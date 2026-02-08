Crimen y Justicia

El acusado de violar a una adolescente en Miramar accedió a dar pruebas genéticas, tras negar los hechos

El detenido se negó a responder las preguntas del fiscal, por lo que determinaron que continúe preso en la cárcel de Batán

Guardar
Los resultados de las pericias
Los resultados de las pericias serán claves para el avance de la investigación

Luego de que fuera detenido el viernes, el hombre de 40 años acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de una adolescente de 16 años en Miramar compareció ante la Justicia. Aunque negó las acusaciones en su contra, permitió que le extrajeran sangre para realizar un cotejo de ADN.

La prueba genética buscaría determinar si existe coincidencia entre el perfil del imputado y los rastros hallados en los hisopados realizados a la víctima. Mientras se esperan los resultados, confirmaron que el sospechoso permanecerá bajo custodia en la Unidad Penal N°44 de Batán.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, durante el sábado el imputado se entrevistó con su defensa oficial, representada por Sandra Nuccitelli, declaró su inocencia y prefirió no responder preguntas. El caso se encuentra bajo investigación del fiscal Rodolfo Moure.

Los procedimientos clave que permitieron capturar al presunto responsable incluyeron, según informaron fuentes del caso a Infobae, la obtención de un reconocimiento positivo por parte de un testigo, quien identificó al sospechoso utilizando tanto imágenes como registros oficiales.

El acusado continuará detenido en
El acusado continuará detenido en el penal de Batán

De forma simultánea, los equipos operativos llevaron a cabo tareas de vigilancia sobre sitios vinculados al sospechoso, así como controles en domicilios y lugares frecuentados. Incluso, también se había realizado el seguimiento de las personas que están en situación de calle en esa zona.

Así, la detención se concretó en la vía pública, a escasa distancia del hogar de familiares del imputado, en el barrio Marines de Miramar. El despliegue policial involucró la participación del equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata y la Sub DDI Miramar. A la vez que la justicia local dejó al detenido a disposición, se profundizan las pericias y testimonios para completar la investigación.

Durante la pesquisa, los investigadores también recopilaron testimonios de cuidacoches, serenos de balnearios y comerciantes de la zona, además de obtener información de hoteles y hospedajes cercanos. De hecho, la investigación consideró inicialmente a varios sospechosos, cuyos antecedentes fueron contrastados hasta descartar a aquellos que no se correspondían con el perfil.

Otra de las tareas claves para la causa consistió en el análisis que el equipo realizó de los registros de cámaras de seguridad y videos proporcionados por comercios y particulares. Entre el material examinado, también mencionaron las listas de llamados al 911 relacionados con episodios similares.

La joven se encontraba con
La joven se encontraba con un amigo cuando ambos fueron atacados por un delincuente armado

El hecho investigado ocurrió la madrugada del jueves 29 de enero en una pequeña franja de playa, ubicada en la intersección de la Costanera y la calle 33, lejos de las zonas balnearias habituales. Según la reconstrucción de las autoridades, la víctima, una turista de 16 años oriunda de Recoleta, se encontraba con un amigo cuando ambos fueron abordados de manera sorpresiva por un hombre armado con un arma blanca, descrita como “cuchillo o navaja” en la presentación policial.

En ese momento, el atacante obligó a los adolescentes a recostarse en la arena bajo amenaza. Allí, consumó el abuso sexual contra la joven, mientras impedía cualquier intento de huida. Luego del ataque, el hombre forcejeó con el otro adolescente, se apoderó de los teléfonos de ambos para imposibilitar una denuncia inmediata y escapó a pie. No obstante, los dispositivos habrían sido desechados por el agresor a corta distancia.

Una vez que el joven acompañante logró liberarse, pidió auxilio a transeúntes y rápidamente se desplegó un operativo policial en el lugar. Minutos después, una patrulla preservó la escena, notificó de inmediato a la Fiscalía Descentralizada de Miramar y trasladó a la víctima al hospital municipal de la ciudad.

En ese centro de salud, la adolescente recibió atención médica y acompañamiento psicológico a cargo de un equipo interdisciplinario previsto para situaciones de abuso sexual.

Temas Relacionados

MiramarAbuso sexualADNAdolescenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Actúan con brutalidad manifiesta”: preocupación por el aumento de la violencia en los casos de inseguridad

Cada vez hay más casos de ataques a víctimas en robos y asaltos. La opinión de los fiscales que investigan y la inquietud de los vecinos en la Provincia de Buenos Aires

“Actúan con brutalidad manifiesta”: preocupación

Habló por primera vez el empleado de hotel acusado de venderle cocaína a Liam Payne: “Soy un chivo expiatorio”

Ezequiel Pereyra, bajo arresto domiciliario, dialogó con Infobae tras pasar casi un año preso en el penal de Marcos Paz. Su relato del caos del cantante en Palermo, los presos famosos que conoció y su pedido para volver a trabajar y estudiar

Habló por primera vez el

La abogada argentina retenida en Brasil se reencontró con su familia y manifestó su peor miedo: “Me quieren matar”

Después de haber estado detenida y de recibir una tobillera electrónica en Río de Janeiro, Agostina Páez volvió a encontrarse con su padre y su hermana. “La gente me odia, hay mucho ensañamiento”, dijo

La abogada argentina retenida en

Accidente fatal en Corrientes: un camionero volcó en un puente y murió al caer a un río

Ocurrió en un puente cercano a la localidad de Mercedes. Los investigadores aún buscan determinar las causas del incidente vial

Accidente fatal en Corrientes: un

Investigan la muerte de una enfermera en su casa de Wilde: había denunciado a su ex por violencia de género

La Justicia ordenó la autopsia al cuerpo, luego de que la Policía no encontrara indicios de un crimen en la escena. “Si me llega a pasar algo, ya saben”, había dicho la mujer en una entrevista

Investigan la muerte de una
DEPORTES
Surgió en San Lorenzo, jugó

Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia

La joven estrella del Super Bowl que reconoció su fanatismo por Messi y Argentina: la marca histórica que puede alcanzar en la NFL

Con Di María de titular, Rosario Central empató con Aldosivi en Mar del Plata

Marcelo Gallardo habló tras ser goleado por Tigre en el Monumental: “Fue un mazazo, nos salió todo mal”

TELESHOW
El llamativo cumpleaños de Lizardo

El llamativo cumpleaños de Lizardo Ponce: look total black, celebridades y diversión en una exclusiva discoteca

Astor, Piazzolla Eterno: los secretos la obra que brilla en el Colón y el desafío de reinventar el tango sin pedir permiso

Leire Martínez prepara su gira por la Argentina tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no lo volvería a vivir”

Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri: “Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo”

Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

INFOBAE AMÉRICA

Portugal elige presidente este domingo

Portugal elige presidente este domingo entre un ultraderechista y un socialista

Tensión en Asia: el régimen chino realizó nuevos ejercicios militares en el mar de China Meridional

Las memorias feroces y sin épica de la danesa Tove Ditlevsen: miseria, desenfreno, literatura y adicciones

La aventura del arte de Alberto Greco llega al Reina Sofía con una gran antológica

Feltrinelli desembarca en América Latina con una megalibrería: cómo sobreviven los libros en un mundo lleno de pantallas