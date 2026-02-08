Intercedió para defender a la hija de su pareja en una pelea a la salida de un boliche en Batán y lo mataron

Salvaje ataque a la salida de un boliche en Batán: mataron a un hombre de 30 años

Lo que comenzó como una pelea de chicas en un boliche en la localidad de Batán, y continuó en la calle, terminó de manera trágica. El novio de la madre de una de las involucradas intercedió en la gresca para defender a la adolescente y a una amiga y fue asesinado: un sospechoso de 18, que está detenido, lo tiró al piso, le pegó una patada y se fue. Luego, regresó y le volvió a propinar una segunda patada.

La génesis de lo sucedido fue confirmada a Infobae por fuentes de la causa que investiga el fiscal Leandro Arévalo, quien le endilga a L.V., de 18 años, el delito de homicidio alevoso. ¿Qué significa esto? Que considera que el presunto asesino, aprovechando la indefensión de la víctima, actuó a traición y sobre seguro.

Mientras tanto, la Policía Bonaerense demoró también a una mujer de 24 años “por intentar obstaculizar el accionar de la Fuerza en medio del episodio” en el que mataron al hombre de 30 años, identificado como Lucas Nahuel Larroque.

Todo sucedió este domingo bien temprano por la mañana en un boliche ubicado en la zona de la Colectora y la calle 132, en la localidad de Batán, donde se produjo una discusión entre chicas.

El sospechoso detenido por el crimen a la salida de un boliche en Batán

“La pelea fue entre allegadas a la familia del agresor y a la de la víctima. Por cuestiones de chicos se terminaron peleando y pasó de una agresión verbal a las manos”, detallaron cómo se inició todo las fuentes del caso consultadas por este medio.

En ese contexto, un tercer sujeto se metió en la gresca y comenzó a agredir a una de las partes. “La víctima entonces intercede a los fines de que no le peguen más a quien sería la hija de su pareja y a una amiguita de ella”, comentaron.

Mientras la víctima intentaba separar y mediar para que cese la pelea, fue golpeada por el sospechoso de 18 años que ahora está detenido.

“De un golpe lo tumbó al piso, donde le logra pegar una patada y, momentos más tarde vuelve, y le vuelve a propinar una segunda patada, provocándole con esto las heridas que después derivaron en el fallecimiento”, sintetizaron lo sucedido.

Hay imágenes de video, captadas con celulares de los presentes, que dan cuenta de cómo quedó el Larroque tras el ataque: estaba en el suelo e inconsciente y presentaba una grave lesión en la cabeza; incluso tuvo convulsiones.

En paralelo, los policías lograron arrestar al sospechoso de la bestial agresión y también a una mujer que quiso impedir el accionar de las autoridades.

La víctima de la salvaje agresión fue derivada de urgencia por una ambulancia del SAME provincia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata: ingresó con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria, con pronóstico reservado.

Sin embargo, Larroque no logró sobrevivir a las lesiones sufridas y falleció cerca de este mediodía. Por lo que la acusación contra el detenido pasó a ser por un homicidio agravado. Será indagado en las próximas horas por el fiscal Arévalo.

Mientras tanto, el cuerpo de Larroque fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.