Luego de la mejoría en su salud, trasladarán este lunes a Bastián a una clínica privada

La derivación se planeó para que pueda continuar su tratamiento cerca de su familia

Llegó la mejor noticia. Después de que esta semana confirmaran que Bastián Jérez, el nene de 8 años que permanece internado tras sufrir heridas graves en un choque en Pinamar, había despertado del coma farmacológico; este lunes será trasladado a una clínica privada próxima a su casa y para estar más cerca de su familia.

Según pudo saber Infobae, el operativo se activó luego de que el nene presentara "estabilidad clínica“.

El traslado, que podría comenzar a las 10.30 de este lunes, en función de las condiciones meteorológicas, se realizará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y el operativo estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense.

El avión sanitario saldrá del Aeropuerto de Mar del Plata rumbo al aeródromo La Matanza: se prevé que será al mediodía el aterrizaje. Luego, será trasladado a la clínica privada gestionada por la obra social de su familia, IOMA.

Bastián permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

El plan de derivación incluyó la intención de que el menor de edad pueda seguir con su tratamiento y rehabilitación motora en un centro privado con los recursos adecuados.

Este domingo, Bastián seguía internado en el hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

A casi un mes de que el nene resultara gravemente herido tras el accidente entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera en Pinamar, el martes por la noche mostró una evolución positiva al despertar del coma y reconocer a su familia, un avance que llega tras siete cirugías y semanas de cuidados intensivos.

La noticia fue anunciada por su madre, Macarena Collantes, a través de una publicación en Instagram: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”. El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

La publicación que realizó su mamá, tras anunciar que el nene había despertado

El parte médico, divulgado tras la operación, detalló que reemplazaron la válvula de derivación externa por una ventrículo-pleural. Asimismo, los voceros de la cartera de salud bonaerense indicaron que esta acción fue orientada a optimizar el manejo del drenaje y mejorar la evolución neurológica de Bastián.

Los detalles del accidente en Pinamar

El accidente ocurrió el 12 de enero pasado, en la zona de Pinamar conocida como La Frontera, cuando el UTV en el que viajaban cinco personas —Bastián y otras dos menores— impactó con una camioneta Volkswagen Amarok.

Noemí Quirós conducía el UTV y al momento del choque el nene viajaba en brazos de su padre, Maximiliano Jérez, sin cinturón de seguridad. El conductor de la camioneta era Manuel Molinari, quien iba acompañado por su novia Brisa Soledad Martín.

El impacto dejó consecuencias inmediatas: Bastián fue el más afectado y debió ser trasladado inicialmente a un hospital en Pinamar. Tres días más tarde, una vez estabilizado, fue derivado en helicóptero a Mar del Plata dada la gravedad de las lesiones.

Así quedaron los vehículos involucrados en el choque

El mismo día del siniestro, se recolectaron muestras de sangre de los conductores y del padre del menor para análisis toxicológicos. Tanto Molinari como Quirós presentaron alcoholemia positiva, motivo por el que el Ministerio de Transporte provincial dispuso la inhabilitación de ambos para conducir.

Aunque el padre de Bastián dio negativo en alcohol y estupefacientes, sigue imputado junto a los otros adultos por el fiscal Sergio García en la causa por lesiones culposas: su responsabilidad es por haber llevado al menor sin seguridad alguna.

Ahora la investigación se centra ahora en la pericia accidentológica, que será decisiva para futuras indagatorias.

De manera paralela, Sebastián Riglos, abogado defensor de Molinari, pidió a la fiscalía un análisis urgente de ADN sobre las muestras de sangre, al alegar supuestas irregularidades en los recipientes utilizados para el resguardo de las pruebas.