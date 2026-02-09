Crimen y Justicia

Más de 60 allanamientos en Lanús para desbaratar una banda de motochorros que operaba en autopista Ricchieri

La Policía de la Ciudad detuvo a 26 personas, entre ellos, dos menores

Lanús: cayó una banda de motochorros que operaba en Autopista Ricchieri

La Policía de la Ciudad ejecutó esta madrugada una serie de 65 allanamientos simultáneos en Lanús y Villa Caraza, en los que se detuvo a 26 personas, dos de ellas menores de edad, acusadas de integrar una organización dedicada al robo de motos en la autopista Riccheri.

Según informó fuentes del caso a Infobae, el operativo involucró la participación de 800 efectivos, distribuidos entre áreas de investigaciones, grupos de irrupción y contención, así como personal de policía motorizada. De acuerdo con los voceros, los procedimientos comenzaron en horas de la madrugada y se extendieron por distintos domicilios identificados como puntos clave en la investigación.

El despliegue se concretó tras una investigación que ubicó a la banda como responsable de una serie de robos en la traza una de las vías rápidas de mayor circulación en el área metropolitana que recorre los municipios bonaerenses de La Matanza, Esteban Echeverría y Ezeiza.

El operativo de la Policía
El operativo de la Policía de la Ciudad en Lanús para desbaratar una banda de motochorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes policiales señalaron que durante los allanamientos se logró incautar autopartes, cascos y elementos considerados de interés para la causa, sumando material probatorio relevante para avanzar en el proceso judicial.

Los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado de Menores N° 6, a cargo del juez Carlos Cociancich, quien interviene en la investigación y analizará la situación procesal de los detenidos y la eventual ampliación de las imputaciones en función de los elementos incautados durante los allanamientos.

El video del brutal robo a un motociclista en la autopista Ricchieri

El robo se produjo el domingo por la tarde y fue asaltado por un grupo de motochorros que lo apuntaron con varias armas obligandolo a bajar de su rodado en medio de la autopista

En medio de la Autopista Ricchieri, a la altura del Mercado Central y con la tarde del caluroso domingo aún iluminada, Guillermo regresaba de pasar el día en el partido de Ezeiza a bordo de su moto. Lo que parecía una vuelta a casa sin sobresaltos se transformó trágicamente en cuestión de segundos: una banda de seis motochorros ejecutó un robo sincronizado y lo dejó sin su vehículo en plena traza de la autovía. Todo quedó filmado y las imágenes son brutales.

La secuencia se desarrolló a fines de diciembre, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. A dos kilómetros del peaje que está a la altura del Mercado Central, una moto con dos ocupantes se le puso adelante y, a los costados, otras dos lo flanquearon

Los atacantes, seis en total y todos armados, actuaron de manera coordinada y veloz, como si tuvieran estudiado el ataque y la zona, destacaron las fuentes consultadas por este medio.

El procedimiento resultó meticuloso. Uno de los asaltantes lo obligó a detenerse y lo palpó en busca de objetos de valor, revisó sus bolsillos y, pese a la amenaza, dejó el celular de la víctima.

En ese momento de tensión, Guillermo solo atinó a suplicar por su vida: “Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”, se lo escucha decir en el audio del video del robo que fue grabado por una cámara que tenía en su casco.

El ladrón tomó la moto mientras bajaba a los manotazos y de manera violenta a la víctima. En ese momento, Guillermo se dio la vuelta y se fue, temeroso. Aturdido y sin saber cómo proceder, el motociclista fue auxiliado por un automovilista

