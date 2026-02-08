La terrible muerte de Luciano Emeri: hallaron su cuerpo en un auto incendiado y mataron a su perro

El auto calcinado de Luciano Emeri

Luciano Emeri, de 26 años, salió de su casa de la localidad de Cerrito, en Entre Ríos, alrededor de la 1 del pasado miércoles. Iba en su auto junto a su perro y nada más se supo de él. Horas más tarde, un vecino de ese mismo barrio llamó a los bomberos y a la Policía por un coche prendido fuego. Cuando extinguieron las llamas, hallaron el horror: un cuerpo carbonizado. Era el cadáver de Luciano.

Por el caso, hay un detenido, un estudiante universitario de 21 años sindicado por el crimen de Emeri. El hallazgo del cuerpo del perro de la víctima con un balazo le sumó más aristas macabras a este caso que investiga el fiscal de Delitos Complejos Laureano Dato y la Policía de Entre Ríos.

Todo comenzó la madrugada del 4 de febrero, cuando personal de la Comisaría Cerrito intervino ante un incendio vehicular ocurrido en un camino vecinal rural que lleva al ingreso de esa ciudad y por el que avisaron los vecinos.

En el lugar, los Bomberos Voluntarios sofocaron el foco ígneo y, al finalizar las tareas, se constató la presencia de un cuerpo en el interior del rodado. Era un Ford Fiesta, el auto de Luciano, y nada se sabía de él. Las conclusiones llegaron al mismo camino: era el cuerpo del hombre buscado.

Luciano Emeri tenía 26 años

De inmediato, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Complejos, al personal de la División Homicidios, Policía Científica, Bomberos Zapadores y Médico Policial, mientras el cuerpo era trasladado a la Morgue Judicial.

Allí, se hará una pericia de ADN para confirmar las sospechas: que es el cadáver de Luciano. Pero también le harán la autopsia para establecer las causas de la muerte, ya que por el estado del cuerpo no se pudo determinar en la escena del crimen.

En el marco de la investigación, se realizaron rastrillajes y fue en ese contexto que hallaron al perro de Luciano sin vida a unos 2.500 metros del lugar donde estaba el auto incendiado: se sospecha que lo mataron de un tiro y por eso los restos del animal fueron a una veterinaria para que sea peritado.

Cerca de la zona donde hallaron al perro asesinado, los policías dieron con una bala calibre 9 milímetros, que también fue enviada al laboratorio de la Policía Científica para ser peritada.

El posteo en redes sociales tras el hallazgo del perro de Luciano Emeri muerto

En busca del sospechoso N°1

Con varios datos en la causa, el pasado jueves se efectuó un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Cerrito, con intervención de la División Homicidios y Policía Científica, donde se secuestró un vehículo, una Toyota Hilux gris, pero no hallaron al sospechoso del crimen de Luciano allí. Había viajado a Paraná para estudiar.

Dicho y hecho. Lo detuvieron en la vía pública, en inmediaciones de un establecimiento educativo universitario de la ciudad de Paraná. Fue apresado por el crimen de Luciano y en las últimas horas le dictaron la prisión preventiva por 30 días en el marco de la causa por homicidio criminis causa: matar para ocultar otro delito y así lograr impunidad.

El detenido fue identificado como Juan Pablo Sotelo (21) y quedó preso en la Unidad Penal N°1. Según informó el portal Análisis Digital, “existen indicios que ubican al detenido en inmediaciones de la escena del crimen”.