Crimen y Justicia

Evaluarán trasladar a Bastián a una clínica privada, luego de haber presentado mejorías en su salud

El martes por la noche, el nene de 8 años había despertado del coma y ya llevaría casi dos semanas con un estado de salud estable

El menor sería derivado, para
El menor sería derivado, para que pueda continuar su tratamiento cerca de su familia

Después de que esta semana confirmaran que Bastián Jérez, el nene de 8 años que permanece internado tras sufrir heridas graves en un choque en Pinamar, había despertado del coma farmacológico, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció que se evalúa trasladarlo hacia una clínica privada para que pueda estar más cerca de su familia.

Según comunicaron las autoridades, el plan de derivación será articulado junto a la obra social IOMA, con la intención de que el menor de edad pueda seguir con su tratamiento y rehabilitación motora en un centro privado con los recursos adecuados.

Luego de que el parte médico oficial asegurara que el nene pasó varios días estable, anticiparon que el eventual traslado se realizará en vuelo sanitario. Sin embargo, remarcaron que se efectuará una vez que “sus condiciones de salud lo permitan, como así también las condiciones meteorológicas”.

Actualmente, el paciente sigue internado en el Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y, según la información publicada por el medio marplatense 0223, en los últimos días presentó una evolución clínica sostenida sin necesidad de nuevas intervenciones de alta complejidad.

Bastián permanece internado en el
Bastián permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

A casi un mes de que el nene resultara gravemente herido tras el accidente entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera en Pinamar, el martes por la noche mostró una evolución positiva al despertar del coma y reconocer a su familia, un avance que llega tras siete cirugías y semanas de cuidados intensivos.

La noticia fue anunciada por su madre, Macarena Collantes, a través de una publicación en Instagram: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”. El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

El parte médico, divulgado tras la operación, detalló que reemplazaron la válvula de derivación externa por una ventrículo-pleural. Asimismo, los voceros de la cartera de salud bonaerense indicaron que esta acción fue orientada a optimizar el manejo del drenaje y mejorar la evolución neurológica de Bastián.

De la misma manera, destacaron que el procedimiento se completó sin complicaciones y desde hace diez días el paciente se encuentra estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, aunque permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

La publicación que realizó su
La publicación que realizó su mamá, tras anunciar que el nene había despertado

En paralelo, la magnitud del proceso médico y judicial que rodea el caso involucra no solo a la familia, sino también a las autoridades sanitarias y judiciales de la Provincia de Buenos Aires, que mantienen bajo investigación a los tres adultos implicados por “lesiones culposas” y aguardan los resultados de una pericia accidentológica que será determinante para el curso de la causa.

Los detalles del accidente en Pinamar

La colisión tuvo lugar alrededor de las 19:50 en una zona de difícil acceso, solo transitable en vehículos 4x4, cuando el UTV en el que viajaban cinco personas —tres de ellas menores— impactó con una camioneta Amarok. Autoridades informaron que Noemí Quirós conducía el UTV y en el momento del choque el nene viajaba en brazos de su padre, Maximiliano Jérez, sin cinturón de seguridad. El conductor de la camioneta era Manuel Molinari, quien iba acompañado por su novia Brisa Soledad Martín.

El impacto dejó consecuencias inmediatas: Bastián fue el más afectado y debió ser trasladado inicialmente a un hospital en Pinamar. Tres días más tarde, una vez estabilizado, fue derivado en helicóptero a Mar del Plata dada la gravedad de las lesiones.

Así quedaron los vehículos involucrados en el choque
Así quedaron los vehículos involucrados en el choque

El mismo día del siniestro, se recolectaron muestras de sangre de los conductores y del padre del menor para análisis toxicológicos. De acuerdo a los resultados revisados hace una semana, tanto Molinari como Quirós presentaron alcoholemia positiva, motivo por el que el Ministerio de Transporte provincial dispuso la inhabilitación de ambos para conducir.

Aunque el padre de Bastián dio negativo en alcohol y estupefacientes, sigue imputado junto a los otros adultos por el fiscal Sergio García dentro de la causa por lesiones culposas. Por esto, la pesquisa se centra ahora en la pericia accidentológica, que será decisiva para futuras indagatorias.

De manera paralela, Sebastián Riglos, abogado defensor de Molinari, pidió a la fiscalía un análisis urgente de ADN sobre las muestras de sangre, al alegar supuestas irregularidades en los recipientes utilizados para el resguardo de las pruebas.

