Crimen y Justicia

Investigan si los dos adolescentes acusados de planear una masacre escolar fueron captados por un adulto

Sospechan que podrían haberlos impulsado en un proceso de radicalización progresiva. Hay un tercer sospechoso que no es argentino

Guardar
Un afiche de armas largas
Un afiche de armas largas y un proyectil hallado en uno de los allanamientos

Las autoridades de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata examinan la posibilidad de que los dos adolescentes acusados de planear una masacre escolar hayan sido captados por adultos que impulsaron un proceso de radicalización progresiva.

De acuerdo con información del sitio Fiscales, la pesquisa apunta a determinar si personas mayores de edad utilizaron canales digitales para influir en los jóvenes y conducirlos hacia la planificación de un hecho de violencia extrema dentro de una institución educativa.

Asimismo, se detectó la posible participación de al menos una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades de ese Estado.

La investigación, dirigida por la fiscal Laura Mazzaferri, se encuentra en una etapa inicial e involucra a un adolescente con residencia en Miramar y a otro en La Quiaca, Jujuy. Se trataba de dos chicos con acceso a armas blancas no convencionales y de fuego. Ambos tienen un perfil similar: los describen como retraídos y aislados socialmente. Al mismo tiempo, sus padres están separados y a varios kilómetros de distancia.

Un cuchillo de caza que
Un cuchillo de caza que generó preocupación

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, se trata de adolescentes que consumen propaganda yihadista ya sea de ISIS, el Estado Islámico y/o de Al Qaeda.

El caso

El caso surgió tras una alerta enviada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), bajo la conducción del fiscal general Horacio Azzolin.

El reporte remitido por la agencia estadounidense advirtió sobre posibles conversaciones mantenidas en una red social, en las que los usuarios hacían referencia explícita a la organización de un ataque armado en una escuela y mencionaban la comisión de una “masacre”, junto con discursos de odio dirigidos hacia distintos grupos sociales y religiosos.

La UFECI inició una investigación preliminar en colaboración con el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Ese trabajo permitió identificar los domicilios de los adolescentes y derivó en cuatro allanamientos realizados el 30 de enero pasado en distintos puntos del país, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos y recolectar evidencias que permitan profundizar la pesquisa.

La fiscal Mazzaferri solicitó autorización judicial para llevar a cabo los procedimientos y requirió la intervención de la Asesoría de Menores a fin de garantizar la protección integral de los derechos de los jóvenes, quienes no son punibles según la legislación vigente por no haber alcanzado los 16 años al momento de los hechos.

Durante la audiencia multipropósito celebrada el 28 de enero, el juez de Garantías Santiago Inchausti habilitó tanto las medidas de allanamiento como la reserva de las actuaciones y la participación de la Asesoría de Menores.

Según el análisis efectuado por la Unidad Fiscal, las conversaciones interceptadas incluyeron menciones directas a la adquisición de armas, prácticas de tiro y la identificación con autores de hechos de violencia escolar ocurridos en Estados Unidos en 1999.

Además, los mensajes revelaron expresiones discriminatorias y de odio, lo que llevó a los investigadores a considerar la posible existencia de instigadores mayores de edad fuera del territorio argentino.

Durante los allanamientos, los efectivos del DUIA secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que ahora son peritados por especialistas en delitos informáticos. El objetivo es reconstruir el circuito de comunicaciones, identificar posibles contactos internacionales y determinar si existió un proceso sistemático de adoctrinamiento dirigido a los menores.

Temas Relacionados

AtentadosJujuyLa QuiacaMiramarPFAMar del Plataültimas noticias

Últimas Noticias

“Extremadamente violento”: seguirán presos dos de los acusados del ataque en patota a un joven en Tucumán

La brutal agresión ocurrió a la salida de un boliche en Tafí del Valle y fue filmada por un testigo. La Justicia trata de identificar al resto de los sospechosos

“Extremadamente violento”: seguirán presos dos

Denuncian que un grupo de 20 personas con armas blancas atacó un juzgado de San Martín

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se mostró preocupado por lo sucedido y dijo que fue en represalia por la detención de integrantes de una organización narco

Denuncian que un grupo de

Una crecida del río Iruya en Salta reveló restos de un hombre que era buscado desde hacía ocho meses

Fernando Rodríguez había desaparecido el 9 de mayo tras una pelea. Ahora, hallaron uno de sus huesos a tres kilómetros del lugar donde lo vieron por última vez

Una crecida del río Iruya

“No me importa si tiene una nena, un nene o están en silla de ruedas”: detuvieron a un abogado por amenazas

Es en el marco de una disputa por un terreno. Le exigía a la víctima el desalojo inmediato de su domicilio y la intimidaba con usar sus influencias

“No me importa si tiene

El caso del policía retirado asesinado en Merlo: la autopsia reveló que no murió como se pensaba

La víctima, de 58 años, fue atacada por delincuentes cuando salió de su casa para ir hasta su vehículo a buscar cigarrillos

El caso del policía retirado
DEPORTES
Talleres venció 2-0 a Argentino

Talleres venció 2-0 a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El mensaje de Icardi a la China Suárez tras romper un récord histórico en el Galatasaray: “La mujer que estuvo cuando no había luces”

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

El secreto detrás de las canchas de tenis más llamativas: cómo los nuevos tonos conquistan torneos y dividen opiniones

“No soy trans, soy una chica”: la campeona olímpica Imane Khelif volvió a responder a los cuestionamientos sobre su género

TELESHOW
El error de Momi Giardina

El error de Momi Giardina durante sus vacaciones que la dejó sin alojamiento: “No tenemos dónde ir a dormir”

Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina, se sometió a una cirugía clave para seguir cantando

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Irán se

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán

Crisis en Cuba: la dictadura busca apoyo de China y Rusia ante el fin del apoyo venezolano y la presión de Donald Trump

De Bring Me To Life a Call Me When You’re Sober: Evanescence y el poder de tres canciones que marcaron a toda una generación

Expira el último tratado nuclear entre Rusia y Estados Unidos sin acuerdo para su renovación

Transición en Venezuela: al menos 22 presos políticos fueron excarcelados