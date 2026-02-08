El acusado de violar a una adolescente en Miramar accedió a dar pruebas genéticas, tras negar los hechos

Los resultados de las pericias serán claves para el avance de la investigación

Luego de que fuera detenido el viernes, el hombre de 40 años acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de una adolescente de 16 años en Miramar compareció ante la Justicia. Aunque negó las acusaciones en su contra, permitió que le extrajeran sangre para realizar un cotejo de ADN.

La prueba genética buscaría determinar si existe coincidencia entre el perfil del imputado y los rastros hallados en los hisopados realizados a la víctima. Mientras se esperan los resultados, confirmaron que el sospechoso permanecerá bajo custodia en la Unidad Penal N°44 de Batán.

De acuerdo con la información obtenida por el medio marplatense 0223, durante el sábado el imputado se entrevistó con su defensa oficial, representada por Sandra Nuccitelli, declaró su inocencia y prefirió no responder preguntas. El caso se encuentra bajo investigación del fiscal Rodolfo Moure.

Los procedimientos clave que permitieron capturar al presunto responsable incluyeron, según informaron fuentes del caso a Infobae, la obtención de un reconocimiento positivo por parte de un testigo, quien identificó al sospechoso utilizando tanto imágenes como registros oficiales.

El acusado continuará detenido en el penal de Batán

De forma simultánea, los equipos operativos llevaron a cabo tareas de vigilancia sobre sitios vinculados al sospechoso, así como controles en domicilios y lugares frecuentados. Incluso, también se había realizado el seguimiento de las personas que están en situación de calle en esa zona.

Así, la detención se concretó en la vía pública, a escasa distancia del hogar de familiares del imputado, en el barrio Marines de Miramar. El despliegue policial involucró la participación del equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata y la Sub DDI Miramar. A la vez que la justicia local dejó al detenido a disposición, se profundizan las pericias y testimonios para completar la investigación.

Durante la pesquisa, los investigadores también recopilaron testimonios de cuidacoches, serenos de balnearios y comerciantes de la zona, además de obtener información de hoteles y hospedajes cercanos. De hecho, la investigación consideró inicialmente a varios sospechosos, cuyos antecedentes fueron contrastados hasta descartar a aquellos que no se correspondían con el perfil.

Otra de las tareas claves para la causa consistió en el análisis que el equipo realizó de los registros de cámaras de seguridad y videos proporcionados por comercios y particulares. Entre el material examinado, también mencionaron las listas de llamados al 911 relacionados con episodios similares.

La joven se encontraba con un amigo cuando ambos fueron atacados por un delincuente armado

El hecho investigado ocurrió la madrugada del jueves 29 de enero en una pequeña franja de playa, ubicada en la intersección de la Costanera y la calle 33, lejos de las zonas balnearias habituales. Según la reconstrucción de las autoridades, la víctima, una turista de 16 años oriunda de Recoleta, se encontraba con un amigo cuando ambos fueron abordados de manera sorpresiva por un hombre armado con un arma blanca, descrita como “cuchillo o navaja” en la presentación policial.

En ese momento, el atacante obligó a los adolescentes a recostarse en la arena bajo amenaza. Allí, consumó el abuso sexual contra la joven, mientras impedía cualquier intento de huida. Luego del ataque, el hombre forcejeó con el otro adolescente, se apoderó de los teléfonos de ambos para imposibilitar una denuncia inmediata y escapó a pie. No obstante, los dispositivos habrían sido desechados por el agresor a corta distancia.

Una vez que el joven acompañante logró liberarse, pidió auxilio a transeúntes y rápidamente se desplegó un operativo policial en el lugar. Minutos después, una patrulla preservó la escena, notificó de inmediato a la Fiscalía Descentralizada de Miramar y trasladó a la víctima al hospital municipal de la ciudad.

En ese centro de salud, la adolescente recibió atención médica y acompañamiento psicológico a cargo de un equipo interdisciplinario previsto para situaciones de abuso sexual.