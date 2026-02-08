Volvieron a detener a uno de los miembros pesados de Los Monos por presuntas amenazas contra una mujer

El arresto se concretó el viernes de esta semana (Gentileza: Rosario3)

Después de que fuera acusado de ser parte de la banda narcorrosarina de Los Monos, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Jonatan “Pato” Velázquez en Villa Constitución. En esta oportunidad, se trataría de una causa vinculada a una extorsión narco contra una mujer.

El arresto fue solicitado por el fiscal Ramiro Martínez y se concretó el viernes en la intersección de las calles 9 de Julio y Provincias Unidas. El despliegue policial incluyó la participación del Grupo GAT y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI. Así, el acusado permanece a disposición de la Fiscalía a la espera de ser imputado.

Previo a esto, las autoridades judiciales habían comenzado a investigarlo por presuntamente haber amenazado y obligado a la víctima a entregar tres millones de pesos. No obstante, no se descartaría una presunta conexión con una deuda relacionada con drogas.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, Velázquez contaba con el antecedente de haber sido detenido en septiembre de 2022 por supuestamente integrar una banda de villenses afín a los intereses de Ariel “Viejo” Cantero, líder del clan de Los Monos. Asimismo, indicaron que se trataba de un expediente judicial que incluía un aproximado de 40 imputados por asociación ilícita.

La zona en la que fue capturado "Pato" Velázquez

Juzgarán al líder narco acusado de balear el supermercado de la familia Roccuzzo por el crimen de dos hermanas

El juicio por el doble femicidio de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito apunta a Pablo Nicolás Camino, jefe narco vinculado a Los Monos, por presuntamente haber ordenado el asesinato de ambas mujeres como parte de dinámicas de violencia interna en la banda. Además, hay cuatro supuestos cómplices señalados por presuntamente haber participado de la ejecución.

El proceso, que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal, apunta a esclarecer la responsabilidad de Camino, quien ya acumula condenas por 40 años de cárcel por delitos previos. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, las víctimas habrían sido utilizadas como “moneda de cambio” para saldar deudas internas.

De la misma manera, consideraron que habría sido una forma de enviar un mensaje de extrema crueldad, al matarlas y abandonar sus cuerpos en un descampado del barrio Cabin 9 de Pérez. Tras la ejecución, los cadáveres se hallaron el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte alertó a la policía, que los encontró sobre un pastizal junto a montículos de basura.

El líder narco podría ser condenado a cadena perpetua por la doble ejecución

Willian Alberto Espinoza López fue arrestado minutos después, tras intentar huir en el Citroën C3 usado para el ilícito. En el momento en que fue interceptado por la Gendarmería, intentó frustradamente ocultarse en una vivienda sin éxito.

Al mismo tiempo, su presunto cómplice, Lucas Martín “Pelu” Castillo, se fugó a pie y logró evadirse. Se trata del señalado como el principal acusado de ejecutar los disparos, quien cayó recién en diciembre de 2022, cuando fue capturado por el Comando Radioeléctrico en la zona oeste de Rosario.

Entre los enjuiciados, también figuró Melisa Negro, ex pareja de Camino, imputada por su colaboración en el operativo de fuga de Castillo y también por extorsiones. Asimismo, Sandra Beatriz Calegari, presunta vendedora de estupefacientes, fue arrestada en un proceso paralelo y luego sumada a la causa del doble homicidio. A todos ellos se les solicita la pena de prisión perpetua.

La acusación señaló que la estructura criminal se comportó con una violencia “despiadada”, cumpliendo roles diferenciados entre los participantes. Así, reconstruyeron que Estefanía y Marianela fueron citadas bajo engaño a la esquina de Chubut y Garzón, obligadas a subir a un auto y luego despojadas de pertenencias antes de ser ultimadas.

Marianela y Estefanía Gorosito, asesinadas en Rosario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autopsia determinó que a Marianela le dispararon ocho veces y a Estefanía, cinco, causándoles destrucción cráneo-encefálica que provocó la muerte en el acto.

Dentro de la mecánica delictiva, resaltaron que Damián Rojas, el propietario del Citroën C3, aceptó un juicio abreviado por su participación, por lo que recibió una condena de 10 años de prisión. El segundo vehículo implicado fue clave para apoyar la fuga de Castillo y trasladar a Negro y Silva hasta el domicilio de Calegari, donde deshicieron pruebas.

Por otro lado, el fiscal Saldutti recalcó la existencia de vínculos sentimentales previos entre los acusados y las víctimas. Marianela mantenía una relación con Camino, mientras que Estefanía la tuvo con Castillo. No obstante, la negativa de Marianela a continuar la relación habría desencadenado amenazas, exigencias de desalojo y el supuesto reclamo de una deuda, situaciones que se sumaron como agravantes para la planificación del crimen.

Con estos elementos, el tribunal conformado por Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana deberá dirimir la responsabilidad de los acusados y el grado de organización exhibido por la presunta banda narcocriminal en un hecho caracterizado por su brutalidad y por la utilización de la violencia de género como instrumento de control interno.