De cara el juicio por el crimen del profesor de La Plata, aprobaron que se exhiba el arma con la que lo asesinaron

Sergio D’Alessandro, el profesor baleado en La Plata

El fuero penal de La Plata realizó una audiencia preparatoria fundamental para el juicio por jurado que se realizará por el crimen de Sergio D’Alessandro, el profesor de historia que fue asesinado durante un intento de robo ocurrido en Los Hornos. Así, resolvieron que se podrá mostrar el arma homicida.

Según definió Cecilia Sanucci, la jueza que estará a cargo del proceso penal, se incorporarán los elementos claves de prueba a las audiencias. En este sentido, se podrá exhibir fragmentos de un video en el debate oral, pese a la oposición de la defensa que consideró que la exposición del arma podría influir en el jurado.

Otro de los elementos que fueron aprobados por la magistrada fueron el arma homicida y la participación del perito balístico, quien podrá declarar y dar una explicación técnica al jurado popular sobre las pruebas que se reunieron durante la investigación.

De la misma manera, la jueza Sanucci dispuso que el juicio sea dividido en un total de cuatro jornadas. No obstante, todavía restaría sortear la fecha en la que iniciaría el debate oral, según la información publicada por el medio platense 0221.

Por el momento, no se definió la fecha en la que comenzará el juicio

Así, la causa que investiga el asesinato del profesor llegará a su etapa final. Según reconstruyeron las autoridades, el 17 de diciembre de 2023 D’Alessandro fue atacado por dos motochorros, quienes lo abordaron con la intención de robarle su auto Chevrolet Agile de color gris en la zona de 63 y 145.

Al acelerar para evitar el robo, recibió tres disparos por la espalda. Instantáneamente, las balas le produjeron graves secuelas neurológicas, por lo que el hombre no pudo evitar estrellarse contra la pared de una vivienda.

Luego de que fuera asistido por los servicios de emergencia, fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Allí permaneció internado durante meses, hasta que se confirmó su muerte el 7 de septiembre de 2024.

Tras el violento ataque a D’Alessandro, los dos asaltantes huyeron a bordo de la moto negra en la que circulaban y protagonizaron en menos de treinta minutos tres violentos intentos de robo. Sin embargo, en el caso de las otras dos víctimas se confirmó que resultaron ilesas.

En un de esos robos, dispararon entre dos y tres veces contra una mujer que manejaba un Peugeot 208, logrando impactar uno de los proyectiles en el paragolpe trasero del vehículo, aunque la víctima no sufrió heridas.

La víctima permaneció varios meses internado antes de morir

Tras huir, los atacantes intentaron robar el Fiat Siena a un hombre en la calle 146 entre 48 y 49.

A pesar de esto, el propietario del vehículo opuso resistencia, forcejeó con los agresores y consiguió arrebatarles una pistola Bersa calibre 9 milímetros. Los motochorros decidieron abandonar el automóvil señalando su fuga a poca distancia del lugar del robo.

En este proceso oral, la familia de la víctima será representada por los abogados Marcelo Botindari y Luisina Gliemmo. La acusación pública está a cargo del fiscal Juan Pablo Caniggia, mientras la defensa del único imputado, Franco Mazza, será ejercida por el letrado Luis Rivera.

Mazza permanece detenido con prisión preventiva y será juzgado por el delito de homicidio agravado criminis causa, que contempla como única sanción la prisión perpetua. No obstante, hasta el día de hoy, su cómplice no logró ser localizado por las autoridades.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 61 de Etcheverry, donde trabajaba el docente, se mantiene conmovida ante el avance del proceso judicial. De acuerdo con lo publicado en medios locales, era muy querido y admirado por sus alumnos, quienes organizaron una despedida con globos negros el día que se conoció su muerte.

Sergio era hincha de Estudiantes y fanático del básquet. También era padre de dos chicos menores de edad y sentía una fuerte vocación por su profesión. “El que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con la voz es un artista. El que trabaja con la mente es un intelectual. El que trabaja con el corazón es un poeta, pero el que trabaja con las manos, con la voz, con la mente y el corazón: ese es un maestro”, había publicado en su cuenta de Instagram.