari, quien iba acompañado por su novia Brisa Soledad Martín.

El impacto dejó consecuencias inmediatas: Bastián fue el más afectado y debió ser trasladado inicialmente a un hospital en Pinamar. Tres días más tarde, una vez estabilizado, fue derivado en helicóptero a Mar del Plata dada la gravedad de las lesiones.

Así quedaron los vehículos involucrados
Así quedaron los vehículos involucrados en el choque

El mismo día del siniestro, se recolectaron muestras de sangre de los conductores y del padre del menor para análisis toxicológicos. Tanto Molinari como Quirós presentaron alcoholemia positiva, motivo por el que el Ministerio de Transporte provincial dispuso la inhabilitación de ambos para conducir.

Aunque el padre de Bastián dio negativo en alcohol y estupefacientes, sigue imputado junto a los otros adultos por el fiscal Sergio García en la causa por lesiones culposas: su responsabilidad es por haber llevado al menor sin seguridad alguna.

Ahora, la investigación se centra ahora en la pericia accidentológica, que será decisiva para futuras indagatorias.

De manera paralela, Sebastián Riglos, abogado defensor de Molinari, pidió a la fiscalía un análisis urgente de ADN sobre las muestras de sangre, al alegar supuestas irregularidades en los recipientes utilizados para el resguardo de las pruebas.

