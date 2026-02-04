Una serie de fuertes ráfagas de viento provocaron destrozos y caída de árboles en Rosario

Cámaras de seguridad y videos de vecinos captaron la increíble fuerza de las ráfagas de viento y tierra que golpearon la ciudad de Rosario, mostrando la llegada de un imponente frente de tormenta.

El miércoles por la mañana, una serie de fuertes ráfagas de viento y nubes de tierra sorprendieron a la ciudad de Rosario, transformando por completo el paisaje habitual. El fenómeno, registrado cerca de las 10, dejó postales que rápidamente circularon en redes y medios, mientras se activaban operativos de emergencia para contener sus efectos.

Las primeras señales de la llegada del frente desde el sur comenzaron a sentirse con la caída de la temperatura y un cielo que se oscureció en medio de una serie de ráfagas que empezaron a soplar a media mañana. El color gris dominó el fondo y la visibilidad se redujo por la tierra y los restos de ramas que cruzaban el aire.

Varios árboles se cayeron tras los fuertes vientos

Según informó el medio local Rosario3, la bandera del mástil del Monumento Nacional a la Bandera debió ser arriada por la intensidad del viento. La inusual magnitud del fenómeno llamó la atención y, aunque se temió el inicio de una tormenta, en ese momento no se produjeron precipitaciones.

Mientras el viento barría las calles, el cielo se abría por momentos y permitía el paso del sol, generando un contraste llamativo. El termómetro marcaba unos 24 grados cerca de las 11, lo que evidenció un descenso térmico respecto a las horas previas.

La bandera del Monumento Nacional fue arriada por la fuerza de las ráfagas que azotaron la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuyó el fenómeno a un frente sur que impactó en la región con ráfagas de hasta 74 kilómetros por hora (46 mph). El organismo había anticipado tormentas aisladas para la jornada y, aunque en Rosario no se registró lluvia en esos momentos, el viento sí provocó consecuencias de magnitud.

Por otra parte, el portal La Capital informó sobre caída de ramas y árboles, voladura de chapas y carteles, además de interrupciones en la circulación y daños materiales leves. Desde el municipio, el director de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Gonzalo Ratner, confirmó que las cuadrillas municipales ya trabajaban en la calle para dar respuesta a los reclamos de los vecinos. Hasta el mediodía, ratificó que se habían recibido 67 reclamos por árboles de gran porte y ramas caídas, y ocho por voladura de chapas y carteles.

Rosario desplegó un amplio operativo para sacar los árboles de las calles

Uno de los incidentes más relevantes se produjo en la esquina de Riccheri y San Lorenzo, donde una dotación de Bomberos Voluntarios debió intervenir tras la caída de un árbol sobre una moto con dos ocupantes. Ambos resultaron con heridas leves. En otro punto de la ciudad, en Colombia al 1100, un árbol cayó a la puerta de un jardín de infantes, sin reporte de heridos.

La alerta meteorológica, aclaró Ratner, estaba vigente para el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudoeste de Santa Fe, aunque los efectos se sintieron con fuerza en Rosario. “Tanto hoy como mañana pedimos mantener la precaución”, señaló el funcionario, y recomendó especial atención a quienes tengan previsto viajar hacia Buenos Aires.

El viento intenso provocó caída de árboles y voladura de chapas en diferentes puntos de Rosario

Las imágenes que circularon durante la jornada dan cuenta del alcance del fenómeno: cielos cubiertos de nubes arrastradas por el viento, calles tapizadas de hojas y ramas, y la visibilidad limitada por el polvo en suspensión. La postal, inédita para un miércoles de febrero, impactó en la vida diaria de los rosarinos y dejó a la ciudad en alerta ante posibles nuevas ráfagas.

Cómo seguirá el clima en Rosario, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas aisladas y recomendó mantener la precaución

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la inestabilidad continuará en Rosario durante los próximos días. Para el jueves, se espera un aumento en la probabilidad de tormentas aisladas, con un porcentaje de hasta 40 por ciento durante la tarde y hasta 70 por ciento en la noche. Las temperaturas oscilarán entre 36 y 24 grados.

El viernes, el SMN prevé condiciones mayormente nubladas, con una máxima de 29 grados y una mínima de 21, lo que implicaría un leve descenso térmico. Durante el fin de semana, la proyección muestra cielos despejados y temperaturas que se mantendrán en torno a los 31 grados de máxima y 18 de mínima. El lunes y martes de la semana siguiente, el termómetro volvería a situarse cerca de los 35 y 36, con baja probabilidad de precipitaciones.

El municipio confirmó que, pese a que la alerta meteorológica oficial no incluye a Rosario, los protocolos de atención y prevención se mantienen activos. Desde Protección Civil se pide a la población extremar cuidados, especialmente ante la posibilidad de nuevos eventos de viento fuerte y caída de objetos.

La jornada de viento y tierra en Rosario dejó imágenes y registros que permanecerán como testimonio de una mañana atípica, marcada por la fuerza de la naturaleza y la rápida reacción de los equipos de emergencia.