Crimen y Justicia

Un empleado de una verdulería de Rosario se defendió con un cuchilla de un robo a mano armada: “La vi y me tiré encima”

El ladrón intentó atacar a una verdulería en Rosario, pero un empleado se defendió y provocó la huida inmediata del agresor sin llegar a disparar

Frustró un robo tras enfrentarse a un delincuente enmascarado (Video: El Tres)

Un intento de robo en una verdulería de Rosario, ubicada en la esquina de Cerrito y Brasil, terminó en una intensa pelea a golpes entre un empleado del comercio y un delincuente enmascarado, que portaba un arma de fuegoLa rápida reacción del trabajador, quien logró defenderse utilizando un cuchillo, forzó al asaltante a abandonar el hecho delictivo y huir.

Según informó Rosario3, el episodio, ocurrido durante la mañana del miércoles, se desarrolló en cuestión de minutos y provocó un gran desorden dentro del pequeño local, con cajones caídos y productos esparcidos tras la pelea.

El delincuente eligió actuar cuando Luis comenzaba su jornada. “Llegué a las 10 de la mañana, no terminé de poner música, que entró aceleradísimo”, relató el verdulero.

“Tenía una máscara de plástico, que se le salió”, detalló Luis sobre el aspecto del delincuente. La situación se volvió aún más tensa tras esto: “Me quiso meter en el baño y me pegó una piña en el pecho. Me mostró un arma, entonces me tiré encima”.

“Nos caímos y se tumbaron todos los cajones. Me intentó sacar el celular”, continuó con su relato. “Yo agarré la cuchilla y lo amenacé, entonces tiró el teléfono al piso y salió corriendo”, contó el empleado sobre el episodio.

De hecho, el empleado llegó a perseguirlo unos metros blandiendo el cuchillo. Finalmente, el atacante escapó hacia el oeste, por la calle Ituzaingó y la víctima lo perdió de vista.

Balearon a un hombre por resistirse al robo de su moto que compró hace dos meses

La noche del lunes en la ciudad de Rosario estuvo marcada por un violento hecho en el barrio Parque Casas, donde un hombre de 53 años fue baleado en la pierna izquierda tras resistirse al robo de su motocicleta, que había adquirido hacía poco tiempo.

La secuencia ocurrió pasadas las 21 horas en la cuadra de Ghiraldo al 2400, una zona residencial con episodios repetidos de inseguridad en las últimas semanas.

Según la reconstrucción del hecho aportada por Héctor, la víctima de 53 años, el ataque sucedió cuando regresaba a casa junto a su pareja. “Fue el cumpleaños de mi hija, así que fui a comprar una torta. Al volver, fui a la casa de mi hermano porque tenía que darle un dinero. En ese momento, estando de espaldas a la calle Ghiraldo, me pegan en el brazo. Era uno con un revólver, me dijo que me bajara de la moto o me mataba”, relató.

Tras el primer golpe, el hombre reaccionó enfrentando al asaltante. “Después me abalanzo sobre él y ahí me da un disparo en la rodilla”, continuó.

El vehículo, una moto Wave gris, tenía la llave colocada cuando se desencadenó el forcejeo, lo que permitió al agresor encenderla y avanzar unos metros.

Sin embargo, la reacción a distancia de la víctima frustró el escape: “Se subió a la moto y llegó a hacer unos metros hasta Ghiraldo. Ahí agarré una piedra y se la tiré. Se la di en la cara. Me acerqué y ahí hizo cuatro o cinco disparos. Tiraba a matarme”, continuó.

Este pasaje de violencia dejó a Héctor herido en la pierna izquierda y obligó a su traslado al hospital Alberdi. Por otro lado, el asaltante logró huir.

La moto había sido adquirida hacía muy poco tiempo por la víctima. “La compré el 3 de diciembre, hace exactamente dos meses”, cerró Héctor.

La causa ahora está bajo investigación de la Fiscalía en turno, que busca determinar la identidad de los autores y dar con el paradero del vehículo. En tanto, testigos y vecinos del barrio aportan su testimonio para aportar pruebas a las autoridades.

