Denunciaron la desaparición de dos mujeres jóvenes en Córdoba: una de ellas es menor de edad

A la izquieda, Candelaria del Valle González Fonseca, y a la derecha, Antonella Jenny Romero

Este fin de semana, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba activó las búsquedas de dos adolescentes desaparecidas en diferentes puntos de la provincia. Se trata de Candelaria del Valle González Fonseca, desaparecida en barrio Patricios de la ciudad de Córdoba el 4 de febrero de 2026, y de Antonella Jenny Romero (17), quien fue vista por última vez el 6 de febrero de 2026 en el barrio Mercantil de Cosquín.

Según la información difundida por las autoridades, Candelaria residiría en el barrio donde la habrían visto por última vez. Aunque no se dieron detalles sobre la apariencia que tenía ese día, indicaron que tiene contextura física robusta, una altura de 1,50 metros, tez trigueña y cabello lacio con flequillo teñido de color colorado.

Entre sus identificaciones personales, mencionaron que cuenta con varios tatuajes. Uno de ellos con el nombre “Daiana” en el antebrazo izquierdo, un ojo humano y el de un búho en la misma zona. Además, indicaron que también tiene el diseño de un león en la pierna izquierda, tres mariposas en la pantorrilla izquierda y un signo infinito con la letra “F” en la muñeca derecha.

De la misma manera, destacaron que la joven tenía un piercing en el labio inferior. Asimismo, según la información difundida por La Voz del Interior, también presentaba un lunar circular marrón en el antebrazo derecho.

También se podrá llamar al 911, en caso de contar con datos sobre el paradero de las jóvenes (Policía de Córdoba)

En el caso de Romero, precisaron que mide 1,50 metros, pesa 48 kg, tiene tez bronceada y cabello largo castaño oscuro. Al momento de ser vista por última vez, indicaron que vestía un pantalón pollera de jean en tono claro, una musculosa negra, zapatillas y una mochila roja.

Respecto a sus marcas de reconocimiento, confirmaron que tiene tatuajes en la espalda baja, brazos y pierna, un piercing en el ombligo y un lunar grande en el pecho. Sin embargo, no describieron cómo sería cada uno de los diseños que se ubicaría en cada zona.

Mientras que la búsqueda de Candelaria es llevada a cabo por la Fiscalía de la ciudad de Córdoba, el caso de Antonella recayó en manos de la Fiscalía de Cosquín. Por este motivo, las líneas habilitadas para brindar datos sobre sus paraderos fueron diferenciadas.

Para quienes puedan aportar detalles sobre la situación de Candelaria, informaron que se podrán contactar con la Unidad Judicial 12 en calle José Villegas 2100, primer piso, barrio Patricios. Asimismo, podrán comunicarse a los teléfonos 4335142 – 4481016 interno 34221.

Si, por el contrario, se contara con información relevante sobre el caso de Antonella, indicaron que deberán dirigirse hacia la Unidad Judicial Móvil de Cosquín. Para esto, podrán llamar a los siguientes números (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803, o bien a la Comisaría de Cosquín 3541-458160 y a cualquier dependencia judicial o policial.

Buscan a Óscar Cayetano Olmos, un hombre que desapareció en la zona rural de Córdoba

La foto que difundieron las autoridades del hombre buscado

En paralelo, la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez impulsó otra búsqueda de personas y solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Oscar Cayetano Olmos, un hombre de 40 años, residente en el área rural de Córdoba Capital.

Según reconstruyeron las autoridades, “Negro y Chato”, como lo conocen sus familiares y allegados, fue visto por última vez el 6 de febrero en Monte Maíz, al sur de la provincia.

En línea con esto, indicaron que la persona buscada tiene 1,70 metros de altura, presenta varios tatuajes en el cuerpo y vestía pantalón, remera y campera negras, zapatillas celestes y portaba una mochila negra. Asimismo, apuntaron que cualquier dato puede comunicarse a la Unidad Judicial de Corral de Bustos al 03468 423442, al 0351 441016 interno 53801/2 o bien al 911.